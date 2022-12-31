Tôi tự tin có thể chinh phục được cô ấy cho đến ngày chúng tôi tình cờ gặp mặt trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn chung. Tôi đi cùng với một anh bạn thân, cô ấy xuất hiện cùng một cô gái khác. Tôi vui vẻ giới thiệu với bạn tên của cô gái mình thầm thương trộm nhớ như để “khẳng định chủ quyền”. Những tưởng điều đó sẽ giúp chúng tôi có cơ sở để tiến xa hơn.

Cuộc sống của tôi vốn không có gì sóng gió cho đến ngày tôi gặp người con gái kém mình 1 tuổi. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Đó là cô gái thông minh, ăn nói dễ nghe. Cách nói chuyện đi vào lòng người đó khiến bao đàn ông say mê. Tôi cũng là một trong số đó.

Đến ngày tôi định ngờ lời yêu đương với bạn gái thì bất ngờ nhận được một cuộc hẹn. Cô ấy cũng hẹn tôi đi cà phê nhưng điều khiến tôi bất ngờ chính là sự xuất hiện của người thứ ba. Người đó không ai khác chính là cậu bạn thân của tôi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi hai người họ chính thức giới thiệu về mối quan hệ của mình.

Nhưng thật không ngờ… sau buổi tối hôm ấy, mọi sự đã thay đổi. Cô ấy vẫn thường xuyên nhận lời cà phê với tôi, nghe tôi tâm sự , chuyện trò. Lúc vui lúc buồn cô ấy đều nói với tôi. Mỗi lần cô ấy rơi nước mắt, tôi xúc động vô cùng. Cô ấy tâm sự về hoàn cảnh gia đình, về người mẹ đau yếu và đứa em nhỏ tuổi ở quê. Vì khó khăn, cô ấy phải nai lưng kiếm tiền. Tôi thương cô ấy nên chỉ muốn được giúp đỡ, che chở.

Họ nói đã yêu nhau được gần 2 tháng và chuẩn bị tính chuyện kết hôn. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng bạn thân của tôi biết tôi có ý với cô ấy và cô ấy cũng hiểu tôi có tình cảm với mình nhưng tại sao lại làm như vậy? Cậu bạn thân của tôi theo nhiều người nhận xét thì ngoại hình không bằng tôi, rất thấp. Tuy nhiên cậu ấy lại khá giàu có, nói đúng hơn là bố mẹ giàu. Tôi đau khổ vì nghĩ cô ấy hám tiền mà cưới nhanh cưới vội? Cô ấy đã "bật đèn xanh" cho tôi khiến tôi luôn hi vọng vào tình yêu này. Ai ngờ...

Ngày họ cưới nhau, tôi nuốt nước mắt vào trong. Lẽ ra đám cưới của bạn thân tôi phải làm phù rể nhưng hôm đó tôi đã từ chối. Sau hơn 2 tháng họ cưới, tôi xuất hiện nhiều trong các buổi tiệc của họ nhưng không thấy cô ấy cười nói. Tôi cảm thấy cô ấy đang che đậy điều gì. Có vẻ như cuộc hôn nhân không viên mãn hoặc đó không phải cuộc hôn nhân về tình yêu.

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Lo lắng cho người con gái mình thầm thương trộm nhớ, tôi đã gọi cho cô ấy để gặp mặt. Khi tôi hỏi về cuộc hôn nhân hiện tại thì cô ấy òa khóc, ngã vào lòng tôi, thừa nhận tình cảm với tôi. Cô ấy cũng thú nhận lấy người bạn của tôi chỉ vì tham giàu còn tình yêu đã dành cho tôi từ lâu. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đã ngã vào nhau, không nghĩ đến hậu quả.

Điều khiến tôi đứng hình chính là… cô ấy còn trong trắng. Nhìn xuống ga giường tôi thực sự hốt hoảng. Tại sao lấy chồng hai tháng rồi cô ấy vẫn còn trong trắng? Thấy tôi hoang mang, cô ấy thừa nhận từ ngày cưới chồng, hai vợ chồng chưa từng động phòng. Ngay trong đêm tân hôn, cậu bạn tôi đã coi cô ấy như người dưng nước lã, không hề động chạm. Sau cưới, cả hai ngủ riêng phòng. Hai tháng sau, mọi chuyện đã ngã ngũ.

Thì ra, cậu bạn thân của tôi đồng tính, cậu ấy đem lòng thích tôi từ khi nào tôi không hề hay biết. Cậu ta vì không cam lòng khi thấy tôi thích người con gái khác nên đã cố tình tiếp cận, mang tiền bạc ra để dụ dỗ người mà tôi yêu. Khi có được rồi thì cậu ta bỏ bê, không động chạm đến cô ấy.

Nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn cả chính là người con gái ấy cũng đang bẫy tôi. Cô ấy muốn sau khi chúng tôi qua lại với nhau mới thừa nhận sự thật này để tôi không có đường lui.

Tất cả mọi người xung quanh đều tính toán với tôi. Nếu giờ tôi tiết lộ tất cả việc này thì cô ấy cũng sẽ không khai mối quan hệ mờ ám này và tôi cũng sẽ phải bẽ mặt. Giờ tôi không biết phải làm sao? Đúng là… cô ấy đã sai lầm khi lấy bạn thân của tôi nhưng cũng là sự bất hạnh cho cô ấy. Còn tôi, trong lòng vẫn yêu thì sao có thể từ bỏ đây?