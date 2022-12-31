Bắt gặp bạn thân 'trai trên gái dưới' với chồng tôi ngay tại nhà, tôi điên tiết lao đến đánh ghen nhưng cô ta không hối hận còn lên mặt bật ngược

Tâm sự 31/12/2022 22:35

Tôi không ngờ hai người quan trọng nhất đời mình lại phản bội mình như vậy. Không biết về sau tôi có thể tin tưởng được ai không nữa.

Sống bao nhiêu năm trên đời, trải qua rất nhiều những vui buồn, gặp nhiều kiểu người, bây giờ tôi mới càng hiểu, con người ta khó lường như thế nào. Nay nói tốt, mai nói ngọt, chưa chắc đã phải là người tốt. Một người luôn ở bên cạnh, nói với mình những lời đường mật cũng không hẳn là người hết lòng hết dạ vì mình.

Người bạn mà tôi tin tưởng, ngày ngày cận kề như bạn bè cuối c lại chính là người đã có tâm ý xấu với tôi và gia đình tôi. Vì tôi vốn là người con gái xinh đẹp, so với bạn thân thì hơn vài phần, nên cô ấy có vẻ không thích tôi lắm. Chỉ là, sự đố kị ấy để trong lòng, tôi cũng không mấy  bận tâm, con gái mà, ai chẳng thế. Tôi cũng rất quan tâm và khi đi cùng cô ấy, chưa từng tỏ ra mình nổi bật…

Ngày tôi lấy chồng, cô ấy buồn lắm. Vì có hai người thân nhau, một người đi lấy chồng thì người còn lại rất tủi. Chồng tôi là người thành đạt, khá giàu có. Mừng cho bạn nhưng trong lòng vẫn thấy có chút gì đó tủi phận. Tôi hiểu tâm trạng của người bạn thân nên dù có chồng, tôi cũng luôn dành thời gian quan tâm bạn. Cuối cùng, tôi thường rủ cô ấy tới nhà ăn cơm, nấu nướng và có khi còn nhờ vả chăm sóc con cái cho tôi khi tôi đi công tác xa.

Bắt gặp bạn thân 'trai trên gái dưới' với chồng tôi ngay tại nhà, tôi điên tiết lao đến đánh ghen nhưng cô ta không hối hận còn lên mặt bật ngược - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Có lẽ, chuyện đến ngày hôm nay cũng là do tôi phần lớn. Chính tôi đã tạo điều kiện cho chồng mình và bạn thân gần nhau. Nếu không, cô ấy không thể thường xuyên qua lại nhà tôi và cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều với chồng của bạn như vậy…

Lúc nào bận, tôi cũng gọi cô ấy đón con hộ. Bạn thân thường tấm tắc khen ngợi tôi có một người chồng tốt, ân cần và hi vọng sau này cũng sẽ có được người đàn ông như thế ở bên cạnh. Tôi hiểu cô ấy đã mong muốn có một gia đình nên cố gắng mối lái cho bạn. Nhưng khổ tội, chẳng có người đàn ông nào khiến cô ấy rung động…

Thời gian gần đây, tôi giới thiệu ai cô ấy cũng khước từ, nói là có người ở trong lòng rồi, bao giờ sẽ mang tới nhà tôi giới thiệu. Tôi mừng quá, cũng thấy bạn ăn diện hơn, điệu đà hơn nên càng tin đó là sự thật. Chỉ là, tôi không hay biết, người trong lòng cô ấy lại chính là chồng tôi…

Những lần tôi đi công tác, nhờ cô ấy đón con, rồi nhờ cô ấy nấu nướng giúp con tôi, chồng tôi, chính là lúc họ quen nhau quý mến nhau, rồi thích nhau từ bao giờ. Đàn ông mà, dù người con gái khác không đẹp hơn vợ mình nhưng khi họ tình nguyện trao thân, có mấy người từ chối? Chồng tôi dù không phải hạng lăng nhăng nhưng khi ở gần một người con gái lạ, anh cũng đâu thể giữ được mình. Tôi chỉ trách, tại sao anh lại không nghĩ tới tình cảm của tôi và cô ấy. Anh ngoại tình với bạn thân tôi thì làm sao tôi chịu đựng nổi đây?

Họ lén lút qua lại với nhau từ bao giờ, tôi cũng không biết. Tin tưởng chồng, tin tưởng bạn rồi bây giờ nhận trái đắng. Người đàn ông ở bên cạnh tôi, người con gái tôi nghĩ là bạn bè có thể hi sinh mọi thứ vì nhau, không ngờ lại trở thành một cặp đôi, khiến tôi đau khổ sống trong sự phản bội.

 

Lần ấy, để con ở nhà cho chồng chăm, cứ thấy nóng ruột thế nào nên tôi đi công tác về sớm. Muốn chồng bất ngờ, tối đó tôi không báo gì mà tự tiện về nhà. Về tới cửa, thấy đôi dép của cô bạn thân để đó, tôi đã mừng mừng vì cô ấy rất quan tâm tới gia đình mình. Nhưng khi lặng lẽ bước vào trong, tôi bàng hoàng thấy một cảnh tượng mà chân tay mình run lẩy bẩy. Cô ấy đang ngồi trong lòng chồng tôi ở ghế sofa, hai người tình tứ đút thức ăn cho nhau, ôm hôn nhau, cười hú hí. Tôi choáng váng, để vali rơi xuống sàn gây tiếng động và họ trừng mắt nhìn về phía tôi.

Bắt gặp bạn thân 'trai trên gái dưới' với chồng tôi ngay tại nhà, tôi điên tiết lao đến đánh ghen nhưng cô ta không hối hận còn lên mặt bật ngược - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi hốt hoảng đứng dậy, chạy về phía tôi, ú ớ giải thích. Điều ngạc nhiên là cô bạn thân cướp chồng tôi không hề nói năng gì, ngồi im như thế, cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Tôi lao tới, tát tới tấp vào mặt cô ta, cô ta cũng tát lại tôi và còn chửi bới ‘ngu thì chết chứ sao, dâng mỡ đến miệng mèo, giờ còn trách ai. Hôm nay sự thật bại lộ thì chẳng còn bạn bè gì nữa, nên tao cũng không còn giấu giếm mày. Tao yêu chồng mày từ lâu rồi. Nhưng mày nghĩ lại xem, nếu không tại mày thì tao ra nông nỗi này à? Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúc mày hạnh phúc bên chồng’.

Lời cô ta nói như dao đâm vào tim tôi. Đúng, cô ta nói không sai, là do tôi đã tạo điều kiện để cô ta cướp chồng mình, khiến chồng ngoại tình với bạn thân. Tôi làm hại mình, hại cả người bạn thân, hại cả gia đình này. Là tại tôi dại dột, dâng mỡ miệng mèo, còn trách cứ ai.

Thôi thì, cuộc đời này là thế, chấp nhận số phận, coi như ông trời không thương mình, để chồng mình lăng nhăng. Đây cũng là một bài học thích đáng cho các chị em, đừng bao giờ dâng mỡ tới miệng mèo!

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