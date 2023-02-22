Ngày mới lấy nhau, vợ chồng tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hai con lần lượt ra đời như sợi dây gắn kết, vun đắp thêm tình cảm lứa đôi.

Nhiều năm nay, tôi phải cam chịu cuộc sống thiếu sự cảm thông, chăm sóc của chồng chỉ vì một lần trót ngoại tình.

Vậy nhưng, những năm tháng đầu hôn nhân, tôi đã chứng minh cho họ thấy, đó là phán đoán sai lầm. Chúng tôi hợp nhau từ tư duy, sở thích và quan điểm sống.

Trước đó, thấy tôi quyết định lấy anh, nhiều bạn bè khuyên can vì anh hơn tôi 25 tuổi. Họ sợ khoảng cách tuổi tác sẽ khiến vợ chồng khó dung hòa.Chồng tôi hơi khó tính nhưng anh tâm lý, chiều chuộng vợ con. Tôi bận học thạc sĩ, anh sẵn sàng san sẻ trách nhiệm gia đình, chăm sóc con cho tôi chuyên tâm học hành.

Đang yên ấm, đến một ngày tôi gây ra tội lỗi tày trời khi phải lòng đối tác của công ty. Người đàn ông cao to, lịch lãm, có giọng nói trầm ấm đó gây ấn tượng với tôi ngay lần đầu gặp gỡ nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách, cư xử chừng mực vì biết mình đã có gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Phiêu lưu tình một đêm với gái lạ nóng bỏng, tôi choáng váng khi gặp người ở cửa khách sạn"Lao động" quần quật để kiếm con, chúng tôi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cườiTìm lại cảm xúc cuồng nhiệt với giai lạ gặp ở quán bar, mẹ 3 con băn khoăn về việc ly hôn

Đến khi sếp phân công tôi trực tiếp thương thảo, ký kết hợp đồng với đối tác, người này liền chủ động theo đuổi, tán tỉnh tôi suốt 3 tháng. Không cưỡng được sức hút của anh, tôi quay cuồng trong mối tình ngoài chồng, ngoài vợ.

Để cẩn thận, tránh bị chồng phát hiện, tôi lập nick Facebook mới, nhắn tin, hàn huyên với anh. Mỗi lần đi công tác, thăm nhà máy sản xuất, chúng tôi càng có cơ hội gần gũi, mặn nồng.

Chuyện tình bí mật cũng có lúc bị lộ ra khi vợ anh phát giác. Thay vì chửi bới om sòm, chị mang tin nhắn, hình ảnh thân mật của chồng và nhân tình gửi đến công ty, nhà riêng và người quen của cả hai kèm theo bức tâm thư chất chứa nỗi lòng của người vợ thủy chung bị phản bội.

Chị cũng dẫn theo 3 đứa con đến cổng nhà tôi, quỳ lạy, nói tôi buông tha cho chồng chị, để gia đình chị không tan vỡ. Cách đánh ghen cao tay của chị làm tôi kiệt quệ, mất hết tất cả mọi thứ.

Đồng nghiệp xì xào, tôi xấu hổ tự xin nghỉ việc. Chồng nổi điên, nằng nặc đòi ly hôn. Sau nhiều tháng trời vợ cầu xin, gia đình nội ngoại khuyên nhủ, anh mới tạm nguôi ngoai.

Từ đó, chồng thay đổi thái độ với tôi. Từ người có sự nghiệp vững vàng, tôi chấp nhận lui về làm bà nội trợ, sống phụ thuộc vào chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Anh khắt khe hơn, đưa ra bản lịch trình giờ giấc hàng ngày, bắt tôi phải thực hiện theo. Hôm nào tôi làm sai, kiểu gì cũng bị anh đay nghiến. Tôi biết mình sai, phần nữa cũng muốn giữ gia đình cho các con nên không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Tôi cho rằng, chỉ cần mình biết hối lỗi, biết sửa sai, bù đắp lại cho chồng, anh sẽ nghĩ lại, sẽ yêu thương mình như xưa. Nhưng không, tất cả chỉ là suy đoán phiến diện của tôi. Chồng ngang nhiên ngoại tình với cô gái làm nghề hướng dẫn viên du lịch ngay gần nhà.

Hàng xóm láng giềng xì xào, vợ trách cứ anh vẫn mặc kệ. Anh hỏi tôi, những lúc vui thú bên tình nhân, tôi có nghĩ đến anh không?

Đau đớn nhất là đêm đến, anh vẫn bắt tôi phục vụ chăn gối. Mỗi lần như vậy, anh đều gọi tên cô bồ, miêu tả cảnh tượng anh ở bên cô ta đầy cuồng nhiệt khiến tôi dần chán ghét, lãnh cảm với anh.

Tôi ngu ngốc quá, chỉ vì một phút bồng bột, sa vào mối tình ngoài luồng mà đánh mất đi cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Nếu ai có lỡ ‘say nắng’ người khác, có ý định phản bội niềm tin của chồng, tôi khuyên bạn hãy trấn tĩnh lại, đừng lạc lối giống như tôi.