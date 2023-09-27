Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng ở lì trong nhà vệ sinh không ra, tôi mở cửa thì thấy cảnh tượng choáng váng

Tâm sự 27/09/2023 15:57

Màn hình điện thoại chưa khóa sáng lên, trên đó là một đoạn tin nhắn của chồng tôi và một người phụ nữ lạ...

Dù vợ chồng tôi không quá giàu có, nhưng có vợ hiền, chồng chung thủy, con cái ngoan ngoãn thì chính là may mắn. Tôi và chồng sống cùng nhau hòa thuận, vui vẻ.

Đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Tôi nghe trong nhà tắm tiếng nước chảy liên tục, nghĩ chắc chồng đang đi vệ sinh hoặc tắm rửa. Nhưng đợi cả tiếng tôi vẫn không thấy chồng bước ra. Tôi thấy kì lạ nên đi đến gõ cửa nhà tắm, hỏi chồng có sao không? Tôi sợ anh trượt chân té trong đó không ai phát hiện.

Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng ở lì trong nhà vệ sinh không ra, tôi mở cửa thì thấy cảnh tượng choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi không nghe tiếng chồng trả lời, tiếng nước chảy vẫn không ngừng vang vọng. Tôi lo lắng đi tìm chìa dự phòng trong nhà để mở cửa nhà vệ sinh. Chồng tôi hình như cũng không để ý tiếng tra chìa khóa, khi nhìn thấy anh, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Chồng tôi ngồi trên sàn nhà tắm, tay nắm chặt điện thoại. Anh ngước đầu lên nhìn tôi, mắt anh đỏ au như đau lòng lắm nhưng không thể khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình chật vật như thế.

Tôi không biết chuyện gì, hỏi han chồng nhưng anh chỉ cúi đầu không nói gì. Tôi nhìn sang điện thoại anh đang cầm, có phải anh vừa gọi hay nhắn tin cho ai nên như thế? Chồng tôi thấy tôi nhìn điện thoại thì tỏ vẻ lúng túng, định giấu đi. Nhưng vì chồng tôi đang không thoải mái nên bất cẩn làm rơi điện thoại xuống sàn. Màn hình điện thoại chưa khóa sáng lên, trên đó là một đoạn tin nhắn của chồng tôi và một người phụ nữ lạ.

Tôi sững người nhìn những lời yêu đương họ nói với nhau. Chồng tôi biết không giấu được nữa nên đã thú thật đang yêu một người phụ nữ khác. Anh nói là mình đem lòng yêu người ta, cô gái kia còn khá trẻ cũng không hề biết anh có vợ. Anh biết mình không thể làm khổ vợ con nhưng cũng chẳng thể ngăn được cảm xúc với cô ấy.

Đến hôm nay, chồng tôi thấy rất khổ sở vì vừa dày vò có lỗi với vợ, vừa không kiểm soát được tình cảm với người phụ nữ khác. Vì thế, anh mới trốn trong nhà tắm nửa đêm, để vợ con không biết được.

Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng ở lì trong nhà vệ sinh không ra, tôi mở cửa thì thấy cảnh tượng choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi tức giận hỏi chồng sao anh có thể sống với tôi mà trong lòng lại mơ mộng người phụ nữ khác? Chồng tôi cũng chẳng vừa, anh nói đã thành thật với tôi, vì sao tôi còn trách anh? Anh chưa từng làm gì đi quá giới hạn, tôi nên thấy may mắn vì điều đó. Sau đó chồng tôi bỏ ra phòng khách, để tôi điếng người ngã trên sàn nhà tắm.

Giờ tôi phải làm sao đây với người chồng đang điên cuồng yêu người phụ nữ khác? Tôi làm sao để giữ gia đình cho con đây?

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc tim tôi chệch nhịp muốn ly hôn ngay

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc tim tôi chệch nhịp muốn ly hôn ngay

Vậy mà đã 8 năm trôi qua, người yêu cũ giờ đã thành công, vẻ bề ngoài vẫn điển trai phong độ như thế. Tôi nhìn anh mà như thấy lại mình của tháng năm yêu đương cuồng nhiệt. Tôi nghe anh nói:

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 12 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 27 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai