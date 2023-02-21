Nghe lời mẹ già cưới mẹ đơn thân làm vợ, đêm tân hôn phải tắt đèn tối om, vừa cởi bỏ lớp áo trên người, tôi ‘hóa đá’ nhìn vết trên ga giường

Cách đây 4 tháng, mẹ nói như vậy khi bà giới thiệu cho tôi một cô gái là người quen của bạn bà. Tôi năm nay 38 tuổi, cũng có thể coi là già nhưng chưa kết hôn lần nào. Cả tuổi trẻ chú tâm làm ăn, tính tình tôi hơi khô khan nên không yêu đương nhiều. Cô gái kia tên Hiền, năm nay đã 34 tuổi, đang làm mẹ đơn thân nuôi một bé gái. Hiền chưa từng kết hôn, không biết có bầu với ai rồi cứ thế nuôi con một mình.

"Mẹ biết là có phần thiệt thòi cho con vì điều kiện của con cũng tốt, có thể lấy được người vợ như ý hơn. Nhưng phải chờ đến bao giờ nữa, không nhanh là mẹ chẳng kịp nhìn cháu nội đấy. Con bé cũng hiền lành, tử tế lắm, phải cái nhỡ nhàng…".

Đêm tân hôn vợ chồng tôi mới chính thức quan hệ, trước đám cưới tôi có đề cập nhưng Hiền đều lảng tránh. Cứ nghĩ đã thành vợ chồng thì Hiền sẽ thoải mái và nhiệt tình, không ngờ cô ấy vẫn rất xấu hổ, ngượng ngùng, thậm chí còn bắt chồng phải tắt đèn tối om.

Không muốn mẹ buồn nên tôi nghe lời bà đi gặp Hiền. Ai ngờ gặp rồi lại thấy có cảm tình với cô ấy. Hiền không quá xinh đẹp nhưng dễ gây thiện cảm, tính tình hiền dịu, chu đáo. Mẹ tôi mừng lắm, vì bà giục giã mà sau có mấy tháng chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Nhà Hiền cả bố và mẹ đều không còn, dưới cô ấy có hai người em thôi. Cưới xong Hiền sẽ đưa con gái riêng về sống cùng tôi và mẹ.

Xong việc, tôi dậy bật điện thì Hiền xấu hổ kêu lên một tiếng. Tôi quay lại định trêu vợ rồi phải giật mình khi thấy có mấy chấm đỏ trên ga giường. "Sao em đến kỳ hàng tháng mà không bảo anh? Anh nghe nói phải kiêng đấy, nếu không phụ nữ dễ bị bệnh phụ khoa", tôi hỏi vợ và phải sững sờ nghe Hiền thú nhận một sự thật không thể ngờ.

Bố mẹ Hiền mất sớm, cô ấy là chị cả, 3 chị em sống với bà nội. Bà già yếu nên Hiền chỉ học hết cấp 3 là đi làm. Tuổi xuân của cô ấy đều dành cho việc kiếm tiền chu cấp cho hai em và chăm sóc bà, làm gì có thời gian yêu đương.

Khi em gái Hiền học năm thứ hai đại học đã có thai với bạn trai nhưng phía nhà kia nhất quyết chối bỏ. Hiền bảo em gái sinh con ra rồi học tiếp, còn cô ấy nuôi đứa bé nhận là con mình. Đến giờ em gái Hiền đã lấy chồng, còn cô ấy từ khi nuôi đứa bé lại càng không có tâm tình nghĩ tới chuyện yêu đương.

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"Sự thật mà vỡ lở thì cuộc hôn nhân của em ấy sợ không giữ được. Hơn nữa em đã nuôi con bé 7 năm, coi nó như con, hai mẹ con em không nỡ xa nhau…", Hiền đỏ mắt nói.

Trong lòng tôi đã chấp nhận đứa bé rồi nên lập tức đồng ý ngay với lời cầu xin của vợ. Không ngờ đêm tân hôn còn phát hiện ra một bí mật của vợ khiến tôi rất vui. Vậy ra tôi là người đàn ông đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của cô ấy, điều đó khiến tôi tự hào lắm. Tôi cũng biết được vợ mình là người phụ nữ tốt thế nào, lương thiện, bao dung và đầy tình nghĩa.

Tôi khá ít kinh nghiệm, vợ thì không có chút kinh nghiệm nào hết, chúng tôi đều mong ngóng sớm có con, xin cho vợ chồng son chúng tôi vài lời khuyên sao cho nhanh đậu thai?