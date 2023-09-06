Nghe lời mật ngọt, dụ dỗ qua đêm của vợ sếp, sau một đêm bị 'vắt kiệt' sức, tôi thức dậy với cảm giác tội lỗi rồi bất ngờ với thứ chị để lại trên gối

Tâm sự 06/09/2023 06:50

Tôi tên Dương, 45 tuổi, làm tài xế riêng cho sếp 10 năm, lương tháng cũng được 8 - 9 triệu. Thi thoảng, sếp còn thưởng thêm. Vợ tôi bán quần áo ngoài chợ, doanh thu tốt.

Hiện các con tôi đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định nên hai vợ chồng có cuộc sống nhàn nhã, không phải lo nghĩ quá nhiều về kinh tế. 

Ở công ty, tôi được lòng sếp lớn vì tính tình chịu khó, lái xe cẩn thận. Mặc dù có 2 tài thay phiên nhau nhưng bao giờ tôi cũng được ưu ái. Mỗi lần nhà sếp có việc, tôi được cử đưa đón vợ con sếp. 

Những lần đó, tôi hay trò chuyện với vợ sếp, chị em rất thân thiết, quý mến nhau. Vợ sếp 50 tuổi nhưng cách ăn mặc hợp mốt, nhan sắc thường xuyên được chăm sóc nên nhìn quý phái, rực rỡ.

Tuy vậy, tôi hiểu rõ, vợ chồng sếp nhiều năm nay sống cảnh lạnh nhạt. Vây quanh sếp lúc nào cũng có hàng tá chân dài, đưa đón dập dìu.

Ngày trước, tôi còn thấy chị ghen tuông, tìm cách giữ chồng, chẳng hiểu sao 4 năm nay, chị thờ ơ, chồng muốn đi đâu thì đi, miễn mang tiền về nhà.

Nghe lời mật ngọt, dụ dỗ qua đêm của vợ sếp, sau một đêm bị 'vắt kiệt' sức, tôi thức dậy với cảm giác tội lỗi rồi bất ngờ với thứ chị để lại trên gối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng kể từ đó chị thay đổi ngoại hình đến chóng mặt, tham gia nhiều câu lạc bộ, nhảy nhót ở vũ trường. Hai vợ chồng chỉ đi cùng nhau khi về quê, giỗ tết hoặc đến các địa điểm ngoại giao mà sếp cần có mặt vợ con. 

Chị từng tâm sự với tôi: ‘Trái tim ông ấy tôi không giữ được thì giữ cái xác cũng chẳng ích gì. Nghĩ nhiều chi cho mệt’. Không hạnh phúc với chồng, chị tìm đến các vũ công, người mẫu trẻ giải khuây.

Tôi chứng kiến cuộc sống của hai vợ chồng chị nhưng chỉ biết lắng nghe, tuyệt nhiên không tham gia ý kiến. Bởi tôi chỉ là phận làm thuê. Dù có được tin tưởng, quý mến đến đâu cũng cần giữ chừng mực.

Rồi tôi nghe tin, sếp có con riêng. Ông mua nhà, mua xe thưởng cho cô bồ. Chị gọi tôi đến, rủ ra quán cà phê, gương mặt chị bình thản nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ u sầu, quầng thâm vì nhiều đêm thức trắng.

Chị bộc bạch, việc này sớm hay muộn cũng xảy ra, chồng chị ra ngoài với bao cô gái, kiểu gì cũng có cô ‘trói buộc’ bằng đứa con.

Tối đó, chị rủ tôi nhậu, suốt buổi chị uống rượu như chưa bao giờ được uống. Đôi lúc, chị dừng lại, kể lể về mối tình với chồng, về lúc cơ hàn. Hơn hết, chị thừa nhận, yêu chồng đến mức quỵ lụy, không muốn ly hôn.

Tôi lái xe đưa chị về, chị gục vào vai tôi khóc nức nở. Trong lúc yếu đuối, chị thể hiện cảm xúc cuồng nhiệt với tôi. Chúng tôi đã có một đêm bên nhau, vượt qua mọi rào cản.

Thức giấc trong vòng tay tôi, chị ngượng ngùng cảm ơn tôi đã an ủi, còn mời tôi đi ăn sáng. Sau đó, chị nhanh chóng vào nhà tắm sửa soạn, không quên nhắc, có quà cho tôi dưới gối. Đưa tay kéo gối, tôi giật mình khi thấy xấp tiền 500 nghìn dày cộp. Cầm xấp tiền đặt lên bàn, tôi ngồi hút thuốc lá, mặt bần thần.

Chị đi ra, thấy tôi ngượng ngùng, liền cất lời: ‘Chú cầm lấy mà tiêu, các em phục vụ tôi xong, đều được boa đậm như vậy. Coi như tôi đang tiêu tiền giúp chồng’. Bất ngờ trước hành động của vợ sếp, tôi choáng váng, không nghĩ chị coi tôi như đám trai bao, đổi chác tình - tiền.

Trong lòng tự ái, tôi đưa lại xấp tiền cho chị, quay người xuống nhà lấy xe. Dọc đường về, chúng tôi im lặng.

Những tưởng, tất cả chỉ là phút chới với, vượt rào với chị. Ngờ đâu, tôi bắt đầu tơ tưởng, dành cho chị thứ tình cảm khác lạ, muốn được chăm sóc, ở bên chị thật nhiều. Hàng ngày, tôi 'tấn công' chị giống kiểu chàng trai mới biết yêu lần đầu.

Tôi và chị giống mồi rơm bén lửa, bỗng chốc trở thành tình nhân của nhau. Cứ thế, tôi trượt dài trong mối tình tội lỗi, phản bội vợ. Dạo gần đây, vợ tôi phát hiện ra sự thay đổi của chồng, đôi lần nói bóng gió, nhắc nhở.

Mỗi tối bên vợ, nhìn cô ấy tiều tụy, xanh xao vì suy nghĩ, tôi cảm thấy day dứt lương tâm. Tôi nghĩ đến người tình của mình, có lẽ chị ấy cũng từng trải qua phút giây như vậy.

Tôi định dứt khoát với chị, quay về bên vợ nhưng nhìn chị vật vã, khóc lóc, tôi không làm được. Nhiều đêm, tôi tự xỉ vả bản thân mình, để hai người phụ nữ phải đau khổ. Giờ tôi làm sao đây, cho vẹn cả đôi đường.

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi đang bối rối chưa biết làm gì thì chết sững thấy ông hàng xóm hộc tốc chạy sang, còn làm hành động này với câu nói chối tai

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi đang bối rối chưa biết làm gì thì chết sững thấy ông hàng xóm hộc tốc chạy sang, còn làm hành động này với câu nói chối tai

Tôi và Hạnh lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Hai năm đầu, chúng tôi không quá mong ngóng con, nghĩ là cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng đến năm thứ ba rồi thứ tư vẫn chưa có con, lại nghe bố mẹ hai bên thúc giục, vợ chồng tôi càng căng thẳng.

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