Ngày cô hàng xóm làm đám cưới, chồng nhất định mừng 2 lượng vàng nhưng không tiết lộ lí do, vợ gặng hỏi hồi lâu anh ta mới ngậm ngùi thốt ra sự thật chua cay

Tâm sự 21/11/2022 23:25

Chồng tiết lộ sự thật khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mối quan hệ của chồng và gia đình đúng là phức tạp.

Bố chồng tôi là người đàn ông đào hoa. Ông phong độ, thường hay đi tập thể dục và có những mối tình ngoài luồng bên ngoài. Mẹ chồng tôi biết chuyện nhưng nhắm mắt cho qua vì cả hai đều đã lớn tuổi. Bà không muốn gây ồn ào.

Năm ngoái, bố chồng tôi kiên quyết đòi bán mảnh đất sát nhà cho một cô gái trẻ với giá rất rẻ. Gia đình cản thế nào cũng không được. Mẹ chồng vốn nhu nhược nên cũng không dám cản chồng lại.

Thế là gia đình tôi có thêm một cô hàng xóm trẻ trung. Cô gái ấy nhỏ hơn chồng tôi 5 tuổi, càng nhìn càng thấy có vài nét giống với chồng tôi.

Ngày cô hàng xóm làm đám cưới, chồng nhất định mừng 2 lượng vàng nhưng không tiết lộ lí do, vợ gặng hỏi hồi lâu anh ta mới ngậm ngùi thốt ra sự thật chua cay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày trước là đám cưới của cô hàng xóm. Chồng tôi kiên quyết mừng cưới những 2 lượng vàng. Tôi phản đối bởi đó là số tiền rất lớn. Trước phản ứng mạnh mẽ của tôi, chồng tôi đành thú nhận sự thật chấn động:

- Đó là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Bố anh có con riêng nhưng giấu kín vì sợ mẹ buồn. Mà để em ấy dưới quê thì không thuận lợi cho công việc nên ông cố tình bán rẻ đất để em ấy có nơi ổn định mà ở. Dù gì em ấy cũng thiệt thòi nhiều rồi, anh chỉ muốn bù đắp chút ít cho em ruột mình thôi.

Tôi bàng hoàng. Chồng năn nỉ tôi giấu kín mọi chuyện bởi chỉ có anh và bố biết thôi. Anh sợ nếu mẹ biết thì sẽ suy sụp. Nhưng tôi thương mẹ chồng vì bố chồng tôi quá ích kỉ.

Chồng tôi nói bố định đợi khi nào ông hấp hối mới tiết lộ chuyện này và phân chia tài sản cho chồng tôi và cô hàng xóm (cũng là em chồng tôi). Liệu đợi đến lúc đó có ổn không? Tôi có nên kể cho mẹ chồng nghe không? Thấy bà bị lừa dối, tôi xót xa quá.

Thấy em gái và người đàn ông lạ trong phòng ân ái, tôi càng bất ngờ hơn nữa khi em gọi điện báo ở cùng bạn thân

Thấy em gái và người đàn ông lạ trong phòng ân ái, tôi càng bất ngờ hơn nữa khi em gọi điện báo ở cùng bạn thân

Em tôi đi từ phòng bạn thân ra ngoài, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại không ngoái nhìn anh nó một lần.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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