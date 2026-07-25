Một lời thú nhận của người chồng tuổi 40 về chuyện chung giường khiến nhiều phụ nữ phải nhìn lại hôn nhân

Tâm sự 25/07/2026 23:20

Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.

Sau khi kết hôn, tình yêu sẽ dần dần trở thành tình nghĩa. Giữa vợ chồng ít khi có những buổi hẹn hò ngọt ngào, những lời nói yêu thương cũng sẽ thưa dần theo thời gian. Hơn thế nữa, thường thì sau 40 tuổi, sự thân mật giữa hai người sẽ giảm đi rõ rệt. Một biểu hiện dễ thấy chính là chồng không muốn ngủ cùng vợ nữa. 

Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.

"Tôi chịu rất nhiều áp lực".

Anh Vương, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, là nhân viên công sở với một mức lương không cao cũng không thấp. Vợ của anh là cô Lý, bằng tuổi với anh. Anh tâm sự, sau 40 tuổi đột nhiên không còn muốn ngủ với vợ nữa. 

Anh Vương kể: "Thật ra, quan hệ ban đầu giữa tôi và Lý rất tốt. Tôi nhớ cách đây chỉ vài năm, vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đã nghiến răng mua một chiếc túi giá 20 triệu. Trong nhiều năm qua, tôi yêu cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng rất yêu tôi. Thậm chí vào lúc này, quan hệ vợ chồng của chúng tôi vẫn rất tốt. Nhưng hiện tại, tôi thật sự không muốn ngủ với cô ấy. Nguyên nhân đều do tôi chứ không có lý do nào khác. Tôi cảm thấy áp lực trong cuộc sống quá lớn".

Một lời thú nhận của người chồng tuổi 40 về chuyện chung giường khiến nhiều phụ nữ phải nhìn lại hôn nhân - Ảnh 1
Đàn ông muốn một mình gánh vác áp lực cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Với cương vị là trụ cột gia đình, áp lực của anh Vương càng ngày càng lớn. Một tháng có bao nhiêu thứ tiền phải lo, dù lương tháng lên đến trăm triệu cũng không đủ tiêu. 

Sau khi bước qua tuổi 40, áp lực cuộc sống của đàn ông sẽ trở nên rất nặng nề. Từ những chi phí nhỏ nhặt cho đến tiền bảo hiểm, chăm sóc bố mẹ, chuyện học hành của con cái đều cần tiền. Vì vậy, sau khi bước vào tuổi trung niên, đàn ông có xu hướng trở nên lầm lì, cũng đồng thời lao đầu vào làm việc điên cuồng. 

Vào thời điểm này, sự kiêu hãnh của một người đàn ông không cho phép anh ấy yếu đuối. Họ muốn giữ lấy nỗi đau trong lòng, tự mình giải quyết mọi chuyện. Lí do làm như vậy cũng vì yêu thương vợ.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến vợ chồng ngủ riêng là do cảm thấy nửa kia không còn hoàn hảo nữa. Nói đi nói lại, đàn ông vẫn rất coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ. Vậy nên, một người vợ ăn mặc luộm thuộm, thân hình xuống cấp sẽ khiến chồng không còn mặn mà như trước. 

Khoảng thời gian từ 15 đến 20 năm sau khi kết hôn chính là thử thách mà vợ chồng phải vượt qua. Do đó, hãy dành thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn, cố gắng bao dung và kiềm chế cảm xúc. Chỉ có như vậy, hôn nhân mới có thể vững bền.

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Chồng tôi là giám đốc sáng tạo của một công ty có tiếng trong nước, lương mỗi tháng lên đến chín con số. Gia đình chồng đều là người trí thức, bố mẹ chồng cũng yêu thương tôi hết mực.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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