Một lần lên giường cùng nhân tình, tôi chán vợ đòi ly hôn, đêm cuối cùng bên nhau em đã làm một điều khiến tôi hối hận vô cùng

Dũng (34 tuổi) chia sẻ 5 năm chung sống anh chưa khi nào nghe thấy vợ to tiếng. Mai - vợ anh đúng như cái tên của mình, cô là một người phụ nữ rất hiền lành, nhu mì, hơi ít nói.

Bản lĩnh của người phụ nữ nhiều khi chỉ được bộc lộ vào những thời khắc quan trọng, khi biến cố bất ngờ ập đến. Một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng chắc gì cô ấy đã yếu đuối. Đứng trước khó khăn, thử thách họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mai là chủ một shop hoa, lợi nhuận không cao lắm nhưng cũng thoải mái cho cô lo được cho bản thân và con. Tính Mai chẳng bao giờ cãi vã hay tranh chấp với ai, luôn nhường nhịn và chịu phần thiệt thòi về mình. Dũng cảm thấy vợ là một người phụ nữ thật sự yếu đuối. Nếu phải chịu ấm ức và tổn thương thì Mai luôn lẳng lặng chấp nhận, không dám đứng lên trả đũa ai.

"Ban đầu tôi thích sự ngây thơ và trầm lặng của cô ấy. Sau cả ngày làm việc vất vả, tôi cảm thấy thật yên tĩnh và thoải mái bên cạnh vợ. Nhưng dần dần sự nhạt nhòa, tẻ ngắt của cô ấy khiến tôi cảm thấy chán nản. Tôi cần một người phụ nữ thú vị và màu sắc hơn thế", Dũng nói.

Không biết khi đứng trước khó khăn, biến cố thì cô sẽ giải quyết thế nào, gục ngã và suy sụp ra sao? Mỗi ngày của cô trôi qua đều đều, lặp đi lặp lại với công việc ở shop hoa, chăm sóc con trai nhỏ, vun vén cho gia đình. Có vấn đề gì trong nhà Mai đều hỏi ý kiến Dũng làm nhiều khi anh phải phát bực. Anh không biết nếu rời anh ra thì Mai có thể tự đứng vững một mình hay không?

Đang chán vợ thì Dũng vừa hay quen được cô đồng nghiệp ở công ty đối tác. Cô nàng tên Nga, vẻ ngoài và tính cách hoàn toàn trái ngược với Mai. Nga thông minh, sắc sảo, giỏi giang và xông xáo, được tu nghiệp ở nước ngoài về.

Dũng thực sự bị choáng ngợp trước Nga, nhanh chóng say đắm cô nàng không dứt ra nổi. Ở bên Nga vui vẻ và phấn khích bao nhiêu thì về nhà với vợ, Dũng thấy nhàm chán bấy nhiêu. Cuối cùng với suy nghĩ “cuộc đời ngắn lắm”, Dũng quyết định ly hôn vợ để đường đường chính chính đến bên người tình.

"Thú thật khi đưa đơn ly hôn, tôi rất lo ngại vợ sẽ sốc không thể chịu đựng nổi. Tôi phải đưa con sang bà nội gửi vào tối hôm ấy, phòng ngừa vợ làm gì đó mất kiểm soát. Gia đình êm ấm từng ấy năm, đột ngột chồng đòi ly hôn chắc chắn là một đòn giáng mạnh mẽ lên cô ấy. Tôi chỉ sợ vợ sẽ dùng tính mạng để uy hiếp tôi không được rời xa. Nếu vậy thì sẽ phiền phức lắm, tôi không còn muốn kéo dài cuộc hôn nhân thêm ngày nào nữa", Dũng nói.

Phản ứng ban đầu của Mai khá giống với những gì Dũng tưởng tượng. Cầm trên tay lá đơn ly hôn Dũng viết, nước mắt Mai chảy ướt đẫm hai gò má. Rồi cô chẳng nói chẳng rằng lao vào phòng khóa trái cửa lại, chồng gọi thế nào cũng không mở. Dũng chán nản mặc kệ Mai, chỉ cần cô không làm điều gì dại dột để anh phải gánh tiếng xấu là được.

Cả đêm ấy Dũng đau đầu nghĩ cách để sáng ra ứng đối với vợ. Thế nhưng mọi phương án mà Dũng đã dự tính đều không cần dùng tới. Anh ngủ dậy thì Mai đã ngồi trên sofa, nghiêm túc và tĩnh lặng như ngày thường.

Cô đưa trả anh lá đơn ly hôn đã có chữ ký của mình, từ tốn thương lượng: "Anh dọn ra khỏi nhà này được không? Tôi còn bận việc ở cửa hàng và con nên không có thời gian tìm nhà mới". Căn nhà này trước đây hai người cùng thuê, theo kế hoạch đáng lẽ sang năm vợ chồng Dũng sẽ mua nhà riêng.

Dũng quá sốc trước sự thản nhiên của vợ, chỉ biết đờ đẫn gật đầu. Nếu không thấy quầng thâm dưới mắt Mai và vẻ mặt buồn bã hơn thường ngày một chút của cô thì chẳng ai có thể biết vợ chồng cô vừa ký đơn ly hôn. Bỏ lại một câu: "Sáng nay anh dọn đồ luôn đi", Mai xách túi ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ còn lại một mình, Dũng ngẩn ngơ như người mất hồn. Anh nhận ra một điều hóa ra trong những năm nay anh thật sự không hề hiểu về vợ mình. Mai bản lĩnh và mạnh mẽ vô cùng, không hề như những gì anh nghĩ.

Càng gặp biến cố lớn thì cô lại càng cứng cỏi và bình tĩnh. Chỉ sau một đêm mà Mai đã sắp xếp lại cảm xúc và bình ổn những hỗn loạn trong lòng để thản nhiên đối mặt và chấp nhận sự thật. Từ đó tỉnh táo chọn hướng đi mới, xây dựng cuộc sống riêng cho 2 mẹ con mà không có Dũng.

"Nghĩ thế nào tôi lại ghé qua shop hoa của vợ. Cô ấy đang có khách, nhìn vợ nói cười bình thường với khách mua hoa mà tôi hoảng loạn trong lòng. Giây phút đó thật sự tôi thấy nể phục vợ vô cùng. Bây giờ thì tôi đã tin là có mẫu phụ nữ như thế, sự cứng cỏi ẩn sau những dịu dàng, nhường nhịn, không tranh đấu với đời. Càng đau khổ và thất bại thì họ lại càng trở nên mạnh mẽ”, Dũng chia sẻ.

Mãi sau Dũng ngập ngừng hỏi Mai có trách anh không. “Trách anh hay đau khổ cũng không thay đổi được gì”, Mai nhẩn nha đáp. Một câu nói ngắn gọn, đơn giản nhưng đủ khiến Dũng phải ngả mũ bái phục.

Khi đó Dũng không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ biết bản thân đã không còn chắc chắn và quyết định ly hôn kia. Nhưng rõ ràng anh đâu còn con đường nào để quay về cuộc hôn nhân với Mai nữa.