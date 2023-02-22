Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, hạnh phúc không ở đâu xa, tất cả đều nằm ở lựa chọn của bạn

Nhưng ít có người phụ nữ nào chịu hiểu rằng vốn dĩ ông trời chẳng thích đày đọa, làm khổ ai cả. Mà hạnh phúc hay khổ đau đều do mỗi người lựa chọn mà thôi. Đa phần đàn bà bất hạnh là bởi vì cái thói suy diễn quá nhiều, kỳ vọng lớn vào đàn ông để rồi thất vọng cũng nhiều.

Phụ nữ vẫn thường than vãn, trách móc ông trời sao số phận của mình quá hẩm hỉu, nhiều bất hạnh, đau thương.

Còn nếu chỉ biết lười biếng lao động, lúc nào cũng chờ đàn ông giàu có đến với mình rồi nuôi mình thì cuộc đời này bạn còn khổ dài dài. Vốn dĩ cuộc đời này công bằng đến mức ''nồi nào úp vung nấy".

Sống ở đời không phải chỉ nằm một chỗ rồi ao ước là hạnh phúc sẽ tới, bởi hạnh phúc là một quá trình chứ đâu phải là một đích đến. Bạn muốn trở thành phụ nữ thông minh, quyến rũ, vạn người mê thì bạn phải biết đầu tư tri thức cho chính mình, trở thành kiểu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập chứ không phải là sống dựa dẫm vào đàn ông được. Phụ nữ giỏi giang, khôn ngoan chắc chắn sẽ gặp được đàn ông trưởng thành, giàu có.

Một người phụ nữ thông minh thì cần phải nhớ rằng càng trèo cao thì càng ngã đau. Chẳng nên tốn thời gian và sức lực để ép mình hòa hợp với những người không cùng chí hướng hay theo đuổi những mối quan hệ phù phiếm nhất thời.

Hãy mạnh dạn cắt đứt những mối quan hệ xã giao không cần thiết, rời bỏ người đàn ông không mang lại hạnh phúc cho mình. Sống càng đơn giản thì cuộc đời này càng thanh thản.



Một người phụ nữ tầm thường vĩnh viễn sẽ không gặp được người đàn ông phi thường - Ảnh minh họa: Internet

Mây tầng nào thì sẽ gặp mây ở tầng đó. Nếu phụ nữ mong muốn mình gặp, yêu và cưới được tấm chồng tử tế thì trước hết bạn phải cư xử như công chúa trước đã, rồi sau đó bạn sẽ gặp được hoàng tử. Còn hiện tại nếu như phụ nữ gặp toàn đàn ông bội bạc, vô tâm thì nhất định phải xem lại chính mình.

Một người phụ nữ tầm thường vĩnh viễn sẽ không gặp được người đàn ông phi thường. Muốn mình hạnh phúc thì nhất định bạn phải nỗ lực hết sức.

Bởi giá trị của một người đàn bà nằm ở việc kiếm cho mình sự đam mê trong cuộc sống, chính niềm đam mê ấy sẽ cuốn người khác vào thế giới của bạn.



Nếu cuộc đời của đàn bà đang tồi tệ, khổ đau, thì nhất định phải đứng dậy và chiến đấu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn thay đổi cuộc đời thì trước hết phải bắt đầu từ việc thay đổi cảm xúc của chính mình trước đã. Muốn mặc một chiếc đầm khác thì phải cởi bỏ chiếc bạn đang mặc, muốn nâng cái này lên thì phải bỏ cái kia xuống. Chọn và chịu vì sự lựa chọn nào cũng có những cái giá của nó.

Nếu cuộc đời của đàn bà đang tồi tệ, khổ đau, thì nhất định phải đứng dậy và chiến đấu. Đừng để nước mắt làm nhòe mắt bạn đến nỗi không rõ đâu là con đường cần bước tiếp.

Một người phụ nữ thông minh sẽ biết rằng việc của mình là phải sống tốt, loại bỏ những mối quan hệ độc hại ra khỏi cuộc đời. Đừng chờ đợi hạnh phúc, chắc chắn sẽ làm bạn thất vọng.