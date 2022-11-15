Lấy vợ mang thai sau 2 tháng, chồng vẫn ‘qua đêm’ với người phụ nữ khác, tôi vỡ lẽ khi biết sự thật

Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang ở nhà chăm con trai 4 tháng tuổi. Chồng hơn tôi 12 tuổi, anh làm chủ một doanh nghiệp xuất khẩu gạo, doanh thu khá lớn. Tôi chỉ là vợ hai của chồng. Vợ trước đã ở bên anh 8 năm nhưng hai người không có con nên đành chia tay. Nhiều người nói tôi là gái tân, lại đi làm lẽ của người khác thì sẽ thiệt thòi. Nhưng tôi đã chứng minh với họ rằng họ đã lầm.

Cưới được chồng yêu chiều vợ, thành đạt, chỉn chu, có trách nhiệm, ai cũng khen tôi có số mệnh vàng mười, cuộc đời về sau sẽ sung sướng.

Mẹ chồng tôi cũng là doanh nhân có tiếng, bà nổi tiếng tài giỏi, sắc sảo và khó chiều. Nhưng bà lại đối xử rất tốt với tôi. Có gì ngon, bà đều mua cho tôi ăn. Bà cũng không soi mói, xét nét tôi điều gì. Cuộc sống của tôi sau khi kết hôn thực sự rất mãn nguyện.

Chồng rất yêu thương, nâng niu và trân trọng tôi. Anh không dùng lời lẽ hoa mỹ mà thường quan tâm tôi bằng cách mua đồ ăn cho tôi, nấu nướng cho tôi ăn hoặc giúp tôi dọn dẹp nhà.

Sau 2 tháng về nhà chồng, tôi mang bầu. Chồng tôi khuyên tôi nên ở nhà để dưỡng thai. Từ đó đến giờ, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Mẹ chồng thuê giúp việc lo nấu nướng cho tôi. Tôi muốn gì được nấy, cuộc sống chẳng kém gì bà hoàng.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi càng được gia đình chồng yêu chiều và quý mến. Hôm trước, nhân ngày sinh nhật, chồng tặng tôi một chiếc kiềng vàng, một chiếc lắc tay, 2 thứ khoảng 1 cây vàng. Không những thế, thỉnh thoảng anh còn chuyển cho tôi 5-10 triệu để tôi tiêu vặt.

Ai cũng khen tôi tốt số, được gia đình chồng quý mến, chồng yêu chiều. Nhưng tôi mới phát hiện ra, tất cả chỉ là ảo mộng, là một vở kịch mà tôi.

Đêm đó, con trai tôi quấy khóc nên tôi thức ru bé mãi. Đến 2 giờ sáng, tôi nghe thấy mẹ chồng tôi đang mắng chồng tôi ở ngoài cổng.

"Con đi đâu mà giờ này mới về? Con lại đến nhà con đàn bà đó phải không? Nếu cái Hương (tôi) biết chuyện thì sẽ thế nào? Mẹ cấm con được đến nhà nó lần nữa nhé!"

"Mẹ, đó là chuyện riêng của con. Mẹ kệ con đi. Con đã lấy vợ, sinh cháu cho mẹ rồi còn gì. Mẹ đừng can thiệp vào chuyện riêng của con nữa!"

Vừa nghe chuyện, tôi vừa nhớ lại chồng tôi nói với tôi anh qua nhà anh họ ngủ để sáng mai nhập chuyến hàng sớm. Vậy mà đến 2 giờ sáng anh lại trở về nhà. Thực ra anh đã đi đâu? Người đàn bà mẹ chồng tôi nhắc đến là ai?

Tôi nghĩ rằng chồng đã phụ bạc, gian dối tôi nên hỏi chuyện này với chồng. Thú thật, chồng chỉ chuyển tiền, mua vàng bạc, hột xoàn cho tôi nhưng sau khi tôi mang bầu, anh không chạm vào tôi dù chỉ một chút. Anh chưa bao giờ âu yếm, đầu ấp tay gối với tôi. Tôi nghĩ do anh lo cho cái thai trong bụng tôi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Tôi mang chuyện này nói hết với chồng. Ban đầu, chồng tôi chối đây đẩy. Nhưng khi tôi dọa sẽ đến nói chuyện với mẹ chồng. Anh đành thú nhận tất cả. Anh nói dù đã cưới tôi nhưng anh không quên được Thúy- vợ cũ của anh. 2 người yêu nhau 7 năm mới cưới, 8 năm là vợ chồng. Chị mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể sinh con. Mẹ chồng tôi vì chuyện đó mà nhất quyết chia rẽ hai người, ép anh ly hôn.

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Anh lấy tôi là do sự mai mối, sắp xếp của mẹ. Anh không yêu tôi thật lòng. Anh xin phép tôi cho anh được qua lại với vợ cũ. Tiền bạc trong nhà anh sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ. Nếu sau này con lớn, tôi muốn đi tìm hạnh phúc thì anh sẵn sàng để tôi đi. Giờ anh chỉ có cách tặng tiền và vàng để bù đắp cho tôi thôi.

Nghe chồng nói vậy, tôi chỉ biết lặng người đi. Hóa ra, tôi cũng chỉ là con rối trong vở kịch của họ. Ôm con trai trong lòng, nước mắt tôi rơi không ngừng. Giờ tôi biết phải làm sao? Tiếp tục sống trong ngôi nhà lạnh lẽo này hay từ bỏ cuộc sống giàu sang để tìm hạnh phúc cho riêng mình?