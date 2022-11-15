Lấy chồng suốt 1 năm không chịu sinh con, đêm hôm nọ đẩy cửa vào phòng bỗng nghe tiếng nói vọng ra, tôi mới vỡ lẽ chuyện vợ trẻ giấu suốt bấy lâu nay

Tâm sự 15/11/2022 19:23

Vợ có những toan tính này với gia đình bấy lâu nay, thế nhưng đến bây giờ tôi mới rõ!

Tôi theo đuổi Loan 2 năm, nhiều lần tỏ tình nhưng cô ấy đều từ chối. Tuy vậy tôi vẫn kiên trì tình yêu đơn phương của mình và mong chờ 1 ngày em chấp nhận.

Trời đúng là không phụ lòng người. Một ngày kia, Loan nhắn tin hỏi tôi có còn yêu em không, có còn muốn lấy em làm vợ không? Tất nhiên là tôi trả lời có. Tôi mừng rỡ đến phát khóc ấy chứ. Cuối cùng, sau bao năm theo đuổi, em đã gật đầu đồng ý làm vợ của tôi.

Ngày tôi dẫn Loan về nhà, bố mẹ cũng ưng lắm. Loan là cô gái xinh xắn, việc nội trợ cô ấy rất đảm đang, chưa kể còn khéo ăn khéo nói. Sau ngày ra mắt, 2 gia đình nhanh chóng nói chuyện người lớn. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.

Lấy chồng suốt 1 năm không chịu sinh con, đêm hôm nọ đẩy cửa vào phòng bỗng nghe tiếng nói vọng ra, tôi mới vỡ lẽ chuyện vợ trẻ giấu suốt bấy lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày về chung một nhà đến nay đã được 1 năm 2 tháng, nhưng Loan mãi không có tin vui. Điều này khiến bố mẹ và tôi rất sốt ruột. Mẹ tôi mong ngóng có cháu bồng cháu bế từ lâu rồi. Bà đề nghị chúng tôi nên đi kiểm tra sức khỏe xem có vấn đề gì không để còn chữa trị sớm. Nghe lời mẹ, tôi cũng dẫn vợ đi khám. Kết quả là chúng tôi hoàn toàn bình thường, chẳng có vấn đề gì cản trở việc sinh con hết.

Nhận được thông báo của bệnh viện, tôi vui lắm. Trong lòng chỉ nghĩ con cái là lộc trời cho, chẳng qua vợ chồng tôi chưa có duyên làm bố mẹ mà thôi. Nhưng khi tôi đòi hỏi vợ về chuyện sinh con, cô ấy lại tỏ ra thờ ơ. Vợ tôi chống chế rằng, đây chưa phải thời điểm thích hợp. Chúng tôi cần chăm chỉ làm ăn, dành dụm tiền để các con sau này có cuộc sống tốt hơn.

Em ấy nói thế vô lý lắm. Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả. Nhà cửa cũng không phải lo. Bố mẹ đã mua nhà cho chúng tôi rồi. Họ lại còn hứa sẽ hỗ trợ 2 vợ chồng nếu Loan sinh em bé. Ấy thế nhưng vợ vẫn rất vô cảm trong chuyện đó, mặc cho áp lực con cái đè nặng lên tôi mỗi ngày.

Lấy chồng suốt 1 năm không chịu sinh con, đêm hôm nọ đẩy cửa vào phòng bỗng nghe tiếng nói vọng ra, tôi mới vỡ lẽ chuyện vợ trẻ giấu suốt bấy lâu nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi, hôm kia, tôi chán nản mới đi uống rượu giải sầu với anh em đồng nghiệp. Về nhà có chút hơi men, không tỉnh táo, nên tôi đã to tiếng với Loan. Giữa chúng tôi xảy ra xích mích, trong lúc nóng giận, không kiềm chế được, tôi mới tát em 1 cái. Loan giận dỗi bỏ về phòng. Quá áy náy vì lần đầu đánh vợ và không biết đối diện với cô ấy thế nào, tôi nằm ngoài phòng khách để ngủ.

Nửa đêm, tôi thấy ân hận quá và quyết định vào xin lỗi vợ. Nhưng đến cửa phòng tôi sững lại khi nghe thấy em vừa khóc vừa gọi điện cho 1 ai đó. Cô ấy nói: "Thế anh có về nước không? Em chịu hết nổi rồi. Em đã chờ anh mấy năm nay. Nhà người ta giục giã em chuyện con cái, còn đưa em đi khám các thứ hết rồi. Em làm sao chống chế được mãi. Họ mà biết em lén uống thuốc tránh thai mỗi ngày, chắc chắn sẽ không để em yên".

Tôi bàng hoàng trước sự thật này, bèn đẩy cửa xông vào. Cô ấy giật thót mình khi thấy sự hiện diện của tôi. Loan vội vàng cúp máy, ấp úng hỏi tôi sao vào phòng không gõ cửa?

Chồng cấm tiệt vợ bước chân vào phòng làm việc song nhờ 1 lần con trai nghịch ngợm, tôi cuống cuồng bỏ của chạy lấy người

Chồng cấm tiệt vợ bước chân vào phòng làm việc song nhờ 1 lần con trai nghịch ngợm, tôi cuống cuồng bỏ của chạy lấy người

Tôi không thể bình tĩnh được khi nghe thấy hết nội dung của cuộc gọi đó, tôi chất vấn em. Cuối cùng Loan thừa nhận chuyện lấy tôi chỉ để gia đình cô ấy không thúc giục nữa. Còn em đã yêu 1 người đàn ông khác hơn 7 năm nay, nhưng hiện tại anh ta đang ở nước ngoài chưa về được. Loan không muốn có con với tôi, em chỉ muốn sinh con cho gã đàn ông đó. Bao giờ anh ta về, Loan sẽ chủ động ly hôn với tôi và không đòi hỏi gì.

Nghe hết những lời đó, tôi ngã khụy xuống nền nhà. Hóa ra, tôi chỉ là phương án 2 của vợ. Vì người đàn ông kia không xuất hiện nên Loan mới đồng ý lấy tôi. Quá cay đắng, tôi bỏ chạy khỏi căn phòng. Loan làm thế không thấy quá ích kỷ và coi thường tôi hay sao? Hiện tại, tôi đang viết giấy ly hôn. Bố mẹ biết chuyện cũng giận lắm. Họ chẳng thể ngờ cô con dâu ngoan hiền lại có suy nghĩ táo bạo như vậy!

 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 39 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 39 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau