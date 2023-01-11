Tuy làm khác bộ phận nhưng chúng tôi cùng ngồi chung 1 phòng bởi thế bộ phận tôi và bộ phận của anh rất thân thiết với nhau. Vì có toàn người trẻ nên chúng tôi thường xuyên giao lưu, đi ăn uống, cafe hay hát hò. Cứ thế, từ tình cảm đồng nghiệp chúng tôi tiến triển thành tình yêu.

Sau khi tôi vào công ty anh làm việc. Anh hơn tôi 5 tuổi và đã làm việc tại đây được 4 năm. Còn tôi thì mới chân ướt chân ráo về đây ứng tuyển và phỏng vấn thành công nên được nhận vào làm.

Những ngày đầu vào Sài Gòn, hai vợ chồng vừa phải thuê trọ, vừa phải tìm việc. Cuộc sống chẳng mấy dư dả nhưng lúc nào 2 đứa cũng có nhau. Lúc hết tiền thì chúng tôi ăn mì tôm cả tuần.

Khi yêu tôi, lúc nào anh cũng chiều nhất mực đến nỗi cả công ty hay đùa anh chăm sóc tôi hơn cả chăm mẹ. Trái tim tôi cũng bị anh chinh phục vì điều này bởi thế sau gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi tiến hành đám cưới rồi quyết định Nam tiến tìm môi trường làm việc mới với mức lương tốt hơn.

Rồi công việc của vợ chồng đều tốt dần lên, anh được tăng lương, tăng chức. Vợ chồng ổn định hơn hẳn song anh vẫn chiều chuộng vợ. Cứ có thời gian rảnh là anh lại về đưa tôi đi ăn món mới ngoài tiệm hay chạy xe vòng quanh Sài Gòn.

5 năm ở Sài Gòn nhưng vì công ty điều động, anh lại phải chuyển công tác về Hải Phòng. Thấy vậy, tôi cũng không ngại nghỉ việc ở đây để theo ra Hà Nội.

Hàng tuần, vợ chồng vẫn không quản đường xa đi đi về về gặp nhau. Lúc thì cuối tuần anh phóng xe từ Hải Phòng về Hà Nội thăm vợ, lúc hứng lên, tôi lại phi từ Hà Nội về Hải Phòng thăm chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ tình cảm vợ chồng tuy xa cách nhưng sẽ mãi bền lâu và gắn bó như vậy. Nhưng sau tất cả những tháng ngày thanh xuân ấy, cái tôi nhận được là sự lăng nhăng, phản bổi của chồng.

Khi tôi mang bầu tháng thứ 5 thì phát hiện ra chồng nhắn tin nhớ nhung với một cô gái trẻ. Người phụ nữ này cũng là nhân viên công sở ở Hải Phòng.

Khi bắt gặp những dòng tin nhắn này, tôi đã đau khổ vô cùng vì bị anh phản bội. Còn anh thú nhận tất cả, nói xin lỗi và dứt tình ngay. Song mấy tháng vừa rồi, họ vẫn lén lút qua lại không thể dứt được.

Còn tôi vừa bầu bí nghén ngẩm vừa đau khổ khi nghĩ đến chồng. Còn anh ta thì cứ trơ trẽn nửa đùa nửa thật rằng nếu tôi không chấp nhận được như thế thì ly hôn.

Vì đứa con chưa chào đời nên tôi cứ cố gặm nhấm chịu đựng trong đau khổ để con có bố. Cho tới mấy hôm trước, chồng tôi về nhà. Anh lại đập vào mặt tôi tờ đơn ly hôn đã ký. Anh nói tôi hãy chấp nhận ly hôn để giải thoát cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tôi ký xong, anh còn nói nguyên nhân khiến anh tệ bạc với vợ bầu như vậy: “Anh xin lỗi em là do tính anh cả thèm chóng chán. Lấy vợ rồi mà anh vẫn luôn khao khát tự do. Mấy năm qua, anh mới nhận ra là bản thân chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình như anh nghĩ. Anh biết điều này nhưng không sao sửa được”.

Nghe chồng nói vậy mà tôi chua chát. Đấy, giờ đơn ly hôn tôi đã ký rồi, tôi và anh như chưa từng liên quan đến nhau. Ngay cả đứa con trong bụng này cũng sẽ mãi mãi chỉ là con của riêng mình tôi mà thôi.