Biết tôi kết hôn, người yêu cũ đến phá rối, đòi lại đứa con 5 năm trước, hành động quá đáng của cô ấy khiến vợ tôi đưa đơn ly hôn sau 1 tuần làm đám cưới

Sau khi sinh con, Oanh đưa đứa bé cho tôi chăm sóc. Từ đó đến nay cũng đã 5 năm. Tôi thương con gái như sinh mệnh của chính mình và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con.

Hồi còn thanh niên, tôi có yêu một cô gái tên Oanh. Khi Oanh có bầu, tôi đòi cưới nhưng cô ấy không chịu vì không muốn bị ràng buộc chuyện chồng con, hơn nữa khi đó, cô ấy vẫn còn đang học đại học.

Khi tôi cầu hôn, Hạnh đã đồng ý ngay. Nhưng rồi Oanh lại xuất hiện, phá rối chúng tôi. Ban đầu, Oanh yêu cầu được gặp con. Sau đó cô ta thường xuyên tìm đến nhà, lấy lý do thăm con để ở lại nhà tôi cả ngày.

Cách đây 1 năm, tôi quen và yêu Hạnh. Hạnh hiền lành, có công việc ổn định, quan trọng nhất là cô ấy rất thương con gái tôi. Cuối tuần, tôi đưa Hạnh và con gái đi chơi, cô ấy chăm sóc con bé chu đáo như thể là mẹ ruột. Con gái tôi cũng rất thương Hạnh, còn gọi Hạnh là mẹ.

Tôi bực tức đuổi đi, Oanh không những mặt dày không đi mà còn có những hành vi khiêu khích như cởi áo khoác ngoài, mặc váy mỏng để lộ cả ngực…

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Sau đó, ba người chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Hạnh yêu cầu Oanh không được qua nhà tôi nữa, nếu muốn gặp con thì có thể đến trường để gặp. Nhưng Oanh không chịu, còn bảo sẽ phá rối đến cùng. Cuộc nói chuyện thất bại nặng nề.

Ngày cưới của chúng tôi, Oanh còn bế con vào lễ đường phá rối. Phải nói là chúng tôi gặp phiền phức rất lớn vì Oanh. Nhưng vì thương con gái, tôi đành cố nín nhịn cho qua.

Nhưng hôm qua, chỉ sau một tuần cưới nhau, vợ tôi lại đưa đơn ly hôn trong giận dữ, yêu cầu tôi lựa chọn hoặc cô ấy hoặc con gái. Tôi điêu đứng. Vợ bảo đã không thể chịu đựng nổi sự phá rối từ Oanh.

Rồi cô ấy đưa tôi xem những tin nhắn xúc phạm, khích bác do Oanh gửi đến. Hạnh khóc nấc lên, bảo đã quá mệt mỏi rồi. Nếu tôi muốn tiếp tục thì hãy trả con gái cho Oanh, nếu không thì chúng tôi phải ly hôn. Cô ấy cũng thương con nhưng không thể sống mệt mỏi như thế này cả đời được?

Tôi chết lặng, rối bời vì không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào? Nếu trả con cho Oanh, tôi sợ cô ta không thể chăm sóc con bé chu đáo được.

Hơn nữa, con sống cùng tôi và mẹ tôi từ bé, con sẽ không chịu đi, mà mẹ tôi cũng sẽ không chấp nhận xa cháu. Rồi liệu trả bé cho mẹ nó rồi, Oanh có để yên cho chúng tôi không?

Tôi hoang mang và không biết phải làm gì cho đúng?