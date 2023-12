Sau khi có con thứ hai, vì không thể thu xếp công việc ở chỗ làm và gia đình nên An đành thuê người giúp việc. Qua trung tâm giới thiệu, An thuê được Hồng làm việc cẩn thận, ngăn nắp. Trước khi thuê Hồng, An đã sa thải 5 người vì không ưng ý.

An và Long yêu nhau 8 năm mới đi đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân này đã được xây dựng trên nền tảng yêu thương thật lòng. Long luôn rất tôn trọng vợ, có trách nhiệm với gia đình. Dù tình cảm theo thời gian không thể mặn nồng như ban đầu nhưng An luôn thấy thỏa mãn với cuộc sống hôn nhân bình yên như bây giờ.

An nghe thế cũng chỉ nghĩ chồng đang nói đùa với mình. Đến một đợt Hồng xin về quê có việc gia đình. An một mình không quán xuyến nổi việc trong nhà nên đành gọi cô giúp việc lên sớm. Lúc đó điện thoại của An hết pin, cô mượn điện thoại của chồng gọi cho Hồng nhưng không ai bắt máy. Cô đành để lại tin nhắn: “Nho em len nhanh nhe. Khong co em, kho qua di”.

An không ngờ ngay sau đó Hồng nhắn lại dòng tin nhắn khiến cô chết sững:

“Người ta mới đi có mấy ngày mà đã nói nhớ rồi à? Thế vợ anh không có ở nhà hay sao mà dám nhắn tin cho em thế?”.

An điếng người, lờ mờ đoán ra câu chuyện mờ ám của chồng và người giúp việc. Nhưng An quyết phải vạch trần đôi gian phu dâm phụ này. Cô giả vờ nhắn lại:

“Vo con anh di vang roi. Toi mai em len voi anh nhe, anh o co mot minh thoi”.

Vài giây sau, Hồng nhắn tin đồng ý liền. An đau lòng rơi nước mắt vì bị chồng phản bội. Anh đóng vai mẫu mực bao lâu nay, cuối cùng vẫn bị lộ qua lại với người giúp việc. An xóa đoạn tin nhắn với Hồng, quyết định lên kế hoạch.

Sáng hôm sau, An nói với chồng sẽ đưa hai con về nhà ngoại chơi, hôm sau mới trở về. Long nghe thế cũng không nghi ngờ gì, tiễn vợ con ra cửa vui vẻ.

Ngay tối hôm đó, Hồng từ quê lên như trong tin nhắn. An bất ngờ trở về nhà thì đã thấy chồng mình và người giúp việc ôm ấp nhau. Cô nhẹ nhàng bật đèn lên, bắt gian tại trận chồng ngoại tình. Long hoảng loạn đẩy người tình ra, cầu xin vợ tha thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đêm đó, An chuyển hẳn về nhà mẹ đẻ ở, chỉ để lại đơn ly hôn cho chồng. Bây giờ cô không biết phải làm sao. Ai cũng khuyên cô tha thứ cho chồng, nhưng cô làm sao quên được hình ảnh chồng "quấn lấy" người giúp việc vào đêm đó đây?