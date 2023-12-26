Lấy điện thoại của chồng nhắn cho osin ‘nho em len nhanh’, tôi chết ngất vì cảnh tượng đôi nam nữ ấy đang làm khi đèn vừa bật sáng

Tâm sự 26/12/2023 11:15

An điếng người, lờ mờ đoán ra câu chuyện mờ ám của chồng và người giúp việc.

An và Long yêu nhau 8 năm mới đi đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân này đã được xây dựng trên nền tảng yêu thương thật lòng. Long luôn rất tôn trọng vợ, có trách nhiệm với gia đình. Dù tình cảm theo thời gian không thể mặn nồng như ban đầu nhưng An luôn thấy thỏa mãn với cuộc sống hôn nhân bình yên như bây giờ.

Sau khi có con thứ hai, vì không thể thu xếp công việc ở chỗ làm và gia đình nên An đành thuê người giúp việc. Qua trung tâm giới thiệu, An thuê được Hồng làm việc cẩn thận, ngăn nắp. Trước khi thuê Hồng, An đã sa thải 5 người vì không ưng ý.

Lấy điện thoại của chồng nhắn cho osin ‘nho em len nhanh’, tôi chết ngất vì cảnh tượng đôi nam nữ ấy đang làm khi đèn vừa bật sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì không dễ tìm được người giúp việc thạo việc, tinh ý như Hồng nên An tạo điều kiện để cô ấy thoải mái hơn, ngoài lương ra còn có nhiều khoản cho thêm. Thấy vợ lo cho giúp việc nhiều như thế, Long còn nhiều lần nói vợ: “Em đừng có chiều quá không cô ta lại được nước lấn tới”.

An nghe thế cũng chỉ nghĩ chồng đang nói đùa với mình. Đến một đợt Hồng xin về quê có việc gia đình. An một mình không quán xuyến nổi việc trong nhà nên đành gọi cô giúp việc lên sớm. Lúc đó điện thoại của An hết pin, cô mượn điện thoại của chồng gọi cho Hồng nhưng không ai bắt máy. Cô đành để lại tin nhắn: “Nho em len nhanh nhe. Khong co em, kho qua di”.

An không ngờ ngay sau đó Hồng nhắn lại dòng tin nhắn khiến cô chết sững:

“Người ta mới đi có mấy ngày mà đã nói nhớ rồi à? Thế vợ anh không có ở nhà hay sao mà dám nhắn tin cho em thế?”.

An điếng người, lờ mờ đoán ra câu chuyện mờ ám của chồng và người giúp việc. Nhưng An quyết phải vạch trần đôi gian phu dâm phụ này. Cô giả vờ nhắn lại:

“Vo con anh di vang roi. Toi mai em len voi anh nhe, anh o co mot minh thoi”.

Vài giây sau, Hồng nhắn tin đồng ý liền. An đau lòng rơi nước mắt vì bị chồng phản bội. Anh đóng vai mẫu mực bao lâu nay, cuối cùng vẫn bị lộ qua lại với người giúp việc. An xóa đoạn tin nhắn với Hồng, quyết định lên kế hoạch.

Sáng hôm sau, An nói với chồng sẽ đưa hai con về nhà ngoại chơi, hôm sau mới trở về. Long nghe thế cũng không nghi ngờ gì, tiễn vợ con ra cửa vui vẻ.

Ngay tối hôm đó, Hồng từ quê lên như trong tin nhắn. An bất ngờ trở về nhà thì đã thấy chồng mình và người giúp việc ôm ấp nhau. Cô nhẹ nhàng bật đèn lên, bắt gian tại trận chồng ngoại tình. Long hoảng loạn đẩy người tình ra, cầu xin vợ tha thứ.

Lấy điện thoại của chồng nhắn cho osin ‘nho em len nhanh’, tôi chết ngất vì cảnh tượng đôi nam nữ ấy đang làm khi đèn vừa bật sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đêm đó, An chuyển hẳn về nhà mẹ đẻ ở, chỉ để lại đơn ly hôn cho chồng. Bây giờ cô không biết phải làm sao. Ai cũng khuyên cô tha thứ cho chồng, nhưng cô làm sao quên được hình ảnh chồng "quấn lấy" người giúp việc vào đêm đó đây?

Đêm tân hôn giữa lúc vợ chồng đang nồng nhiệt, cửa tủ quần áo bỗng bật tung, một 'thứ' rơi ra khiến tôi hoảng hốt vội mặc lại quần áo

Đêm tân hôn giữa lúc vợ chồng đang nồng nhiệt, cửa tủ quần áo bỗng bật tung, một 'thứ' rơi ra khiến tôi hoảng hốt vội mặc lại quần áo

Chúng tôi đổ người trên giường, hạnh phúc ôm lấy nhau. Nhưng đang khúc cao trào thì tôi nghe thấy tiếng động lạ trong tủ quần áo. Chồng tôi thì nói chắc do tủ lâu năm nên thế. Chồng tôi chưa dứt lời từ trong tủ đổ ào ra một “thứ”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 52 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 56 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 59 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 59 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu