Lần đầu ra mắt nhà người yêu chưa được 10 phút, mẹ chồng tương lai lấy giấy ra đốt vía khiến cô gái hoảng hồn

Tâm sự 06/10/2022 08:35

Lần đầu qua nhà người yêu chơi, mình đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng, dâu biết ba mẹ anh cũng không mến mình nhưng cũng chẳng ngờ mẹ anh lại làm đến mức không tưởng tượng được.

Mình năm nay 25 tuổi. Mình thì cuộc sống gia đình bình thường, bản thân mình cũng không phải quá xinh xắn cũng không phải là xấu, nói chung cũng ưa nhìn, công việc thì tạm gọi ổn đinh với mức lương trung bình 1 tháng quanh mức 18 triệu, mình cũng khá chăm chỉ và cố gắng, việc nhà mình cũng biết làm, nói chung mình ổn và cũng không có phốt gì hay có điều tiếng gì.

Yêu anh người yêu mới 1 năm thôi nhưng bố mẹ người yêu không thích mình đơn giản vì nhà anh có điều kiện, mình thì yêu anh cũng chẳng xin anh đồng nào hay cũng không để ý đến gia đình anh giàu có như thế nào vì mình cũng đã tự lập được, tự lo đc cho bản thân, cũng không muốn mang tiếng là ham tiền.

Lần đầu ra mắt nhà người yêu chưa được 10 phút, mẹ chồng tương lai lấy giấy ra đốt vía khiến cô gái hoảng hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ mới thứ 7 tuần vừa rồi là lần đầu tiên mình về ra mắt bố mẹ anh vì nhà anh ở Hà Nội, hứa hẹn nhiều lần không qua đc thì nay mới qua được. Mọi thứ cũng khá bất ổn, vì bố mẹ anh không thích mình nên không hỏi gì mình hiểu, ngồi chơi nói chuyện được 10 phút xong thì mình xin về vì cơ bản mình thấy bố mẹ anh không muốn nói gì nên có lẽ mình nên thôi. Trước khi vào nhà mình cũng có mua ít hoa quả trái cây nhập và một chai rượu để biếu bố anh gọi làm quà ra mắt, gì thì gì chứ mình vẫn phải lịch sự. Lúc mẹ anh nhận quà còn nói “Không dám, quý hoá quá mới nhận được quà nhỉ? Yêu một năm trời rồi mà giờ mới về ra mắt!”

Mình đã khó chịu từ ngay lúc ấy rồi, từ lúc "cà khịa" ấy đến lúc xong mình về, mình chưa kịp đi khỏi nhà, mới đi đc 1 chút thì thấy mẹ anh mang bật lửa ra đốt giấy xong động tác như đuổi ví đi làm mình ngẩn cả người.

Lần đầu ra mắt nhà người yêu chưa được 10 phút, mẹ chồng tương lai lấy giấy ra đốt vía khiến cô gái hoảng hồn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình nhìn lại thì chỉ thấy buồn cười thôi, có lẽ bố mẹ anh không thích mình thật, dù anh có làm thế nào đi chăng nữa thì có lẽ chúng mình cũng sớm chia tay thôi nên mình cũng đã đề xuất là nếu cảm thấy không ở đc với nhau, không thông cảm với nhau thì thôi đành chia tay, anh trả lời là cho anh thời gian suy nghĩ vì anh cũng hiểu vấn đề rồi.

Nghĩ lại hài hước thật, chả hiểu sao con gái nhà người ta qua chơi đến lúc về lại đốt vía chứ. Mình không giận mẹ anh nhưng mình cũng có chút tủi thân và buồn vì hành động ấy. 

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