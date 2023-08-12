Làm thợ điện nhưng vẫn có người yêu xinh đẹp, một ngày đang hành nghề tại nhà nghỉ, tôi ngẩn người khi thấy em tay trong tay cùng một người bước vào phòng đối diện

Tâm sự 12/08/2023 05:35

Nhìn thấy tôi, Quỳnh cũng sượng trân nhưng nhanh chóng nắm tay người đàn ông đó đi vào phòng. Tôi vừa sửa điều hòa mà nước mắt cứ rơi. Người tôi yêu đã phản bội tôi. Tôi đau khổ tột cùng!

Tận mắt thấy người mình yêu đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông luống tuổi, tôi vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng. Tôi muốn nhanh chóng chấm dứt mối tình này nhưng không thể phủ nhận rằng tôi vẫn còn yêu.

Tôi với Hạnh yêu nhau được 2 năm rồi. Hồi đó, tôi còn học cao đẳng, vừa xin thêm làm bảo vệ ở một siêu thị. Hạnh thì làm nhân viên bán hàng ở siêu thị đó. Chúng tôi gặp gỡ, bén duyên và yêu thương nhau.

Thời gian đầu yêu nhau, tôi và Hạnh rất hạnh phúc. Hầu như mỗi ngày, tôi luôn muốn đến siêu thị sớm hơn chút nữa để được gặp em, nhìn thấy nụ cười của em.

Nhưng chuyện tình cảm của tôi với em cũng không mấy êm đẹp. Sau một thời gian yêu nhau, tôi mới biết, hoàn cảnh gia đình Hạnh rất khó khăn. Bố em lười lao động, thường xuyên rượu chè, cờ bạc, bạo hành gia đình.

Làm thợ điện nhưng vẫn có người yêu xinh đẹp, một ngày đang hành nghề tại nhà nghỉ, tôi ngẩn người khi thấy em tay trong tay cùng một người bước vào phòng đối diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ một mình mẹ em tần tảo lo cho gia đình với gánh hàng xáo. Mỗi tháng tiền lương em kiếm được ngoài để chi tiêu cho bản thân, Hạnh còn phải gửi về quê để mẹ nuôi 2 em ăn học.

Nhiều buổi tối, tôi muốn rủ Hạnh đi chơi, em đều bảo bận làm thêm việc gia công ở nhà. Những dịp lễ, Tết, tôi muốn tặng quà hoặc đưa Hạnh đi chơi thì cô ấy đều bảo tôi nên quy quà ra tiền để cô ấy có thể mua được những gì mình muốn.

Tôi yêu Hạnh thật lòng, cũng xác định sẽ tiến tới hôn nhân với cô ấy. Nhưng Hạnh chỉ bảo hiện giờ cả hai chúng tôi đều không có gì. Nếu giờ lấy nhau, con của chúng tôi sẽ khổ. Vì vậy, tôi hứa với Hạnh rằng trong thời gian tới, tôi sẽ phấn đấu để có công việc ổn định. Hạnh hứa là sẽ chờ tôi. Vậy mà...

Thời gian gần đây, mẹ Hạnh bị bệnh nặng, cần phải nhập viện điều trị. Hôm đó, Hạnh gọi điện với tôi, khóc như mưa và hỏi vay tôi 30 triệu để tạm ứng viện phí cho mẹ. Nhưng lúc đó, tôi chỉ có thể đưa cho nàng 10 triệu mà thôi.

Thế rồi, sau ca mổ, mẹ Hạnh cũng ra phục hồi và được ra viện. Hạnh không chịu chia sẻ rằng cô ấy lấy số tiền lớn để đưa mẹ đi mổ ở đâu. Tôi hỏi thì em chỉ bảo vay của người bạn và sẽ trả dần mỗi tháng. Tôi đưa thêm cho Hạnh 2 triệu để trả nợ nhưng cô ấy không lấy.

Tôi hoàn thành khóa học điện tử, điện lạnh nên bắt đầu công việc sửa điều hòa. Trong mùa hè, nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân gia tăng. Tôi cũng phải liên tục đi đến nhà khách hàng để sửa điều hòa. Có hôm, tôi làm việc đến tận 9-10 giờ đêm mới xong.

Hôm đó, tôi đến một nhà nghỉ nằm sâu trong ngõ để sửa điều hòa. Khi đang oằn mình sửa điều hòa trên tầng 3 của nhà nghỉ giữa trời nắng nóng, tôi ngẩn người khi thấy Quỳnh bước ra từ xe hơi của một người đàn ông luống tuổi.

Nhìn thấy tôi, Quỳnh cũng sượng trân nhưng nhanh chóng nắm tay người đàn ông đó đi vào phòng. Tôi vừa sửa điều hòa mà nước mắt cứ rơi. Người tôi yêu đã phản bội tôi. Tôi đau khổ tột cùng!

Làm thợ điện nhưng vẫn có người yêu xinh đẹp, một ngày đang hành nghề tại nhà nghỉ, tôi ngẩn người khi thấy em tay trong tay cùng một người bước vào phòng đối diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, Hạnh đến nhà tìm tôi, cô ấy ôm chầm lấy tôi và khóc lóc. Hạnh nói rằng đó là một vị khách hay đến mua hàng ở siêu thị và cảm mến Hạnh. Chính ông Vương- người đàn ông ấy đã giúp Hạnh có tiền cho mẹ em phẫu thuật. Ông ấy còn cho Hạnh rất nhiều tiền.

Hạnh nói chỉ em cặp kè với ông ấy một thời gian ngắn nữa thôi. Khi nào, em có đủ tiền hoặc bị vợ ông ấy làm quá gắt, Hạnh sẽ chia tay để trở về với tôi. "Ông Vương đã có vợ và 3 đứa con rồi. Em biết em với ông ấy chẳng có tương lai gì. Anh phải tin em. Người em yêu và muốn cưới chỉ có một mình anh", Hạnh vừa nói với tôi vừa khóc.

Làm thợ điện nhưng vẫn có người yêu xinh đẹp, một ngày đang hành nghề tại nhà nghỉ, tôi ngẩn người khi thấy em tay trong tay cùng một người bước vào phòng đối diện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mấy hôm nay, tôi đau khổ, tự trách bản thân đến mức không thể tập trung làm việc gì. Tôi yêu Hạnh nhưng không thể lo cho em một cuộc sống đủ đầy nên Hạnh mới phải làm như vậy. Giờ tôi phải làm sao đây? Chấm dứt mọi chuyện với Hạnh hay nhẫn nại chờ cô ấy quay về bên tôi sau khi đã vét sạch tiền của bồ già?

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