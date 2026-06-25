Không phải yêu là giữ được, nhất là khi trái tim đàn ông đã đổi thay

Tâm sự 25/06/2026 22:02

Khi chồng ngoại tình đàn bà mới hiểu, thứ khó nắm giữ nhất chính là trái tim của đàn ông. Đau quá thì buông, sống cho con cái và những người thật sự thương yêu sẽ tốt hơn là sống vì một kẻ chẳng ra gì.

Đàn bà lấy chồng, có ai mà không tin tưởng vào tình yêu và lòng chung thủy mà người đàn ông dành cho mình? Ai cũng nghĩ mình có được một người chồng tốt cho đến khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Đàn bà giỏi giang, xinh đẹp đến mấy cũng đâu đo được lòng dạ của chồng nông sâu đến đâu.

Có nên tha thứ cho chồng ngoại tình? Khi bị phản bội, người vợ sẽ đứng giữa lằn ranh của sự đấu tranh dữ dội: Níu kéo hay chia tay? Đàn bà khổ tâm lắm vì hôn nhân đâu phải miệng nói bỏ thì lòng có thể buông. Bởi vì người đàn ông đó mình đã yêu thương yêu hết lòng, là cha của những đứa con… Chỉ có người ngoài cuộc thì dễ dàng phán xét và đưa ra lời khuyên: “Chồng vậy thì bỏ đi cho xong”, “hạng đàn ông ngoại tình tiếc gì mà giữ”…

Khi chồng ngoại tình, đàn bà phản ứng khác nhau. Có người nhắm mắt giả mù chừa cho chồng một lối quay về. Họ vẫn còn yêu, tự trấn an mình rằng chồng chỉ đam mê nhất thời hay “ăn bánh trả tiền”. Họ vẫn cần người đàn ông này, vẫn cần một người cha cho con mình.

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Ôm lại người chồng phản bội, lòng người vợ không bao giờ bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một chị bạn thân. Chồng ngoại tình, chị gạt qua hết mọi hờn ghen để vợ chồng có được một cuộc sống như trước kia. Chồng chị khi bị phát hiện “ăn vụng” cũng tỏ vẻ ăn năn hối hận mà quay về. Chị nói là tha thứ cho anh, nhưng thật tâm lòng chị lúc nào cũng dậy sóng. Ôm chồng, chị mường tượng ra cảnh anh ta ân ái, vuốt ve người đàn bà đó. Dù bề ngoài mọi thứ có vẻ vẫn ổn nhưng chị biết vĩnh viễn không bao giờ chị có lại cảm giác trước kia với chồng. Chị rất đau khổ, cảm giác từng bị chồng phản bội luôn luôn giày vò chị.

Có người chọn cách ly hôn. Có người lại chấp nhận tiếp tục sống với nhau nhưng giày vò từng ngày để trả thù. Có người hùng hổ đánh ghen, có người lại chọn cách ngã vào lòng người đàn ông khác để mong xoa dịu… Đàn bà dù chọn phương án nào đi chăng nữa thì họ cũng đau đớn, khổ tâm, dằn vặt như nhau. Ở lại hay ra đi, chọn phương án nào để đối diện thì vết thương trong lòng ấy cả đời cũng chẳng thể nào quên được.

Đàn bà bị phản bội rồi mới hiểu, thứ khó nắm giữ nhất chính là trái tim của đàn ông. Người ta nói, hôn nhân giống như canh bạc, nếu mình chẳng may mắn thì hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Đau quá thì buông, sống cho con cái và những người thật sự thương yêu sẽ tốt hơn là sống vì một kẻ chẳng ra gì. Tha thứ cho chồng hay buông tay, mong mỗi người đàn bà hãy dùng lí trí để lựa chọn phương án tốt nhất cho cuộc đời mình.

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