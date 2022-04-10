Không đánh ghen cũng chẳng bỏ mặc, "chị đại" tung chiêu độc trừng trị vô cùng cao tay khiến chồng "tởn" đến già

Tâm sự 10/04/2022 15:53

Biết chồng ngoại tình, chị chẳng thằm làm ầm ĩ mà tung chiêu ghen như không ghen khiến chồng nể phục và sợ đến già.

Chị không phải là kiểu người phụ nữ yếu đuối, chỉ biết khóc khi chồng ngoại tình. Chị biết “ăn miếng trả miếng”, không nhân nhượng với người đã làm tổn thương mình. Từ ngày biết anh phản bội, chị không khóc lần nào, cũng chẳng oán trách bất cứ ai.

Bởi chị nghĩ “không có lửa làm sao có khói”, chồng chị không cho người ta cơ hội thì ai mà dám nhảy vào. Những cuộc ngoại tình thường bắt nguồn từ người đàn ông. Là do họ không yên phận, muốn lăng nhăng mà thôi.

Nói không buồn, không thất vọng là gạt người. Cũng giống như những người đàn bà khác, chị cũng đau khổ. Chẳng qua chị không bộc lộ ra ngoài.

Biết chồng là người lăng nhăng, đào hoa có tiếng, chị lên kế hoạch nhờ cô bạn xinh đẹp - Mai giả vờ tiếp cận và cho anh một bài học. Từ khi có sự xuất hiện của Mai, anh dường như quên luôn cô nhân tình trước đây. Theo kế hoạch, Mai qua lại với anh một thời gian và bòn rút không ít tiền của anh.

Nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng với tài ăn nói khéo léo, Mai "vòi” được anh mua nhà, sắm xe cho mình. Được anh đưa đi du lịch đó đây, cũng như mua sắm những thứ đắt tiền. Biết những điều đó, chị vô cùng đau lòng. Từ ngày cưới anh đến giờ, đến chiếc áo, anh cũng hà tiện với vợ, vậy mà…

Sau khi ẵm được số tiền lớn của anh, Mai âm thầm rút lui. Đến lúc đó, anh mới biết mình đã bị lừa. Không còn đường lui, anh ngoan ngoãn trở về nhà.

Trong thời gian quen Mai, anh đã vay nợ khá nhiều nơi nên bây giờ bị chủ nợ dí đến tận nhà. Chẳng đặng dừng, anh đành cầu xin vợ. Tuy nhiên, chị vẫn tỏ ra bình thản. Mặc anh năn nỉ ỉ ôi, chị buông một câu lạnh lùng.

- Như lời anh nói thì tôi ở nhà ăn không ngồi rồi, tiền đâu mà trả nợ cho anh. Có bản lĩnh mượn thì tự mình trả.

Mỗi ngày đều bị chủ nợ gọi điện hăm dọa, anh như phát điên. Công việc trì trệ, bị cấp trên quở trách khá nhiều. Thời gian này, anh ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên giấc. Chưa đến một tháng người đã xanh xao, gầy sọp. Chị nhìn chồng, lòng dạ cũng phần nào xót xa.

Không đánh ghen cũng chẳng bỏ mặc, 'chị đại' tung chiêu độc trừng trị vô cùng cao tay khiến chồng 'tởn' đến già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, chị chọn cách tha thứ cho người đàn ông bội bạc. Hôm đó, đợi anh đi làm về, chị đưa giấy tờ nhà và xe mà anh mua cho Mai. Số tiền mà Mai lấy từ anh đều đưa hết cho chị, không thiếu một đồng nào. Anh tá hỏa, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nhìn chồng vui mừng, chị vừa thương vừa hận.

Ngay hôm sau, anh thanh toán hết số nợ mình đã vay mượn. Gia đình chị lại trở về những chuỗi ngày bình yên. Thế nhưng, lòng chị vẫn đầy vết thương chưa thể nào lành. Còn riêng anh, có lẽ đây là bài học mà suốt cuộc đời anh cũng không bao giờ quên.

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Vợ anh hoảng loạn, suy sụp và đau đớn. Anh cũng đã cố giải thích với cô ấy rằng đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Vả lại lúc đó anh có uống bia nên không tỉnh táo. Anh làm mọi cách để vợ nhận ra anh hối lỗi mà tha thứ cho anh. Anh sợ gia đình này đổ vỡ.

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