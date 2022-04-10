Thấy vợ trào nước mắt mỗi khi gần gũi, chồng tìm hiểu nguyên nhân thì đắng cay trước lý do tưởng chừng đã chôn giấu

Tâm sự 10/04/2022 15:49

Vợ anh hoảng loạn, suy sụp và đau đớn. Anh cũng đã cố giải thích với cô ấy rằng đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Vả lại lúc đó anh có uống bia nên không tỉnh táo. Anh làm mọi cách để vợ nhận ra anh hối lỗi mà tha thứ cho anh. Anh sợ gia đình này đổ vỡ.

Đàn ông khi bị phát hiện làm điều tội lỗi với vợ thường bảo rằng: “Đó là lần đầu tiên anh lên giường cùng người khác. Hãy tha thứ cho anh…” Với phụ nữ, dù lời của anh nói là thật, rằng đó là lần đầu tiên anh sa ngã thì trái tim họ cũng vỡ nát. Chỉ một lần duy nhất thôi cũng đủ giết chết niềm tin của người đàn bà.

Sau giờ làm, anh họ gọi điện rủ tôi đi uống vài chai bia cho vui. Lâu rồi anh em không gặp nhau. Tôi lấy làm lạ, anh ấy có bao giờ thích uống bia, lại chẳng có chuyện ngồi lai rai sau giờ làm? Khi ngồi với nhau, tôi thấy anh liên tục thở dài, nốc bia liên tục. Đoán anh có chuyện không vui, tôi mới gặng hỏi. Anh bảo rằng vợ chồng anh sắp ly hôn. Mà tội lỗi lại từ anh mà ra cả…

Tôi biết anh là người thương yêu vợ con mình hết mực. Cưới vợ 5 năm, chưa từng thấy anh nặng nhẹ với vợ một câu nào. Cũng chẳng có những tật hút thuốc, nhậu nhẹt như những người đàn ông khác. Hễ có thời gian rảnh là anh sẵn sàng giúp vợ việc nhà. Vợ chồng anh lâu nay rất hạnh phúc. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến chuyện ly hôn?

Nốc ngụm bia, anh bảo rằng vợ chồng anh có rạn nứt hơn một năm nay. Chuyện là trong buổi tiệc liên hoan cuối năm ngoái, anh em trong phòng có rủ nhau đi hát karaoke. Toàn cánh đàn ông với nhau, một người trong phòng gợi ý tìm đến những em chân dài để “xả xui”. Ai cũng hào hứng, còn anh thì phản đối vì không muốn làm điều có lỗi với vợ. Nghe anh nói, ai cũng cười bảo anh gà mờ. Họ bảo rằng nếu không nói thì làm sao vợ biết được.

Thái độ cười cợt của mọi người cộng với chút hơi men trong người nên anh đồng ý. Đó là lần đầu tiên anh làm điều có lỗi với vợ sau bao nhiêu năm sống chung. Sau cuộc mây mưa ấy, lòng anh ngập tràn hối hận. Anh thề với lòng sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ. Nhưng khốn khổ thay, khi anh cùng cô gái ấy đi vào khách sạn thì có một người quen nhìn thấy. Họ nói lại với vợ anh.

Vợ anh hoảng loạn, suy sụp và đau đớn. Anh cũng đã cố giải thích với cô ấy rằng đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Vả lại lúc đó anh có uống bia nên không tỉnh táo. Anh làm mọi cách để vợ nhận ra anh hối lỗi mà tha thứ cho anh. Anh sợ gia đình này đổ vỡ.

Thấy vợ trào nước mắt mỗi khi gần gũi, chồng tìm hiểu nguyên nhân thì đắng cay trước lý do tưởng chừng đã chôn giấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vài tháng sau cô ấy bình tĩnh hơn, anh nghĩ rằng sóng gió đã qua đi. Nhưng giữa vợ chồng anh có sự rạn nứt từ đó. Vợ không còn tin anh nữa. Bất kì anh đi đâu về trễ là cô ấy lại nghĩ anh đi với người khác. Và khổ sở nhất chính là những đêm nằm chung giường, anh thấy vợ mình mất ngủ, trằn trọc. Anh cố ôm lấy cô ấy, cố an ủi rằng mọi chuyện đã qua nhưng cô ấy lại đẩy anh ra và nhìn anh bằng ánh mắt dữ tợn.

Gần một năm rồi, vợ chồng anh hiếm khi gần gũi. Mỗi lần gần nhau vợ không cảm xúc và một lần anh nhìn thấy cô ấy trào nước mắt trong lúc làm chuyện đó với anh.

Anh đã làm mọi thứ, đã cố gắng giúp vợ việc nhà, đưa cô ấy đi chơi. Nhưng chuyện anh ngủ với người khác chưa bao giờ cô ấy nguôi ngoai. Cô ấy đã tin, đã yêu anh hết lòng nên giờ đây giống như người bị rơi xuống vực. Cứ như thế một năm và hôm qua cô ấy bảo với anh rằng: “Chúng ta ly hôn đi, em không thể chịu đựng thêm được nữa…”.

Tôi thương anh vô cùng nhưng chẳng biết làm gì để giúp anh. Niềm tin của chị ấy đã mất đi rồi thì có cách nào mà lấy lại. Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu: Đàn ông một lần dối trá, đàn bà cả đời không quên!

Chê vợ hay càm ràm, tôi bắt đầu cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ rồi nhận cái kết đau đớn

Chê vợ hay càm ràm, tôi bắt đầu cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ rồi nhận cái kết đau đớn

Không có vợ bên cạnh, mọi thứ với tôi quá đỗi nặng nề. Quả thật rời xa vòng tay vợ là bão tố. Giờ đây tôi mới nhận ra thì đã muộn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự chuyện gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 35 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận