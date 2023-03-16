Khinh rẻ vợ đang bán cá ngoài chợ, chồng cố tình lướt ngang bỏ mặc vì xấu hổ, nào ngờ sếp gọi giật lại chào hỏi: ‘Anh biết cổ đông mới của công ty mình à’?

Sống với nhau 8 năm, có 2 mặt con rồi nhưng lúc nào chồng tôi cũng khinh rẻ vợ. Mỗi khi thấy tôi dạy con học, anh lại mỉa mai cho rằng tôi không đủ trình độ để dạy con. Công ty của anh có liên hoan, hội họp, họ mời cả vợ đến dự. Nhưng chồng tôi lại không muốn đưa vợ đến những buổi gặp mặt ấy. Anh bảo: “Người ta toàn dân tri thức, em đến đó để làm xấu mặt anh à”.

Tôi không hiểu sao có rất nhiều người nhìn mặt bắt hình dong. Họ luôn nghĩ những người buôn bán ngoài chợ là kém cỏi, không đủ tầm để nói chuyện với họ. Chẳng nói đâu xa, chồng tôi chính là kiểu người như vậy.

Nhà tôi khánh kiệt tài sản để chữa bệnh cho bố, bản thân tôi cũng phải bỏ học để đi làm kiếm tiền bên ngoài. Nhiều năm qua, mỗi lần thấy con rể hắt hủi vợ, mẹ tôi lại thở dài nói chính gia đình đã làm tôi sống trong cảnh khổ sở.

Không thể tin được là chồng tôi lại có suy nghĩ đó. Ngày ấy, tôi có số điểm đứng trong top 5 đầu vào của trường đại học. Tương lai tưởng chừng rộng mở, vậy mà năm đó, bố tôi mắc bệnh nặng.

Sau này khi gặp chồng mình, tôi cũng không giấu gì anh. Lúc đó chồng tôi tỏ ra thông cảm lắm, anh còn bảo người biết hy sinh như tôi rất hiếm. Nhưng sống với nhau được một thời gian, chồng tôi bắt đầu thay đổi thái độ, cho rằng anh lấy tôi là một sự thiệt thòi. Mặc dù lương tháng của chồng tôi chẳng bao giờ quá chục triệu.

Tôi tiếng là bán cá ngoài chợ nhưng có lượng khách hàng ổn định. Cộng với sự tháo vát và nhạy bén, công việc kinh doanh của tôi mang lại số lời lớn. Hiện tại, tôi đã có thể bán sỉ đồ hải sản cho nhiều nhà hàng và khách sạn.

Gom góp mãi mới được 1 tỷ 4. Tôi dự định sẽ đi gửi tiết kiệm, không ngờ hôm ấy em trai tôi lại nói nên dùng số tiền ấy để đầu tư. Em tôi làm trong ngành đầu tư, tìm hiểu kỹ thì thấy công ty của chồng tôi đang có độ tăng trưởng khá tốt. Thấy tôi có 1 tỷ 4, cậu ấy quyết định góp thêm 1 tỷ 6 rồi để tôi đứng ra làm cổ đông trong công ty.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi chỉ là một nhân viên, có lẽ anh không biết về những thay đổi trong cổ đông. Còn tôi thì không nói đến số tiền này, vì đây là số tiền mà tôi để dành phòng khi có trường hợp quan trọng cần đến.

Sáng nay, tôi đang bán cá thì thấy chồng cùng sếp tổng của anh bước qua. Thấy chồng, tôi lên tiếng gọi anh, định biếu sếp con cá mang về. Nhưng chồng tôi cau mày rồi lờ đi. Đúng lúc sếp của anh đánh mắt về phía tôi. Ông liền tiến đến chào:

“Ôi, cổ đông mới ở công ty mình. Cậu biết cô ấy à”.

Chồng tôi ngây người vì quá bất ngờ. Sau khi chồng và sếp rời đi, tôi nhớ lại khuôn mặt của chồng lúc đó mà buồn cười quá. Từ bây giờ, chồng tôi sẽ không dám khinh thường vợ nữa.