Khi bạn kết hôn nhưng bụng của bạn "réo": Hình ảnh dở khóc dở cười khiến bất cứ ai cũng dụi mắt 1.000 la

Hình ảnh một cặp đôi mới cưới được lan truyền mạnh mẽ trong một cửa hàng tiện lợi ở Mexico.

Khi bạn kết hôn nhưng bụng của bạn "réo" (Ảnh minh họa)

Đó có thể là ngày trọng đại nhất của cuộc đời bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thấy đói sau khi kết hôn hoặc không thèm ăn khoai tây chiên, đó là lý do tại sao cô dâu này đã được lan truyền khi đến một cửa hàng tiện lợi sau khi kết hôn, với chiếc váy trắng của cô ấy.

Hôm nay trong "những hình ảnh chỉ thấy ở Mexico", chúng ta có bức ảnh cô dâu sau đám cưới của mình đã đến cửa hàng tiện lợi để mua một cái gì ăn, vì chắc chắn cô ấy đói trong buổi làm lễ ở nhà thờ và bảo chồng cô ấy ghé qua mua một bữa ăn nhẹ trên đường đến bữa tiệc.

Khi bạn kết hôn nhưng bụng của bạn "réo" (Ảnh instagram)

Cũng chính chuỗi của hàng tiện lợi này đã chia sẻ bức ảnh qua Instagram của mình và tất nhiên, nó đã gây cười trên mạng. Trong ảnh, chúng ta có thể thấy cô dâu mới cưới trong bộ váy trắng xinh đẹp khi thanh toán tại quầy thanh toán.

Đến ở nhờ nhà bạn trai, tôi choáng váng khi bắt gặp mẹ anh với đôi mắt sưng đỏ đứng trong nhà bếp Thấy mắt mẹ bạn trai sưng và đỏ, tôi lo lắng hỏi thăm mãi bác mới chịu nói sự thật. Tôi không ngờ Đạt lại đối xử tệ với chính người sinh thành ra anh ấy.

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