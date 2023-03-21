Đi siêu thị với con dâu tương lai xong, về nhà, mẹ chồng sốc giật nảy người vì thái độ của cô ấy, kiên quyết nói con chia tay vì lí do này

Con trai tôi hiện đang làm phó giám đốc trong công ty cổ phần, lương tháng cũng kha khá. Có nhiều bạn gái lắm nhưng chưa biết chọn ai nên con muốn tôi duyệt giúp xem cô nào được.

Lần đầu tiên con trai đưa người yêu về ra mắt tôi đã rất mến cô gái đó, nhìn vừa xinh đẹp gương mặt lại hiền lành. Dù rất ưng nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu liệu bản chất con người cô gái đó có đẹp như vẻ ngoài không.

Một ngày con trai cũng đưa được về một cô gái, nó bảo rất yêu người ấy muốn cưới làm vợ. Biết được con trai đã tìm được tình yêu của nó tôi mừng lắm nên không phản đối gì.

Thế là cứ lâu lâu con trai đưa về một người con gái, có cô thì xinh đẹp nhưng tính tình thì không chấp nhận được, có cô nhan sắc bình thường tính tình tạm ổn thì lại không xứng với con trai tôi.

Lần đầu tiên con trai đưa người yêu về ra mắt tôi đã rất mến cô gái đó, nhìn vừa xinh đẹp gương mặt lại hiền lành. Dù rất ưng nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu liệu bản chất con người cô gái đó có đẹp như vẻ ngoài không.

Ảnh minh họa: Internet

Con trai khen người yêu nấu ăn rất ngon nên tôi rủ cô gái đó đi siêu thị mua đồ về nấu. Suốt dọc đường chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, sự dí dỏm hài hước của con dâu tương lai đó khiến tôi cười mãi. Đúng là một cô gái hoàn hảo, điểm nào cũng đáng yêu, con trai tôi thật tốt số tìm được người yêu tuyệt vời như vậy.

Vào siêu thị đang mua đồ rau thì không thấy cô gái đấy đâu nữa tôi quay sang tìm thì thấy nó đang nhặt mấy cái kẹo socola vội vàng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đúng lúc đó có một cô nhân viên nhắc khéo là kẹo không được ăn thử.

Ảnh minh họa: Internet

Cô gái đó phớt lờ bỏ đi, lúc đó tôi nghĩ chắc tính tình con bé vẫn còn ngây thơ nên không chấp.

Do vào ngày chủ nhật rất đông nên mọi người xếp hàng tính tiền rất dài, cô gái ấy sốt ruột quá cầm giỏ hàng chạy lên đầu hàng, khiến những người phía sau la ó chửi mắng.

Thế nhưng cô gái ấy vẫn thản nhiên đứng chặn lối như không nghe thấy ai nói gì. Tôi xấu hổ quá liền kéo cô gái đó lại phía sau nhưng không ngờ nó lại quắc mắt bảo tôi: “Cháu không có thói quen xếp hàng chờ đợi, đứng sau cả 10 người thế này chắc hết ngày, bác cứ ra trước đi chuyện tính tiền để cháu”.