Khi vợ đẻ, tôi về được 1 tuần, hôm vừa rồi là lần thứ hai tôi về thăm nhà sau gần 1 năm đi làm xa. Con tôi hiện tại đã được 4 tháng rồi. Tuy không ở gần nhau nhưng hễ rảnh rỗi là tôi lại gọi video cho vợ để ngắm con.

Tôi đi làm xa khi vợ mang bầu được 2 tháng, dù không muốn nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có. Chuyến công tác giúp thu nhập của tôi tăng lên khá nhiều. Nhận được sự động viên của vợ, lại nghĩ vợ ở nhà còn có mẹ chồng để ý chăm sóc nên tôi cũng thêm yên tâm.

Vợ tôi đang ăn cơm nguội. Nhìn bát cơm chẳng có đồ ăn kèm, tôi lấy làm lạ, hỏi thì cô ấy cứ lảng tránh không trả lời. Tôi bèn mở tủ lạnh ra xem rồi phải sững người thấy bên trong có đồ ăn, thịt cá vẫn còn thừa từ bữa tối nhưng cô ấy chỉ ăn bát cơm nguội với chút nước mắm.

Hôm vừa rồi tôi về thăm nhà không báo trước cho vợ và mẹ. Lúc tôi về thì cũng đã nửa đêm, nhà cửa vắng lặng, chắc mọi người đều ngủ say cả. Tôi khẽ khàng mở cửa vào, không ngờ lại nghe được tiếng động và thấy ánh đèn le lói trong bếp. Ban đầu tôi nghĩ có khi nào là trộm vì người trong nhà sao phải lén lút như vậy. Không ngờ đến khi ập vào bật điện lên thì tôi phải giật mình phát hiện người bên trong là vợ, điều đáng nói là việc cô ấy đang làm.

Tôi đang định chất vấn vợ thì tiếng mẹ vang lên từ ngoài cửa: “Cô lại ăn vụng đấy hả? Nhà này đúng là vô phúc mới có đứa con dâu ăn hại, chỉ biết ăn thôi chẳng được tích sự gì…”. Cánh cửa bật mở, mẹ tôi bước nhanh vào. Bà tái mặt khi nhìn thấy tôi.

Vợ tôi là cô gái hiền lành, giản dị, xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Mẹ tôi không muốn một nàng dâu như vậy nhưng tôi sao có thể chia tay khi em đã ở bên tôi suốt những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp nhất. Nếu tôi không cho em một danh phận đàng hoàng thì tôi đúng là kẻ không ra gì. Ngờ đâu về làm vợ tôi rồi mà em cũng chưa được yên ấm, chỉ vì thành kiến của mẹ chồng.

Hóa ra vì vợ tôi sợ ăn đồ ăn thì sẽ bị mẹ chồng phát hiện, bà lại mắng mỏ con dâu “ăn hại”. Cũng do cơ địa vợ tôi ít sữa, phải cho con ăn thêm sữa công thức, mẹ xót tiền lại càng mắng cô ấy nhiều hơn, đến miếng ăn cũng khắt khe với con dâu.

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Lòng tôi quặn thắt vì thương vợ. Thời buổi bây giờ là năm bao nhiêu rồi, gia đình tôi cũng đâu nghèo túng đói rách? Tôi đi làm xa cũng chỉ mong vợ con và mẹ già ở nhà được thảnh thơi. Vậy mà vợ tôi đến miếng ăn cũng không được thoải mái! Sao chua xót và cay đắng quá! Vợ tôi vừa sinh được 4 tháng, sao có thể ăn uống như thế!

Tôi giận mẹ nên lập tức đưa ra về nghị đưa vợ con theo mình vào chỗ làm, khi nào tôi chuyển về gần nhà sẽ lại đưa cô ấy về. Nhưng mẹ tôi tức giận mắng con trai bênh vợ quên mẹ, ngày xưa các cụ còn đói ăn mà có sao đâu, như vợ tôi là sướng lắm rồi. Tôi chán nản quá, nếu cứng rắn đưa vợ đi thì mẹ sẽ không để yên. Nhưng nhìn vợ ăn uống thế kia tôi thương quá. Sau sinh thì phải ăn uống thế nào cho tốt vậy mọi người?

Dinh dưỡng cho mẹ bỉm sữa sau sinh

Suốt 9 tháng thai kỳ, những loại thực phẩm bạn dung nạp chính là nguồn cung cấp dưỡng chất cho cả bạn lẫn em bé. Nhưng sau khi sinh, chế độ ăn uống cũng quan trọng không kém, bởi nó giúp cơ thể bạn phục hồi và cung cấp năng lượng cần thiết để chăm sóc em bé mới sinh.

Sau sinh, phần lớn những bà mẹ cần từ 1800 đến 2200 calo mỗi ngày và hơn 500 calo nữa (tương đương 3 chén cơm mỗi ngày) nếu cho con bú sữa mẹ. Trường hợp bạn thiếu cân hoặc sinh nhiều hơn một con thì con số thậm chí còn phải cao hơn nữa.

Để đạt được nhu cầu năng lượng này, bạn cần:

- Ăn tăng bữa: Khẩu phần cả ngày của bà mẹ đang nuôi con bú nên được chia làm nhiều bữa (3-6 bữa/ngày, gồm 3 bữa chính và các bữa phụ).

- Ăn đa dạng: Bữa ăn cần đa dạng các loại thực phẩm với 4 nhóm chất: bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất.

- Bổ sung các vi chất dinh dưỡng cần thiết: Ngay sau khi sinh hoặc chậm nhất trong vòng 1 tháng đầu sau sinh, bà mẹ được khuyên dùng 1 viên vitamin A liều cao (200.000UI). Ngoài ra các bà mẹ vẫn nên tiếp tục sử dụng viên sắt hoặc viên đa vi chất (ít nhất là duy trì 1 tháng đầu sau sinh) vì quá trình sinh nở đã bị mất máu nhiều.

Mẹ sau sinh không nên kiêng khem quá. Chế độ ăn uống tốt nhất cho phụ nữ trong giai đoạn cho con bú là một chế độ dinh dưỡng bình thường, lành mạnh, cân bằng, đa dạng thực phẩm với nhiều trái cây, rau và ngũ cốc. Cụ thể:

- Ngũ cốc: Nên chọn bánh mì và gạo nguyên hạt vì chúng chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn.

- Trái cây và rau quả: Nên chọn những loại có màu sáng vì chúng cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và vitamin.

- Protein: Các thực phẩm như đậu, hải sản, thịt nạc, trứng và các sản phẩm từ đậu nành rất giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, giúp cơ thể bạn phục hồi sau khi sinh. Mẹ sau sinh nên ăn các loại cá giàu omega 3 như cá hồi.

- Canxi: Bạn sẽ cần khoảng 1.000mg canxi, tương đương với 3 phần sữa ít béo trong ngày.

- Sắt: Cung cấp đủ sắt giúp cơ thể bạn tạo ra các tế bào máu mới. Thịt đỏ và thịt gia cầm có nhiều chất sắt. Đậu phụ và các loại đậu cũng vậy.

- Một số thực phẩm cần tránh là rượu, đồ uống chứa caffeine, cá kiếm, cá ngừ, cá thu và một số loại cá biển có chứa thủy ngân.