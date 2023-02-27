Nghĩ vậy nên từ lúc đi làm có tiền tôi đều chẳng tiếc cho anh trai và em gái vay mượn. Khi cưới vợ, tôi nói với cô ấy như thế nhưng vợ kiên quyết không chịu. Vì bất đồng quan điểm mà vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã.

Tôi luôn quan niệm một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh em như thể tay chân, phải giúp đỡ nhau hết lòng hết dạ. Khi anh em khó khăn tôi giúp đỡ, lúc tôi cần thì mọi người cũng chẳng bỏ rơi mình.

Vợ tôi bất mãn lắm. Cho đến tuần trước, tôi được nhận tiền dự án 50 triệu đồng, cô ấy đòi bằng được cất vào két sắt. Cách đây 2 hôm, anh trai hỏi vay vì hôm trước tôi có kể chuyện mình lĩnh tiền. Vợ chồng vẫn đủ ăn đủ tiêu chẳng thiếu thốn, khi anh cần không cho vay thì để làm gì? Nhưng tôi bảo anh đợi, sáng nay vợ đi vắng, tôi sẽ lấy tiền cho anh mượn.

Cô ấy đòi tôi đưa hết tiền lương cho mình giữ để lo cho gia đình, con cái sau này. Tôi không chịu nên vợ suốt ngày nói tôi không có trách nhiệm với gia đình. Tôi vẫn mang tiền về đưa cho vợ chi tiêu đấy chứ. Chẳng qua những lúc anh em vay mượn hết rồi thì tôi bảo vợ lo cho gia đình đi, sau này tôi sẽ bù. Sống phải có tình nghĩa, cứ như cô ấy thì chẳng còn anh em nào!

Ảnh minh họa: Internet

Sang nay vợ vừa ra khỏi nhà tôi lập tức mở két sắt định lấy tiền mang sang cho anh trai. Nhưng tôi phải giật mình nhìn một món đồ vợ đặt bên cạnh xấp tiền 50 triệu kia. Đó chính là phiếu siêu âm thai của vợ tôi, thai nhi được 10 tuần, phát triển khỏe mạnh, đặc biệt đó là một cặp song sinh!

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa kịp mừng thì chợt nhận ra vấn đề là sao vợ lại đặt phiếu siêu âm vào két sắt. Phải chăng cô ấy đã biết việc tôi định lấy tiền cho anh trai vay? Tôi run run gọi cho vợ:

- Sao có bầu mà em không báo tin với anh, lại để phiếu siêu âm trong két sắt thế?

- Tại sao tôi làm như thế anh còn không biết ư? Để tôi xem anh biết mình sắp làm bố của hai đứa con sinh đôi thì còn nhẫn tâm mang tiền cung phụng anh trai không?

Anh có biết riêng việc chăm sóc hai đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ lẫn quá trình đi sinh đã tốn kém thế nào không? Chưa nói tới chi phí nuôi nấng chúng sau khi chào đời. Nếu anh còn không nghĩ đến vợ con thì không xứng đáng làm bố. Ở vậy mà lo cho anh em nhà anh đi, tôi sẽ ly hôn tự nuôi con một mình và con khai sinh họ mẹ!

Anh trai đang cầm của tôi 400 triệu, em gái thì vay 300 triệu. Bố mẹ tôi đều có lương hưu không cần con cái chu cấp nên đó là số tiền tôi kiếm được từ khi ra trường đi làm. Họ chưa trả tôi cũng không đòi, anh em cầm của mình thì sao mà mất được. Nhưng bây giờ vợ lại mang con cái ra để ép buộc tôi. Tôi không nghe theo thì việc bị tước quyền làm bố hoàn toàn có thể xảy ra!

Tôi nào dám mang tiền cho anh trai vay nữa nhưng trong lòng vẫn khó chịu lắm. Con còn trong bụng mẹ thì tốn kém gì mà vợ tôi nâng tầm vấn đề. Cứ cho anh chồng vay, tới khi sinh con thì anh ấy trả có làm sao? Mang bầu, đi sinh tốn những khoản tiền gì hả mọi người? Vợ tôi làm thế này có khác gì chia rẽ tình cảm anh em nhà chồng!

5 loại chi phí trong thời gian mang thai và sinh con

Trong 9 tháng thai kỳ đến khi sinh, bố mẹ sẽ phải chi trả những khoản sau đây:

1. Chi phí khám thai

Việc khám thai không chỉ giúp mẹ theo dõi sự phát triển của thai nhi mà còn xử trí kịp thời những bất thường xảy ra nếu có. Khám thai đầy đủ sẽ giảm thiểu những rủi ro có thể gặp phải ở mẹ và em bé. Thông thường, mẹ sẽ có khoảng 8 lần khám suốt thai kỳ nhưng có thể khác ở mỗi mẹ bầu tùy tình trạng sức khỏe của mẹ và bé.

2. Đồ dùng cho mẹ bầu

Trong 3 tháng đầu, cơ thể mẹ không có quá nhiều thay đổi, có thể mặc những bộ quần áo đang dùng. Bước sang 3 tháng giữa khi cơ thể có sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng, mẹ cần mua những bộ quần áo để phù hợp với sự thay đổi này, để mẹ và em bé cảm thấy thoải mái.

Càng về sau, bụng bầu ngày càng lớn, mẹ bầu có thể cần đến những vật dụng như đai nâng đỡ bụng bầu giúp, gối bầu, kem chống rạn…

3. Vật dụng đi sinh, quần áo sơ sinh cho em bé

Ngoài chuẩn bị vật dụng đi sinh như đồ dùng cho mẹ, bé, còn cần sắm sửa cả quần áo sơ sinh cho con. Đôi khi vì quá thích mà mẹ sẽ mua về rất nhiều thứ không dùng hết. Các bé lớn rất nhanh nên khi mua đồ sơ sinh, mẹ hãy tỉnh táo nhé!

4. Dinh dưỡng mẹ bầu

Trong thời gian mang thai, mẹ cần bổ sung vitamin hoặc uống sữa bầu… Khoản chi này mẹ có thể phải tiêu ngay cả trước khi mang thai, bởi vì axit folic giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh cần bắt đầu bổ sung trước khi mang thai 3 tháng. Ngoài ra thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày cũng cần được chú trọng, mẹ không thể ăn qua loa như khi chưa mang bầu được.

5. Chi phí sinh con

Đây là khoản phí đắt nhất trong giai đoạn tiền sản, phụ thuộc vào việc mẹ sinh thường hay sinh mổ, chọn dịch vụ bệnh viện công hay tư, sinh một con hay sinh đôi. Chi phí cho một ca sinh hoàn toàn không rẻ nếu mẹ không có bảo hiểm. Bởi thế mẹ hãy lên kế hoạch trước cho khoản phí này để không phải lúng túng khi đi sinh nhé!

Ngoài ra nếu thai phụ gặp vấn đề bất ngờ phát sinh trong thai kỳ thì chi phí cũng có thể phát sinh khoản tiền không nhỏ. Cha mẹ hãy chuẩn bị chu đáo cả về tinh thần, sức khỏe và kinh tế để chào đón sự ra đời của con một cách chu đáo nhất.