Tặc lưỡi quan hệ với cô giúp việc để rồi có thai, mở lời cầu hôn tôi tức tối trước điều kiện của cô ta

Tâm sự 27/02/2023 11:50

Nghĩ vậy nên tôi bảo Lan đi đăng ký kết hôn rồi cứ sống với nhau chẳng cần tổ chức đám cưới làm gì cho tốn kém. Cứ nghĩ Lan sẽ vui mừng lắm, lấy được tôi khác gì trúng số độc đắc với người phụ nữ quê chẳng có tài cán gì như cô ấy.

Tôi ly hôn cách đây 3 năm, khi đó hai vợ chồng có chung một bé gái. Vợ cũ khăng khăng đòi quyền nuôi con, tôi thấy vậy nên cũng đồng ý. Sống một mình được khoảng gần 1 năm, tôi thấy vất vả quá nên đã thuê giúp việc chăm sóc cuộc sống cá nhân cho mình.

Ban đầu tôi thuê một bác gái trung tuổi song người của thế hệ trước không đáp ứng được yêu cầu của tôi. Cách đây hơn một năm, tôi được người quen giới thiệu cho một người phụ nữ ngoài 30 tuổi dưới quê. Cô này đã ly hôn chồng, con gửi cho mẹ đẻ nuôi, còn mình lên thành phố kiếm việc làm. Tính cách cẩn thận, sạch sẽ lại chịu khó, biết học hỏi nên tôi rất ưng. 

Tặc lưỡi quan hệ với cô giúp việc để rồi có thai, mở lời cầu hôn tôi tức tối trước điều kiện của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày tôi đi làm về có cơm nóng canh ngọt hợp khẩu vị chờ sẵn, nhà cửa gọn gàng, lại có người phụ nữ luôn mỉm cười nghe mình trút mọi bực tức bên ngoài. Tôi dần có cảm tình với Lan - tên cô giúp việc. Nhìn kỹ mới thấy cô này cũng khá được, tuy không xinh đẹp nhưng cũng không xấu, khỏe mạnh, kém tôi 2 tuổi, tính cách đều rất hợp ý tôi.

Thế rồi chúng tôi qua lại với nhau, đàn ông và phụ nữ độc thân chẳng có gì sai trái cả. Tôi thích Lan vì cô ấy chẳng đòi hỏi gì, không như những người phụ nữ ngoài kia muốn tôi cung phụng đủ thứ. 

Tuần trước Lan thông báo đã mang thai. Tôi rất mừng, mới chỉ có một đứa con gái chung với vợ cũ nên nếu Lan sinh thêm con cho mình thì tốt quá. 

 

Tặc lưỡi quan hệ với cô giúp việc để rồi có thai, mở lời cầu hôn tôi tức tối trước điều kiện của cô ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thú thật khi qua lại với Lan, tôi cũng không xác định gì bởi cô ấy chỉ là người giúp việc. Nhưng giờ cô ấy đã có thai, tôi không thể để con mình là con ngoài giá thú. Thôi thì để Lan ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cũng được.

Nghĩ vậy nên tôi bảo Lan đi đăng ký kết hôn rồi cứ sống với nhau chẳng cần tổ chức đám cưới làm gì cho tốn kém. Cứ nghĩ Lan sẽ vui mừng lắm, lấy được tôi khác gì trúng số độc đắc với người phụ nữ quê chẳng có tài cán gì như cô ấy. Không ngờ câu trả lời của Lan lại khiến tôi sốc tới ngã ngửa:

- Nếu anh muốn lấy em thì phải đồng ý hai điều kiện. Thứ nhất, dù không tổ chức lễ cưới rình rang nhưng cũng phải có dăm, bảy mâm chia vui với họ hàng, bạn bè thân thiết. Ngoài ra, anh vẫn phải trả lương cho em như cũ vì em vẫn phải làm những công việc đó mà.

Tôi tức quá gắt lên:

- Em nói thế mà được à? Chăm sóc chồng con, gia đình sao lại đòi lương?

- Chuyên môn của em chính là làm giúp việc, ai bảo em không có chuyên môn gì? Trước khi cưới, anh trả lương cho em, cưới về không trả lương nữa, khác gì em làm giúp việc không công? Tính ra cưới anh thì em chẳng được lợi ích gì hơn, còn anh thì được lợi lớn, vậy tại sao em phải cưới anh? 

Em tính thế này nhé, không lấy anh thì anh vẫn phải chu cấp cho con, thực hiện đủ trách nhiệm làm bố. Còn em không làm cho anh thì làm giúp việc cho nhà khác và được nhận lương. Nếu là anh thì anh sẽ chọn phương án nào?

- Em không hiểu vợ chồng sống bên nhau coi trọng tình nghĩa à? Giờ em chỉ nghĩ đến tiền bạc, sao không nghĩ tới lúc em đau ốm, bệnh tật có chồng chăm sóc?”.

- Thôi anh ơi, đừng nói chuyện ngày mai, cứ nhìn trước mắt đã. Có chắc lúc em đau ốm thì anh sẽ ở bên hay lại bỏ cho rảnh nợ và giành quyền nuôi con? Em cứ nhận lương rồi lúc đau ốm tự lo cho mình, không cần phiền người khác anh ạ!

Tôi nghẹn họng trước lý lẽ “ngang như cua” của Lan. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng đòi tôi phải trả lương thì mới chịu làm đám cưới. Nếu Lan chưa mang thai, tôi sẽ cho thôi việc ngay lập tức. Khổ nỗi cô ấy lại mang trong mình đứa con của tôi rồi. 

Tôi rất muốn có thêm con, mà cũng 37 tuổi rồi chẳng còn nhiều thời gian để tìm hiểu, tái hôn với người khác nữa. Cả tuần qua vì câu trả lời của Lan mà tôi sốc vô cùng, ăn ngủ không yên. Tôi phải thuyết phục, khuyên nhủ thế nào để Lan hiểu lý lẽ? 

Gìn giữ mãi mới dám lên giường với người yêu, đang hừng hực khí thế anh ta bống dưng có hành động lạ khiến tôi ngỡ ngàng trong thất vọng

Gìn giữ mãi mới dám lên giường với người yêu, đang hừng hực khí thế anh ta bống dưng có hành động lạ khiến tôi ngỡ ngàng trong thất vọng

"Anh xong rồi, em không cảm nhận được à mà lại hỏi như thế?", câu trả lời của T khiến em kinh ngạc nhưng vì giữ sĩ diện cho bạn trai nên em phải mỉm cười lấp liếm. Sau đó T giục em ngủ sớm, rồi anh cũng lăn ra ngủ luôn, có vẻ rất mệt mỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường