Gìn giữ mãi mới dám lên giường với người yêu, đang hừng hực khí thế anh ta bống dưng có hành động lạ khiến tôi ngỡ ngàng trong thất vọng

"Anh xong rồi, em không cảm nhận được à mà lại hỏi như thế?", câu trả lời của T khiến em kinh ngạc nhưng vì giữ sĩ diện cho bạn trai nên em phải mỉm cười lấp liếm. Sau đó T giục em ngủ sớm, rồi anh cũng lăn ra ngủ luôn, có vẻ rất mệt mỏi.

Khi em giới thiệu bạn trai với bạn bè, đồng nghiệp, không ai là không xuýt xoa ngưỡng mộ em may mắn. T - bạn trai em là người có ngoại hình rất nổi bật, anh cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt nam tính quyến rũ, thân hình chuẩn chẳng khác gì người mẫu. Bạn trai em thi thoảng vẫn được các cửa hàng thời trang mời làm mẫu ảnh cho họ cơ mà. Bản thân em cũng có công việc ổn định với mức lương khá, tuy nhiên ngoại hình không được long lanh như bạn trai. Em rất yêu T, do đó luôn cố gắng giữ gìn hình tượng để ghi điểm với anh. Vẫn biết hiện nay giới trẻ yêu đương thì chuyện lên giường là bình thường, song em tự dặn mình không được sớm trao thân, tránh cho anh nghĩ em là người phụ nữ dễ dãi.

Sau nhiều lần T gợi ý, em mới gật đầu qua đêm cùng anh khi hai đứa yêu nhau được 6 tháng. Đêm hôm đó, sau buổi hẹn hò thì chúng em rẽ vào một nhà nghỉ lãng mạn. Bước ra từ nhà tắm với chiếc váy ngủ gợi cảm, em rất hồi hộp và cũng có phần lo lắng, sợ mình khiến bạn trai thất vọng vì kinh nghiệm yêu đương của em không nhiều lắm. Ảnh minh họa: Internet T ôm lấy em, dịu dàng vỗ về. Anh cũng rất nhẹ nhàng và nâng niu em. Nhưng không hiểu sao, khi nhập cuộc chính thức chưa được 4 phút thì anh đã buông em ra, nằm sang bên cạnh nhắm mắt có vẻ muốn ngủ.

"Anh sao thế? Sao tự dưng lại dừng lại?", em hỏi T, trong lòng thấp thỏm lo sợ mình làm gì khiến T phật ý. "Anh xong rồi, em không cảm nhận được à mà lại hỏi như thế?", câu trả lời của T khiến em kinh ngạc nhưng vì giữ sĩ diện cho bạn trai nên em phải mỉm cười lấp liếm. Sau đó T giục em ngủ sớm, rồi anh cũng lăn ra ngủ luôn, có vẻ rất mệt mỏi. Em ngơ ngác không thể tin nổi. Bao chờ đợi, trông ngóng và giữ gìn, cuối cùng đêm đầu tiên lại thế này? Em còn chưa kịp cảm nhận gì mà T đã xong rồi. Không phải T bị yếu sinh lý đấy chứ? Ảnh minh họa: Internet Em ngại không muốn hỏi thẳng T nhưng từ sau đêm đó, chuyện ấy cứ khiến em phiền muộn mãi. Ai mà ngờ được nhìn T đẹp trai, cao lớn và phong độ nhường ấy nhưng thực ra chuyện giường chiếu lại dở tới vậy. Thấy em lạnh nhạt, hờ hững hơn trước, T gắt gỏng hỏi em có người khác rồi phải không? Em không biết phải trả lời ra sao cả, chuyện ấy cũng là một vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân mà. Theo các chị bây giờ em có nên kiếm cớ chia tay T luôn không? Hay nói thẳng với T để anh ấy liệu đường chữa trị? Thực lòng em vẫn thích T bởi anh ấy rất đẹp trai.

Chán chồng nghèo đồng ý gặp sếp ở khách sạn, tưởng sắp một đêm nồng cháy đến sáng, mở cửa phòng tôi hoảng hốt trước giọng nói quen thuộc Càng ngày sự bất mãn trong lòng tôi càng lớn dần. Nhất là khi tôi phát hiện vị sếp tổng đứng đầu khu vực, trong một lần đến chi nhánh kiểm tra đã chú ý đến tôi. Anh còn tìm hiểu thông tin liên lạc của tôi rồi nhắn tin, gọi điện hỏi thăm.

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