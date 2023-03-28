Mình là sv năm cuối trường N. còn anh thì đã đi làm đc vài năm. Gia đình mình cũng bình thường nên mình vừa học vừa làm để có trang trải cuộc sống và phụ bố mẹ. Mình và anh quen nhau khi mình năm nhất đại học, một khoảng thời gian cũng khá lâu để có thể thấu hiểu nhau. Năm nay sinh nhật anh vừa hay lại trùng với ngày 14/2 (do sinh nhật anh tính ngày âm). Thấy anh thích mặc áo sơ mi nên mình cũng có úp mở là sẽ tặng cho anh, anh cũng đồng ý và cùng lên web lựa mẫu với mình.

Mình có bảo anh là cùng nhau đi ra cửa hàng để lựa cho đúng ý nhưng anh lại bảo xa nên không đồng ý đi. Mình đành tự đi một mình, lựa đúng kiểu anh muốn với giá xấp xỉ 1 triệu đồng, đối với một đứa sinh viên như mình thì đó là cả gia tài.