Giúp bạn gái dọn dẹp phòng, chàng trai 'đứng hình' thấy món đồ bí mật được giấu kín trong tủ quần áo

Tâm sự 13/01/2023 22:26

Giúp bạn gái dọn dẹp phòng để rồi đến khi mở tủ quần áo và thấy một chiếc hộp trong đó, tôi tò mò mở ra xem thì phải chết đứng với thứ bên trong. 

Duyên là một cô gái rất đỗi dịu dàng, mong manh. Từ vẻ ngoài cho đến tính cách và hành động đều toát lên vẻ ngoan hiền, nhu mì. Tôi thích mẫu phụ nữ ngoan ngoãn và có phần yếu đuối như vậy. Vì họ sẽ là người phụ nữ của gia đình, có thể trở thành mẹ hiền, vợ đảm và là một người con dâu tốt.

Thú thật tôi rất sợ mẫu phụ nữ mạnh mẽ, bạo dạn và hiện tại, phóng khoáng bây giờ. Cũng may ông trời run rủi cho tôi làm quen và yêu được Duyên. Trong lòng tôi đã xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ.

Tôi và Duyên chính thức xác định quan hệ được 6 tháng và cô ấy cũng mới đồng ý qua đêm cùng tôi cách đây 1 tháng. Ở trên giường Duyên cũng không khác lúc bình thường. Cô ấy rất ngại ngùng e ấp và hay đỏ mặt xấu hổ. Biết bạn gái hiền lành ngoan ngoãn nên tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều, ngoài ra tôi cũng không hề cảm thấy bất mãn mà càng thích sự nhút nhát và hay xấu hổ của Duyên như thế.

Giúp bạn gái dọn dẹp phòng, chàng trai 'đứng hình' thấy món đồ bí mật được giấu kín trong tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi Duyên chuyển sang phòng trọ mới, tôi có đến giúp bạn gái dọn đồ. Sau khi chở hết đồ sang nhà mới cho Duyên thì tôi có việc gấp phải đến công ty, đành để cô ấy tự sắp xếp một mình. Mãi đến 8 giờ tối mới quay trở lại chỗ ở của Duyên, đồ đạc vẫn chưa dọn gọn gàng nhưng biết tôi quay lại thì Duyên bỏ đó rồi vào bếp nấu bữa tối. Có cô bạn gái chu đáo và đảm đang như thế, tôi thật sự quá may mắn.

Trong lúc Duyên nấu nướng, tôi giúp cô ấy dọn dẹp nốt chỗ còn lại dù Duyên cứ khăng khăng bảo không cần. Để rồi đến khi mở tủ quần áo của bạn gái và thấy một chiếc hộp trong đó, tôi tò mò mở ra xem thì phải chết đứng với thứ bên trong.

Quá sốc và thất vọng, tôi lập tức quay người bỏ chạy khỏi phòng trọ của Duyên không ngoảnh đầu lại. Khi tôi về đến nhà thì phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ của bạn gái. Thời điểm ấy tôi bình tĩnh lại phần nào nên hẹn gặp Duyên ra ngoài nói chuyện.

Thứ trong hộp mà tôi nhìn thấy chính là rất nhiều loại bao cao su khác nhau! Tôi không đếm nhưng chắc phải có đến vài trăm chiếc, đủ mọi kiểu dáng, chất liệu, kích cỡ, màu sắc và hương vị! Bảo sao tôi không choáng váng sợ hãi tới mức không thể ở lại đó thêm một giây phút nào nữa.

Giúp bạn gái dọn dẹp phòng, chàng trai 'đứng hình' thấy món đồ bí mật được giấu kín trong tủ quần áo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tại quán cà phê, cô ấy cũng biết lý do tôi bỏ về không một lời từ việc. Duyên giải thích thế này:

- Thực ra em chỉ có sở thích sưu tập để đó mà thôi chứ không phải em mang ra dùng. Anh có tin hay không thì đó cũng là sự thật. Đúng là tình ngay lý gian, em không biết phải chứng minh thế nào cho anh hiểu…

Mọi người có thể tin được lời giải thích của cô ấy không? Một cô gái phóng túng, đời sống cá nhân bừa bãi có sở thích ấy thì nghe còn hợp lý. Đằng ngày cô gái hiền lành ngoan ngoãn lại đi sưu tập bao cao su cất giữ trong phòng để làm gì? Đó là một món đồ nhạy cảm chứ không phải đồ vật bình thường!

Thế nhưng nghĩ lại tôi thấy các mối quan hệ cá nhân của Duyên rất đơn giản, không hề có nhiều bạn khác giới. Liệu có phải Duyên giấu giếm tôi quá tài tình, cố tình đóng giả gái ngoan để kiếm một tấm chồng tử tế. Còn phía sau cô ấy chơi bời phóng túng thế nào cũng không ai biết được.

Tôi phải làm thế nào đây? Chia tay Duyên thì không đành vì trong tay tôi vẫn chưa có bằng chứng nào cụ thể cho thấy cô ấy ăn chơi. Liệu sở thích sưu tập món đồ nhạy cảm ấy của Duyên có phải là sự thật? Nếu chỉ dừng ở mức sưu tập như Duyên nói thì tôi nghĩ mình có thể bỏ qua được. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

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