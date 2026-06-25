Gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm, anh sững sờ trước điều cô đặt lên bàn thương lượng

Tâm sự 25/06/2026 23:50

Bây giờ Linh đã trở về Việt Nam và làm việc kinh doanh tự do. Nghe cô ấy nói chuyện, tôi cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm đó, chúng tôi đã lấy số điện thoại của nhau để nhắn tin hỏi thăm, càng nói chuyện tôi lại càng cảm thấy thân thuộc.

Tôi và Linh từng có 2 năm yêu nhau thời còn học đại học. Ngày ấy, cả hai chúng tôi đều lần đầu biết yêu, tình yêu học trò cũng ngây thơ trong sáng và không có chút vụ lợi nào.

Yêu nhau được một thời gian, gia đình Linh chuyển sang nước ngoài sống. Sau đợt ấy, chúng tôi có liên lạc với nhau, nhưng rồi cũng chia tay vì khoảng cách địa lý. Hơn nữa, cho dù có đi tiếp thì chuyện tương lai cũng rất xa vời.

Thú thật sau khi có gia đình, tôi vẫn nghĩ đến Linh và mối tình sinh viên nhiều kỷ niệm. Có lúc tôi còn lục lại những đoạn mail cả hai gửi cho nhau và hồi tưởng mọi chuyện. Một tháng trước, công ty tôi có cuộc gặp với đối tác, tôi thay mặt sếp đi đàm phán, không ngờ trong nhà hàng, tôi lại gặp Linh.

Bây giờ Linh đã trở về Việt Nam và làm việc kinh doanh tự do. Nghe cô ấy nói chuyện, tôi cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm đó, chúng tôi đã lấy số điện thoại của nhau để nhắn tin hỏi thăm, càng nói chuyện tôi lại càng cảm thấy thân thuộc.

Gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm, anh sững sờ trước điều cô đặt lên bàn thương lượng - Ảnh 1
2 ngày trước, Linh nói cô ấy cần 1 tỷ để làm vốn kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, điều này đúng với tôi. Sau 3 tuần tâm sự online, chúng tôi quyết định gặp nhau. Biết Linh vẫn chưa có gia đình, lòng tôi cảm thấy phấn chấn và rất tự tin. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, đêm ấy, chúng tôi đã ở bên nhau.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ dung hòa được giữa gia đình và mối tình đầu, nhưng không. 2 ngày trước, Linh nói cô ấy cần 1 tỷ để làm vốn kinh doanh. Mới qua lại chưa được bao lâu, Linh đã đòi tôi 1 tỷ, trong khi lương tháng của tôi chỉ được 70 triệu, tiền thì vợ giữ.

Do đó, tôi từ chối khéo, nhưng Linh tỏ ra không vừa. Cô ấy lấy đoạn video chúng tôi quan hệ để uy hiếp, nói sẽ gửi cho vợ tôi làm bằng chứng ngoại tình. Đến lúc này tôi mới hiểu, mình chỉ như con cờ trong tay Linh. Hai ngày nay, tôi mất ăn mất ngủ vì sợ chuyện bại lộ. Tôi có nên nói hết với vợ và xin cô ấy tha thứ cho mình không?

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Tôi là người truân chuyên trong chuyện tình cảm. Ngày tôi mới chập chững bước ra khỏi cánh cửa trường đại học, tôi đã quen Hùng. Anh ta là con trai của sếp tôi. Không hiểu sao mỗi lần gặp anh ta, tôi lại có cảm giác bị thu hút. Với một cô gái non nớt như tôi ngày ấy, Hùng đã nhanh chóng trở thành người yêu của tôi.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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