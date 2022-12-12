Gần sáng tỉnh giấc không thấy chồng đâu, vùng dậy đi uống nước bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng 'cô em họ', tôi lao tới đẩy cửa bước vào thì ngã quỵ với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 12/12/2022 16:58

Quá thất vọng và mất hết bình tĩnh, tôi gào thét và chỉ muốn đâm cho mỗi người một nhát rồi mình cũng chết luôn cho hết nhục nhã. Chồng tôi gào lên là tôi đừng hiểu lầm, anh bị mộng du nên vào nhầm phòng, cứ tưởng em họ là tôi.

Khi yêu và cưới anh, tôi luôn tin chàng là người nghiêm túc, rất chung thủy và sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với mình thế nhưng tôi đã nhầm.

Tôi là người Hà Nội, chồng tôi là người Thái Bình. Hai vợ chồng chúng tôi đều làm việc ở thủ đô. Tình yêu của tôi và anh nảy nở từ hồi đại học. Tôi là hoa khôi của trường sư phạm ngày đó nên có rất nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùn, tôi lại chọn anh – một người không quá đẹp trai nhưng có trái tim ấm áp và chân thành.

Anh rất tâm lý, biết chiều chuộng và tôn trọng tôi. Yêu nhau 5 năm mà đến tận khi 2 bên chọn được ngày rước dâu tôi mới đồng ý trao thân cho chàng. Biết tôi gìn giữ đời con gái cho anh, không có người đàn ông nào khác ngoài chồng, anh mừng lắm còn hứa cả đời này sẽ chỉ có duy nhất một ngườ phụ nữ là tôi.

Sau khi cưới nhau khoảng một tháng, H. - cô bạn thân có nói với tôi là phải cẩn thận giữ chồng vì chồng tôi có tính lăng nhăng, thấy H. còn độc thân nên thường xuyên gạ gẫm, tán tỉnh.

Quá nóng giận, tôi về hỏi chồng và anh ấy chối bay chối biến, thậm chí còn tố ngược lại là bạn tôi cố tình quyến rũ anh ấy, những tin nhắn H. nhắn cho anh rất nhiều nhưng anh thấy ngứa mắt nên đã xóa sạch nên không còn bằng chứng.

Gần sáng tỉnh giấc không thấy chồng đâu, vùng dậy đi uống nước bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng 'cô em họ', tôi lao tới đẩy cửa bước vào thì ngã quỵ với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Quá nóng giận, tôi về hỏi chồng và anh ấy chối bay chối biến, thậm chí còn tố ngược lại là bạn tôi cố tình quyến rũ anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Thấy bạn mình cũng điệu đà, quá nữ tính và có vẻ hơi đong đưa nên tôi đã tin chồng và nghĩ không hay về cô bạn thân. Tình bạn gần chục năm của hai đứa tôi cũng vì thế mà dần trở nên xa cách.

Cách đây nửa tháng, một người cô là họ hàng xa bên chồng tôi gọi điện nhờ chúng tôi cho con gái bác ở nhờ mấy hôm vì chủ nhà đòi phòng, em chưa kịp tìm chỗ ở mới. Con gái bác là sinh viên trường đại học Luật mà trường đó lại ở ngay gần nhà tôi nên vợ chồng tôi cũng không tiện từ chối.

Em cũng đi học và đi làm thêm suốt, anh và tôi cũng đi cả ngày nên cũng ít khi va chạm. Thấy em cũng khá ngoan và hiền lành nên tôi bảo cứ ở đến khi tìm được nhà ưng ý thì mới chuyển đi. Tối hôm qua, đi ăn buffet mừng đầy tháng con của đồng nghiệp về muộn, tôi thấy mệt nên đi ngủ từ sớm. Gần sáng thấy khát nước, tôi vùng dậy ra phòng khách định rót nước uống thì không thấy chồng mình đâu cả.

Gần sáng tỉnh giấc không thấy chồng đâu, vùng dậy đi uống nước bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng 'cô em họ', tôi lao tới đẩy cửa bước vào thì ngã quỵ với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Quá thất vọng và mất hết bình tĩnh, tôi gào thét và chỉ muốn đâm cho mỗi người một nhát rồi mình cũng chết luôn cho hết nhục nhã - Ảnh minh họa: Internet

Thấy có tiếng động lạ phát ra từ phòng của cô em họ bên chồng, tôi tiến thẳng vào đó, tự đẩy cửa phòng, bật đèn và chứng kiến cảnh chồng và em họ đang ngủ chung một giường trong trạng thái không một mảnh vải che thân.

Quá thất vọng và mất hết bình tĩnh, tôi gào thét và chỉ muốn đâm cho mỗi người một nhát rồi mình cũng chết luôn cho hết nhục nhã. Chồng tôi gào lên là tôi đừng hiểu lầm, anh bị mộng du nên vào nhầm phòng, cứ tưởng em họ là tôi.

Chắc anh ấy tưởng tôi ngu, dễ tin như thời còn trẻ dại nên mới yêu và cưới một kẻ đạo đức giả như vậy. Đúng là tôi quá ngốc khi không nghe lời cô bạn thân ngày trước. Tôi nên làm gì để trừng phạt thích đáng gã chồng tồi tệ và cô em họ chẳng ra gì bây giờ?

Chồng đi làm cả ngày cứ tưởng vợ ở nhà chăm con sướng, hôm nọ muốn thử lòng anh, tôi nói 'anh không phải bố nó', ai ngờ chính bản thân đã tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình

Chồng đi làm cả ngày cứ tưởng vợ ở nhà chăm con sướng, hôm nọ muốn thử lòng anh, tôi nói 'anh không phải bố nó', ai ngờ chính bản thân đã tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình

Mình hoàn toàn không biết sự thật này, chỉ có một điều mà mình đã giấu chồng, nhưng không tin nổi nó lại trở thành quả báo nhanh chóng quay lại phá vỡ hạnh phúc của mình hiện tại.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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