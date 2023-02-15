Đêm trước ngày cưới chuẩn bị phòng tân hôn với bạn trai, không ngờ vừa đến nơi đã thấy 'cảnh nóng bỏng mắt' hai bóng hình quấn quýt, tôi lập tức nói hủy hôn

Tôi gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình và vô cùng hạnh phúc, nhưng nào ngờ vừa đến nơi đã 'chôn chân'.

Vì kết hôn là bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời, nhất là người phụ nữ, nên tôi đã cùng với người yêu dồn hết tiền tiền kiệm và vay thêm một số người thân để mua một căn hộ chung cư nhỏ để 2 vợ chồng sau khi cưới sẽ có tổ ấm mới của riêng mình. Chúng tôi hoàn tất mọi thủ tục mua nhà trước đám cưới khoảng 1 tháng rồi gấp rút cùng nhau sửa sang, trang trí và sắm dần đồ đạc. Tôi vô cùng háo hức và muốn căn hộ của mình phải thật khang trang, ấm cúng, nhất là phòng tân hôn bởi theo phong tục của quê tôi, phòng tân hôn nhất định phải thật mới mẻ và chỉn chu thì cuộc sống hôn nhân sau này mới hạnh phúc, hòa hợp. Đã đôi lần tôi tâm sự với người yêu điều này và dặn anh không được để cho ai ở phòng tân hôn của chúng tôi trước khi cưới, vì tôi muốn chúng tôi là người duy nhất sở hữu căn phòng, cũng là người đầu tiên sử dụng nó. Không hẳn là mê tín nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy thiêng liêng và ý nghĩa hơn, có như thế niềm vui mới trọn vẹn và hôn nhân mới suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet Với tôi, ngôi nhà mới không chỉ là tổ ấm mà còn là biểu tượng của sự khởi đầu mới, và tôi không muốn nơi mình coi là điểm xuất phát mới bị vấy bẩn bởi dấu vết của người khác. Tôi cũng dặn người yêu khi làm bất kể chuyện gì, chỉ cần là liên quan đến nhà mới thì nhất định phải bàn bạc với nhau chứ không được tùy tiện xử lý. Người yêu cũng đồng ý điều đó. Hai chúng tôi còn chưa từng ngủ lại căn hộ vì cả 2 vẫn ở thuê cùng bạn bè ở ngoài và dự định ngày đám cưới cũng sẽ là ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng trong ngôi nhà ấm cúng của mình. Vậy mà hôm nay, trước đám cưới 3 ngày, tôi hăm hở đến căn hộ để kiểm tra và trang trí thêm cho phòng tân hôn của mình đã bắt gặp cảnh nóng mắt khiến tôi vô cùng bức xúc.

Đầu giờ chiều tôi đến căn hộ mới nhưng không nói với người yêu vì tôi biết anh đang bận giải quyết nốt công việc ở công ty để xin nghỉ cho đám cưới. Vừa mở cửa ra, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn, bước vào bên trong thì bàn sofa bừa bộn vỏ hộp đồ ăn sẵn các loại. Tôi còn chưa hiểu điều gì thì tiếp tục nghe thấy tiếng động vọng ra từ trong phòng tân hôn của chúng tôi, tiến đến gần, tôi không thể tin vào mắt mình khi bắt gặp vợ chồng anh trai người yêu đang làm chuyện tình cảm qua cánh cửa khép hờ. Tôi chết sững vài giây rồi quay vội ra về, trong lòng dâng trào một nỗi tức giận... Ảnh minh họa: Internet Xuống chân chung cư tôi lập tức gọi cho người yêu để chất vấn về điều này và chúng tôi đã cãi nhau một trận to. Anh giải thích rằng tiện ở quê lên tham dự đám cưới của chúng tôi, anh chị lên sớm hơn vài ngày để kết hợp đi khám hiếm muộn nên ở tạm nhà mình để đỡ phải thuê nhà nghỉ, rồi do bận công việc quá nên quên chưa nói với tôi… Thế nhưng dù thế nào tôi vẫn cảm thấy không chấp nhận được, nhất là chuyện họ đã làm chuyện ấy trong chính căn phòng tân hôn thiêng liêng mà tôi đã mất bao công chăm chút, kỳ vọng. Người yêu tôi không những không hiểu cảm giác của tôi mà còn nói tôi phức tạp, nhỏ mọn, chuyện đó có gì to tát đâu mà tôi cứ làm toáng lên… Càng nói chúng tôi càng căng thẳng và đi vào bế tắc. Cuối cùng vì quá bức xúc, tôi hét lên với đầu dây bên kia rằng hủy hôn đi rồi dập máy, tắt nguồn điện thoại. Thật lòng tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không khi chưa về chung nhà anh đã xem nhẹ điều tôi nói tôi, thiếu tôn trọng tôi. Chính anh đã không thực hiện đúng những điều đã đồng ý với tôi trước đó mà còn quay ra trách móc, chỉ trích tôi… Xin mọi người cho tôi lời khuyên?

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