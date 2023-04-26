Đêm tân hôn, chồng đột ngột chạy đi sau khi nghe một cuộc gọi, đến lúc biết người ấy, tôi cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về

Tâm sự 26/04/2023 20:27

Chấp nhận lấy anh những tưởng hạnh phúc, nhưng tôi nào ngờ ngay trong đêm đã phải vướng cảnh tượng khó tin.

Tôi 34 tuổi quá lứa lỡ thì, còn chồng tôi từng ly hôn, có một con gái riêng. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối rồi tiến tới hôn nhân. Tuy chồng tôi từng có một đời vợ nhưng con riêng ở với mẹ nên tôi không phải chịu cảnh làm mẹ kế. Tính chồng tôi lại hiền lành, thật thà, được lòng bố mẹ tôi.

Đến đêm tân hôn, tôi hồi hộp mong đợi, chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại của chồng tôi reo lên. Sau khi nghe thì anh vội buông tôi ra, vừa mặc quần áo vừa nói với tôi một câu:

“Bé Su bị sốt, giờ anh phải qua đó, em đừng đợi anh”.

Tôi nghe loáng thoáng trong điện thoại là giọng trẻ con nũng nịu: “Con bệnh rồi, bố qua với con đi, con ôm bố thì mới ngủ được”. Tôi chưa kịp trả lời chồng thì anh đã tông cửa chạy ra ngoài. Anh đi nhanh ra khỏi nhà của chúng tôi, bỏ lại tôi trong đêm tân hôn nhanh như một cơn gió. Tự dưng tôi tủi thân, vậy là khóc nức nở.

Đêm tân hôn, chồng đột ngột chạy đi sau khi nghe một cuộc gọi, đến lúc biết người ấy, tôi cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi cũng hiểu cho chồng, không muốn làm anh khó xử. Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi gọi cho chồng hỏi về tình hình của con anh. Anh nói con bé chỉ bị cảm sốt bình thường, giờ đã chịu ngủ. Nhưng anh sợ khi con tỉnh giấc không thấy anh thì sẽ làm loạn, nên không thể về với tôi. Tôi nghe thế thì đành nuốt nước mắt vào trong, im lặng gác máy.

Tôi không thể nào thốt ra câu muốn anh về ngay với mình. Tôi không muốn mình trở thành người vợ không biết điều, ích kỷ vô tâm với chồng. Nhưng trong đêm tân hôn đặc biệt thế này, tôi một mình cô đơn quả thật rất đau lòng. Không chỉ vậy, rõ ràng con riêng của chồng chỉ bị cảm thông thường, việc gì chồng tôi phải hấp tấp chạy đi như thế?

Đêm tân hôn, chồng đột ngột chạy đi sau khi nghe một cuộc gọi, đến lúc biết người ấy, tôi cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết chắc chồng và vợ cũ không thể quay lại, nhưng dù sao thì cũng là ở cùng nhau đêm hôm, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Sau lần này, tôi phải làm sao để không phải nơm nớp lo lắng mất chồng nữa đây?

 

Đang trong hôn lễ, mẹ chồng cũ bỗng đến tận nơi giựt mic MC khiến ai cũng ngỡ ngàng, nghe hết câu bà nói tôi rơi nước mắt, tất cả im bặt

Đang trong hôn lễ, mẹ chồng cũ bỗng đến tận nơi giựt mic MC khiến ai cũng ngỡ ngàng, nghe hết câu bà nói tôi rơi nước mắt, tất cả im bặt

Tôi quyết định tái giá, cũng là lúc chồng cũ và mẹ chồng bất ngờ xuất hiện trong hôn lễ. Nghe điều bà nói, tôi sững sốt bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cho người ăn xin tiền lẻ, tôi không ngờ khoảnh khắc họ ngẩng đầu lại khiến mình nghẹn lời

Cho người ăn xin tiền lẻ, tôi không ngờ khoảnh khắc họ ngẩng đầu lại khiến mình nghẹn lời

Vợ thấy lông mèo dính trên áo chồng, âm thầm điều tra rồi phát hiện bí mật khó tin

Vợ thấy lông mèo dính trên áo chồng, âm thầm điều tra rồi phát hiện bí mật khó tin

Tôi chế giễu vợ cũ vì chiếc xe cũ nát, nào ngờ cuối cùng lại là người mất mặt

Tôi chế giễu vợ cũ vì chiếc xe cũ nát, nào ngờ cuối cùng lại là người mất mặt

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này