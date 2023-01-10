Trong giây phút ấy, tôi và cậu bạn thân lại không kiềm chế được bản thân. Chẳng rõ hơi men như thế nào, vậy mà tỉnh lại thì...

Tôi và Thắng yêu nhau 3 năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau hơn 1 năm thì chúng tôi vượt rào, chuyện ấy vô cùng hòa hợp. Phải thú thật, tôi là người có nhu cầu cao, chính vì thế suốt những năm tháng yêu đương, cả hai chúng tôi đều chuyển ra ở riêng để có nhiều thời gia riêng tư hơn nữa.

Thắng là kỹ sư xây dựng, còn tôi làm bên kinh doanh cho một công ty dược. Chuyện tình cảm của hai đứa được gia đình ủng hộ nên suôn sẻ. Rồi chúng tôi bàn chuyện cưới xin.

Trước ngày cưới, nhờ hỗ trợ của gia đình, chúng tôi mua được một căn hộ chung cư nhỏ. Chồng tôi muốn sống riêng, tôi cũng thấy như thế cho thoải mái.

Đám cưới diễn ra trong sự vui vẻ tưng bừng của của đôi bên họ hàng, bạn bè. Chồng tôi nói chỉ làm lễ lạt ở nhà, còn tân hôn thì chuyển sang nhà riêng, vì chúng tôi cũng chuẩn bị đâu vào đấy rồi.

Hôm đấy anh uống nhiều, say khướt, nhưng vẫn nhất định đòi về căn hộ của hai đứa. Một người bạn thân của anh được nhờ sẵn "chịu trách nhiệm" đưa chúng tôi về đó.

Ảnh minh họa: Internet

Dìu anh lên được phòng thì anh ngủ vật ra, ngáy vang nhà, không còn biết trời đất là gì nữa. Tôi mời anh bạn của anh uống nước, chúng tôi ngồi đối diện nhau, chuyện trò một lúc. Chẳng hiểu sau lúc đấy trong người tôi nóng bừng bừng, chắc cũng tại có chút men rượu... Rồi anh bạn của anh xích lại gần tôi, tôi nửa ngập ngừng, nửa từ chối nhưng không phản ứng... Thế rồi tôi và người đó đã làm chuyện ấy ngay trên ghế sô pha.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, định thần lại mọi chuyện tôi mới thấy ghê tởm mình kinh khủng. Vào nhà tắm, xả nước cào cấu đến đỏ lựng người mà vẫn thấy mình dơ bẩn... Tôi ân hận lắm, tôi phải làm sao bây giờ đây?

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