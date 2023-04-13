Đêm muộn mới trở về, trong ánh đèn mờ ảo, tôi lò dò vào phòng với vợ nhưng vừa lật chăn lên, tôi tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng vợ đang làm điều ấy với người đàn ông lạ

Tâm sự 13/04/2023 05:02

Không mở đèn sáng, tôi lò dò bước vào trong để vợ không bị thức giấc, nhưng vừa nhấc chăn ra thì cảnh tượng...

Tôi và vợ lấy nhau đã 3 năm, chúng tôi có một con trai 2 tuổi. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải vắng nhà. Thấy vợ một mình vừa chăm con vừa đi làm, tôi đề nghị vợ thuê người giúp việc để đỡ cực nhưng cô ấy không chịu.

Vợ tôi nói mình gánh vác được. Cô ấy nói gửi con cho hàng xóm trông cũng chỉ tốn 2-3 triệu một tháng, hơn là phải trả nhiều hơn để thuê người giúp việc. Thấy vợ chịu thương chịu khó, tính toán cẩn thận cho gia đình mà tôi thấy mình may mắn khi lấy được cô ấy.

Không chỉ vậy, vợ tôi rất biết sắp xếp nhà cửa, nấu nướng cũng ngon miệng. Mỗi khi đi làm về luôn thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước thơm ngon. Tôi chẳng cần phải làm gì nhiều, nghỉ ngơi rồi chơi với con.

Đến một lần tôi phải đi công tác gần hai tuần vì lượng công việc rất nhiều. Khi tôi về nhà thì cũng không báo trước cho vợ, vì lúc đó cũng đã 3 giờ sáng rồi. Sợ vợ con tỉnh giấc nên tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng vào nhà.

Đêm muộn mới trở về, trong ánh đèn mờ ảo, tôi lò dò vào phòng với vợ nhưng vừa lật chăn lên, tôi tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng vợ đang làm điều ấy với người đàn ông lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mở cửa phòng ngủ lờ mờ ánh đèn, tôi chết trân khi thấy vợ đang nằm ngủ cùng một người đàn ông lạ ngay trên giường ngủ của chúng tôi. Tôi điên cuồng lao vào kéo giật tấm chăn xuống. Tôi choáng váng khi bên dưới chăn là những món đồ chơi tình dục nằm ngổn ngang.

Tôi quá sốc nên ngẩn người, trong lúc đó thì người đàn ông kia nhân cơ hội lấy quần áo rồi chạy ào ra ngoài. Tôi đau đớn nhìn vợ không mảnh vải che thân trước mặt. Tôi càng hận vợ hơn khi cô ấy nói phản bội chồng vì chồng yếu sinh lý. Vợ tôi nói cô ấy không thấy thỏa mãn với chồng nên đành phải đi tìm người khác. Cô ấy còn nói không dám nói về những thú vui tình dục với chồng là vì tôi lúc nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ vợ. Vợ tôi sợ khi bộc lộ con người thật của mình sẽ bị tôi chê cười.

Đêm muộn mới trở về, trong ánh đèn mờ ảo, tôi lò dò vào phòng với vợ nhưng vừa lật chăn lên, tôi tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng vợ đang làm điều ấy với người đàn ông lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không hề là người chồng yếu sinh lý như vợ nghĩ, tôi chỉ vì quá bận rộn trong công việc nên không có nhiều thời gian cho vợ. Vậy mà cô ấy chẳng cảm thông cho chồng, còn tìm cớ ra ngoài phản bội, tìm lý do ngụy biện cho tội lỗi của mình.

Chẳng ngờ, vợ tôi sau đó còn đòi ly hôn chồng, cứ như tôi là người có lỗi với cô ấy. Mọi người cho tôi xin ý kiến, giờ tôi phải làm sao với người vợ ngoại tình này của mình đây?

 

Bệnh tật sau nhiều ngày không thể 'gần gũi' vợ, hôm vừa mở cánh cửa tủ quần áo ra, thấy món đồ giấu bên trong mà tôi nghẹn khóc không thành lời

Bệnh tật sau nhiều ngày không thể 'gần gũi' vợ, hôm vừa mở cánh cửa tủ quần áo ra, thấy món đồ giấu bên trong mà tôi nghẹn khóc không thành lời

Nhưng lúc ấy, tôi muốn xem lại mình còn thiếu gì hay không, nào ngờ cảnh tượng khiến tôi đứng ngất.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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