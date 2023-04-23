Đúng ngày tôi tìm đến nhà bạn thân ngủ nhờ, vừa thiu thiu giấc ngủ thì nghe tiếng rên rỉ dưới gầm giường, cảnh tượng phía dưới ấy khiến tôi đứng hình không tả nổi

Tâm sự 23/04/2023 11:34

Tôi nào ngờ đâu, trong lúc tôi giận chồng, thì người đàn ông ấy lại đang làm một việc sau lưng khiến tôi choáng váng.

Tôi và chồng lấy nhau hơn 2 năm. Năm đầu tiên, chúng tôi quyết định chưa có con vì muốn tận hưởng thời gian vợ chồng son. Đến năm thứ hai, tôi muốn có con thì chồng không chịu. Anh nói đợi một hai năm nữa, để anh có chút thành công trong công việc đã.

Tôi cũng không làm khó chồng chuyện sinh con. Chỉ có một việc làm tôi phiền muộn, là chồng tôi ngày một bận rộn, không còn thời gian cho tôi. Chồng tôi mỗi ngày đều đi sớm về khuya, quan hệ với phụ nữ bên ngoài cũng lập lờ. Rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau về chuyện này.

Đúng ngày tôi tìm đến nhà bạn thân ngủ nhờ, vừa thiu thiu giấc ngủ thì nghe tiếng rên rỉ dưới gầm giường, cảnh tượng phía dưới ấy khiến tôi đứng hình không tả nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng lần nào vợ chồng cãi vã, chồng tôi cũng trách móc tôi không hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ chồng tệ bạc ra ngoài làm chuyện có lỗi với vợ. Anh chưa từng hiểu cảm giác ghen tuông, lo sợ bất an của tôi. Đến một tối, chúng tôi cãi nhau to vì tôi thấy một tin nhắn lạ trong máy của anh. Trong tin nhắn, người phụ nữ kia hỏi anh tối nay có rảnh không. Cơn ghen của tôi lại cuồn cuộn. Chồng tôi nói nếu không tin tưởng anh thì ly hôn đi. Tôi trào nước mắt nhìn chồng bước ra khỏi nhà. Sau một hồi khóc lóc, tôi tìm đến nhà cô bạn thân tên Sương.

Sương là bạn đại học của tôi, cô ấy sống một mình 2 năm nay sau khi ly hôn chồng. Khi tôi gõ cửa nhà, Sương ra đón tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Có lẽ cô ấy đang ngủ, vội vàng ra đón tôi mà áo còn mặc ngược. Sau đó tôi và Sương uống với nhau vài ly rượu, tôi kể hết mọi chuyện cho Sương nghe. Cô ấy khuyên tôi đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ ổn hơn.

Đúng ngày tôi tìm đến nhà bạn thân ngủ nhờ, vừa thiu thiu giấc ngủ thì nghe tiếng rên rỉ dưới gầm giường, cảnh tượng phía dưới ấy khiến tôi đứng hình không tả nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi ngà ngà say, tôi đi thẳng vào phòng ngủ của Sương, dù cô ấy có chạy theo nói tôi sang ngủ phòng cho khách tôi cũng mặc kệ. Tôi nằm trên giường ngủ của Sương được một lúc thì mơ màng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ dưới gầm giường. Tôi giật mình tỉnh cả rượu, nhảy xuống giường bật đèn lên. Tôi khom lưng nhìn xuống dưới gầm giường, chết sững thấy bộ dạng của chồng mình!

Chồng tôi cởi trần, mặc chiếc quần lót nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau. Tôi mường tượng ra được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra sau khi cãi nhau với tôi, chồng tôi đến nhà Sương để âu yếm. Tôi cười đau xót, chồng và bạn thân ngoại tình mà tôi chẳng hề hay biết.

Chồng tôi chui ra khỏi gầm giường, xin tôi tha thứ. Anh ấy nói không muốn ly hôn vợ, ảnh hưởng sự nghiệp đang trên đà. Anh ấy còn nói qua lại với Sương chỉ là phút chốc chơi bời, Sương cũng không có ý định lâu dài với anh ấy.

Tôi quá đau đớn và thất vọng, đi thẳng ra khỏi nơi đó. Cảm giác bị hai người mình quý mến phản bội thật rất khổ sở. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

Vừa bước vào nhà người yêu thì nghe tiếng động khẽ trong phòng ngủ, linh tính chẳng lành, tôi đến mở thẳng vào trong, cảnh tượng khiến tôi ngã ngửa

Vừa bước vào nhà người yêu thì nghe tiếng động khẽ trong phòng ngủ, linh tính chẳng lành, tôi đến mở thẳng vào trong, cảnh tượng khiến tôi ngã ngửa

Nhưng tôi lại bị chê bai ích kỉ, điều ấy khiến tôi không tin nổi và vô cùng tức giận khi không được tôn trọng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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