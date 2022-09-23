Dốc hết lòng chăm sóc, yêu thương anh để tấm thân chỉ còn xơ xác, tôi nhận lại cả một trái tim tan nát vì "lý do phản bội bất ngờ" của anh

Tâm sự 23/09/2022 12:25

Mình vừa chia tay 1 mối tình kéo dài 6 năm mọi người à, nó cũng không phải là thời gian quá dài, cũng không phải quá ngắn nhưng có lẽ mình đã học được rất nhiều điều trong 6 năm qua.

Mình là 1 cô gái rất đơn giản, đi học, đi làm về chỉ muốn dành thời gian cho người mình yêu thương, cho gia đình.

Vì vậy sau khi ra trường, mình đã chọn 1 công việc làm sao mà có thời gian để có thể chăm sóc được anh. Ngày đi làm, tối thì về qua phòng người nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo, làm đủ việc nhà.

Mình cảm giác làm những việc ấy cho người mình yêu là rất hạnh phúc. Mình từng mơ về 1 cuộc sống đơn giản là chồng đi làm, mình cũng đi làm nhưng sẽ để nhiều thời gian hơn để chăm lo cho chồng, cho con. Muốn mỗi hôm anh đi làm về là có cơm lành, canh ngọt, nhà thì lúc nào cũng sạch sẽ, mình cố gắng lo toan, quán xuyến việc nhà để cho anh tập trung đi làm kiếm tiền, phát triển bản thân. Mình nghĩ gia đình có 2 người thì 1 người sẽ kiếm tiền, 1 người sẽ lo việc nhà chứ cả 2 đều đi làm kiếm tiền thì ai sẽ lo cơm nước, lo nhà cửa, lo cho con cái…

Giàu mà con cái hư thì bao nhiêu chẳng hết, mình quan niệm như vậy.

Dốc hết lòng chăm sóc, yêu thương anh để tấm thân chỉ còn xơ xác, tôi nhận lại cả một trái tim tan nát vì 'lý do phản bội bất ngờ' của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến dạo gần đây, mình thấy tình cảm đi xuống, nói chung cảm giác của con gái thì khó sai lắm, đang yên đang lành tự dưng thay đổi nhận ra ngay, mình hỏi:

- Anh có chuyện gì muốn nói với em ko? Em thấy đợt này anh khác lắm!

Thì người yêu mình nói là muốn chia tay, mình hỏi lý do thì người yêu mình nói:

- Anh cảm thấy anh xứng đáng với người tốt hơn em!

Nghe câu này khiến mình thực sự sốc, mình vẫn bình tĩnh:

- Thế nào là xứng hơn em, em sai chỗ nào à?

- Em xem lại em xem, giờ cũng đã 26-27 tuổi, đi làm lương ngót nghét chục triệu, ở cái đất Hà Nội này mà ra trường đi làm 4-5 năm rồi, tri thức hẳn hoi chứ có phải kiểu tốt nghiệp cấp 3 hay cao đẳng trung cấp gì đâu mà vẫn quanh mức 10 triệu. Anh thấy em không có sự cố gắng. Anh cần 1 người biết cố gắng trong công việc, còn việc nhà thì thôi, sau này thuê giúp việc, mua robot hút bụi, máy giặt, máy sấy, chứ suốt ngày ở nhà như em thì làm đc gì?

Chúng mình đã nói qua nói lại, cãi nhau rất lâu để rồi khi mình hỏi 1 lần nữa:

- Vậy giờ anh muốn gì?

- Anh muốn chia tay, thế thôi, từng ấy thời gian bên em đủ rồi, anh và em giống nhau, đều có quyền lựa chọn người mình yêu, lấy làm vợ và với anh giờ không phải là em.

Từng câu từng chữ như con dao đâm vào trái tim mình. Ban đầu mình cũng ko chấp nhận, muốn níu kéo nhưng rồi chỉ 2 tuần sau người đó công khai người yêu mới. Một người mà người ấy lúc nào cũng nói là “Đồng nghiệp thôi, em đừng có để ý, suy nghĩ nhiều làm gì?”

Dốc hết lòng chăm sóc, yêu thương anh để tấm thân chỉ còn xơ xác, tôi nhận lại cả một trái tim tan nát vì 'lý do phản bội bất ngờ' của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau lòng…6 năm bên nhau, mình đã hi sinh quá nhiều để rồi nhận lại được gì? Mình đã từng nghĩ có 1 gia đình hạnh phúc, mình không phải đứa kém cỏi, chẳng qua mình lựa chọn cuộc sống như vậy. Có lẽ giờ mình phải thay đổi quan điểm, thay đổi suy nghĩ và quan trọng nhất là phải yêu thương bản thân mình hơn….

Vì 6 năm qua, mình đã yêu thương người khác hơn bản thân quá nhiều để rồi, đúng không mọi người?

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