Đi đâu cũng được bố chồng yêu như con ruột, trong một lần bưng đĩa hoa quả lên phòng khách, con dâu mới phát hiện sự thật mà ông toan tính phía sau

Tâm sự 14/11/2022 22:35

Bố chồng gặp ai cũng khen tôi trước mặt, tôi lấy làm biết ơn và quý trọng điều đó biết bao.

Tôi kết hôn được 2 năm, quãng thời gian này tôi ở nhà chồng, mọi thứ rất thuận lợi bởi bố mẹ chồng tôi tương đối dễ chịu. Khi yêu nhau, tôi khá sợ bố chồng tương lai vì đã được gặp bác ấy vài lần, là người có học thức, uy nghiêm và khó gần. Nhưng kết hôn rồi, tôi lại thấy bố chồng tôi rất dễ tính, quý trọng con dâu.

Vậy là bao điều lo lắng của tôi về cuộc sống hôn nhân đã được trút bỏ, tôi được bố mẹ chồng cưng chiều, coi như con gái trong nhà. Tôi nghe bố chồng chia sẻ, trước đây chỉ sinh được hai con trai nên ao ước có một cô con gái mà không thực hiện được, nên khi có con dâu là vui lắm.

Hàng ngày tôi không gặp bất cứ áp lực nào bởi tôi làm gì cũng được bố mẹ chồng ủng hộ, tạo điều kiện, nhất là bố chồng tôi quan tâm đến tôi nhất. Ông nhiều lần còn nhắc nhở tôi không nên làm việc nhà quá sức, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chồng tôi còn trẻ nên cũng thích ham vui, rượu bia quá đà… Mấy lần tôi cũng giận chồng về cái chuyện hễ bạn gọi là cả nể đi nhậu đến muộn mới về, mang chuyện này mách bố chồng, không ngờ ông gọi riêng chồng tôi mắng cho một trận, cấm không được nhậu về khuya.

Bố chồng cũng rất quan tâm tới bố mẹ đẻ tôi, thường xuyên hỏi han sức khỏe của ông bà thông gia qua tôi hoặc gọi điện thoại để hỏi thăm. Có lần gọi cho bố đẻ tôi cả tiếng đồng hồ, khen ngợi con dâu hết mức, trong khi tôi cũng chưa làm được gì nhiều cho nhà chồng.

Mỗi lần về quê tôi đều được bố chồng cho phép, ông cũng không quên gửi lời hỏi thăm, dịp tết còn mua quà gửi tôi về biếu bố mẹ đẻ tôi… Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có chồng yêu thương, bố mẹ chồng coi như con gái. Trước đây tôi mong lấy chồng sẽ được ở riêng, giờ thì tôi đã bỏ hẳn cái ý nghĩ ích kỷ đó, tôi chỉ muốn sống ở nhà chồng để báo hiếu và đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ từ bố mẹ chồng.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra sự giả tạo của bố chồng, ông không hẳn là đã thương yêu tôi như con gái như tôi từng nghĩ. Cách đây một tuần, bố chồng tôi có khách là bạn của bố chồng tôi tới chơi, lúc tôi mang đĩa hoa quả lên phòng khách ở tầng hai thì vô tình nghe thấy bố chồng tôi tâm sự thật với khách.

Đi đâu cũng được bố chồng yêu như con ruột, trong một lần bưng đĩa hoa quả lên phòng khách, con dâu mới phát hiện sự thật mà ông toan tính phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Tôi thấy con dâu của ông ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và cũng xinh đẹp rất xứng đôi với con trai cả nhà ông" - vị khách nói. Bố chồng tôi đáp lại: "Ôi dào, nhìn qua cứ tưởng tiểu thư nhưng mà là dân quê chính hiệu ông ạ. Bố mẹ đẻ nó có cái lô đất mặt đường mấy nghìn mét vuông, nhà lại có mỗi đứa con gái, nếu không có cái đám đất đấy còn lâu tôi mới cho con trai cưới nó".

Tôi nghe mà thấy buồn, thất vọng trước tiết lộ của bố chồng. Hóa ra, trước nay bố chồng tôi chỉ vì đám đất có giá trị cao của bố mẹ đẻ tôi mà đối xử hòa nhã với con dâu. Từ hôm đó đến nay, tôi cảm thấy không thoải mái khi đón nhận sự quan tâm, hỏi han từ bố chồng vì thấy rất giả tạo.

Không muốn ở nhà chồng, tôi có nên nói với chồng ra ngoài ở riêng? Tôi có nên tâm sự thật với bố mẹ đẻ biết được chuyện bố chồng tôi cho kết hôn chỉ vì đám đất của thông gia ở dưới quê?

 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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