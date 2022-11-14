Chọn đúng mẫu bạn gái ai cũng khen trong sáng, trong 1 lần đi chơi ‘vượt rào’, đêm cuối em thỏ thẻ 1 câu khiến tôi ngã ngửa choáng váng

Tâm sự 14/11/2022 22:17

Những gì em đòi hỏi ở tôi còn hơn thế nữa. Hóa ra em không phải như những gì tôi nghĩ.

Bạn gái tôi là người xinh xắn, dễ thương, thậm chí có phần hiền lành. So với những cô gái mà tôi gặp, cô ấy có vẻ nhút nhát và “gà” hơn cả. Có lẽ cũng chính bởi vì điều này mà tôi đem lòng yêu. Chuyện tình của chúng tôi cũng đã bắt đầu được khoảng hơn 8 tháng.

Tôi là con trai một gia đình cũng có chút điều kiện. Bởi thế, xung quanh tôi cũng có nhiều cô gái muốn trở thành bạn gái. Tôi không tự kiêu, tôi chỉ nói đúng những gì mà thực tế đang diễn ra. Tuy nhiên, trong số nhiều người mà tôi quen, tôi quyết định chọn bạn gái tôi bây giờ vì thấy cô ấy “thuần nết”, hợp với tôi hơn cả.

Chuyện tình của chúng tôi rất được bố mẹ ủng hộ. Bố mẹ tôi quý cô con dâu tương lai này lắm. Mẹ tôi khen cô ấy hiền, lại biết ăn nói, sống lễ phép. Nhờ được bố mẹ ủng hộ nên tôi cũng vui vì tình cảm thuận lợi.

Yêu nhau hơn 8 tháng, là người đàn ông, tôi cũng không tránh khỏi những đòi hỏi trần tục với bạn gái mình. Ban đầu thấy cô ấy có vẻ hiền quá, tôi sợ lời đề nghị của mình sẽ là đường đột, xúc phạm cô ấy. Nhưng khi yêu nhau lâu rồi, bạn gái tôi cũng rất cởi mở khi đề cập đến những chuyện đó nên tôi mạnh dạn hơn. Tôi khá bất ngờ khi bạn gái ngay lập tức đồng ý khi tôi gợi ý chuyện “vượt rào”.

Chọn đúng mẫu bạn gái ai cũng khen trong sáng, trong 1 lần đi chơi ‘vượt rào’, đêm cuối em thỏ thẻ 1 câu khiến tôi ngã ngửa choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi có 2 ngày nghỉ cuối tuần bên nhau ở một resort ngoại ô thành phố. Hai đứa đã có những phút giây ngọt ngào, mặn nồng không thể nào quên được. Điều làm tôi ấn tượng chính là bởi bạn gái tôi đúng kiểu mẫu phụ nữ ngoan trong đời sống, “hư” trên giường. Dù là lần đầu gần gũi, kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng cô ấy rất hợp tác và luôn hỏi tôi: cô ấy phải làm gì. Tôi cảm nhận được rõ ràng rằng bạn gái quan tâm tới cảm giác của mình.

Tôi hạnh phúc vô cùng, nghĩ đến những ngày sau này hai đứa yêu nhau, có thể cùng nhau trải nghiệm “chuyện đó” mới thú vị làm sao… Nhưng rồi, hành động cô ấy đã khiến tôi chết lặng và băn khoăn về cuộc tình này.

Đêm chủ nhật, trước khi hai đứa về thành phố, sau những phút giây mặn nồng bên nhau, cô ấy ngồi dậy, mặc áo quần rồi thản nhiên chìa tay ra trước mặt tôi và nói: “Anh cho em 20 triệu mua cái điện thoại nhé. Em đã trao anh tất cả, bằng đó bõ bèn gì, mà nhà anh lại giàu. Cái này đáng lẽ anh phải tự chủ động từ trước mới phải ấy, thế mà anh không nói gì nên em phải chủ động”. Tôi nghe xong mà choáng váng.

Chọn đúng mẫu bạn gái ai cũng khen trong sáng, trong 1 lần đi chơi ‘vượt rào’, đêm cuối em thỏ thẻ 1 câu khiến tôi ngã ngửa choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy còn tiếp tục phân tích là, bạn bè cô ấy nhiều đứa xấu hơn, không có học thức, người cũng chẳng đẹp thế mà còn được người yêu mua cho hết cái nọ đến cái kia sau khi họ “vượt rào”, trong khi đó, tôi nhà giàu, bạn gái lại đẹp vậy mà ki bo.

Thực sự tôi cũng không phải chỉ tiếc tiền, mà tôi thấy cô ấy đang kiểu đổi chác trong tình yêu. Ai đời hai người yêu nhau, lên giường cùng nhau vậy mà xong cuộc cô ấy đòi tiền chẳng khác nào loại gái rẻ tiền khác. Tự nhiên tôi thấy xem thường cô ấy quá…

Suốt 1 tuần nay tôi cứ suy nghĩ đắn đo không biết nên quyết định ra sao. Cô ấy thì ngày nào cũng nhắn tin bảo tôi mua cho điện thoại mới. Cô ấy còn nói đời con gái chẳng được bao nhiêu, cô ấy không thể cứ hiến dâng “chùa” cho tôi như thế được, là đàn ông tôi cũng phải thể hiện một chút để cô ấy không thiệt thòi.

Tôi muốn hỏi, người con gái như thế có đáng để yêu và lấy làm vợ không?

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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