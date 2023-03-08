Đêm tân hôn đang lúc nồng nàn thì vợ bỗng khó thở, vội vã chở đi kiểm tra, tôi phải hét lên thất thanh khi nghe tiết lộ này từ bác sĩ

Tôi và vợ đến với nhau qua mai mối. Nói thật 2 đứa đều quá lứa lỡ thì cả rồi nên cũng tìm hiểu nhanh gọn thôi. Sau 2 tháng quen biết, dưới sự giục giã của 2 gia đình, chúng tôi làm đám cưới.

Tôi vừa đề nghị ly hôn vợ chỉ vài ngày sau đám cưới. Không nghi ngờ gì tôi bị chính vợ và gia đình vợ chỉ trích thậm tệ. Tôi xin kể lại mọi chuyện, mọi người hãy phân xử giúp chúng tôi.

Khi tình hình của vợ đã ổn định, bác sĩ ra mắng tôi té tát. Họ bảo biết vợ tôi bị bệnh tim rồi còn làm chuyện vợ chồng kịch liệt để đến nỗi cô ấy phải đi cấp cứu giữa đêm như vậy. Tôi cứ đờ người ra, vô cùng bàng hoàng với thông tin mình vừa được tiếp nhận.

Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến đêm tân hôn - một đêm tân hôn đáng nhớ! 2 tháng quen nhau quá ngắn ngủi nên chúng tôi chưa kịp "ăn cơm trước kẻng", đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa chúng tôi. Nhưng khi cuộc ân ái lên đến cao trào thì vợ tôi đột ngột khó thở, tím tái cả mặt mày. Tôi sợ hãi vội gọi xe cấp cứu đưa vợ đi bệnh viện.

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Sau đó tôi kể lại với bố mẹ mình, gia đình tôi đã nói chuyện thẳng thắn với bên nhà vợ. Họ xác nhận vợ tôi đúng là bị bệnh tim nhiều năm nay. Thảo nào nhìn cô ấy lúc nào cũng yếu ớt, mỏng manh, gầy yếu như vậy. Họ còn thừa nhận những đối tượng trước đây, sau khi biết cô ấy bị bệnh tim thì đều từ chối thẳng thừng. Đến lượt được mai mối cho tôi, nhà vợ rút kinh nghiệm, giấu tiệt không cho tôi biết.

Bố mẹ tôi rất giận, vì bị bệnh này sẽ khó bề sinh con được. Bố mẹ vợ bảo sẽ cho tôi ra ngoài "kiếm con" rồi mang đứa trẻ về để vợ tôi nuôi, vậy là ổn. Nhưng tôi không chấp nhận. Tôi đi đâu để "gửi con", đi lừa người phụ nữ khác ư? Hơn nữa, tôi muốn con tôi phải do mẹ bé nuôi dưỡng, chúng tôi phải là 1 gia đình!

Xét thấy đôi bên không thể thống nhất ý kiến với nhau, gia đình tôi quyết định phương án ly hôn là hợp lý nhất. Nhưng nhà vợ lại nhảy lên chỉ trích nhà tôi ác độc, nhẫn tâm, bỏ rơi người khác trong lúc khó khăn, bội tình bạc nghĩa... đủ cả. Tôi thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của họ. Rõ ràng trong chuyện này tôi và gia đình mình đã bị lừa dối trắng trợn!

Chuyện vẫn không thống nhất được vì vợ tôi không chịu ly hôn, nhà tôi thì không chấp nhận chuyện tôi ra ngoài kiếm con. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.