Nộp đơn xin nghỉ việc mong níu kéo chồng, bất ngờ nhận được lời ưu ái từ sếp như thế này, tôi kinh ngạc nhưng cũng bối rối vô cùng

Tâm sự 08/03/2023 20:04

Mất đứa con, tôi đau đớn vô cùng. Để rồi quỳ lụy mong anh tha thứ, tôi phải đau khổ, dằn vặt với quyết định khó khăn đến từ sếp mình.

Tôi và chồng sống với nhau 5 năm nhưng hạnh phúc chỉ được trong 2 năm đầu. Sau đó vì tôi bận rộn với công việc, chồng thì lầm lì ít nói nên hai vợ chồng thiếu sự sẻ chia, thiếu sự thân mật, dần dần tình cảm phai nhạt.

Tôi từ nhân viên leo dần lên các cấp quản lý, trưởng phòng, phó giám đốc và giờ đang cầm trên tay giấy quyết định bổ nhiệm giám đốc. 8 năm làm việc tại công ty này, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức, những đêm tăng ca tới 2 giờ sáng, đảo điên cả thứ 7 chủ nhật để lo hợp đồng… Có thể nói, tôi xứng đáng với vị trí này.

Chồng tôi cũng là một người ưu tú, anh không cản trở tôi chuyện công việc. Thậm chí hồi mới cưới, anh còn chỉ bảo tôi rất nhiều. Nhưng rồi do tôi lần lữa không chịu sinh con chỉ mải mê vào sự nghiệp mà anh thất vọng về tôi.

Lần đầu tiên anh đề cập tới chuyện ly hôn là một năm trước. Anh bảo anh không thể tiếp tục sống với một người vợ cuồng công việc như thế này được. Anh cần một người vợ biết lo toan cho gia đình, biết sinh con và chăm chút tổ ấm. Tôi nếu không đáp ứng được điều đó thì chia tay.

Nộp đơn xin nghỉ việc mong níu kéo chồng, bất ngờ nhận được lời ưu ái từ sếp như thế này, tôi kinh ngạc nhưng cũng bối rối vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó tôi đã rất sốc, tôi cầu xin anh suy nghĩ lại. Sau hôm đó, anh không nhắc gì đến việc ly hôn nữa, tôi cũng yên lòng. Tôi dành nhiều thời gian cho anh hơn, cũng dừng uống thuốc tránh thai để quyết định sinh con.

Rồi tôi mang thai, khoảng thời gian đó chồng tôi rất vui vẻ. Mỗi ngày anh đều gọi điện cho tôi vào giờ ăn trưa để nhắc tôi ăn uống đầy đủ đúng giờ giấc. Anh mua rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng cho tôi. Tôi có thể hiểu được anh mong chờ đứa con này đến mức nào. Nhưng trong một lần trượt chân ở bậc cầu thang công ty do vừa đi vừa gọi điện, tôi đã đánh mất con. Tôi giận bản thân ghê gớm nhưng chồng không hề an ủi tôi. Anh còn lên tiếng chỉ trích tôi bất cẩn, rằng tôi vẫn đắm đuối vì công việc nên mới bỏ qua sự an toàn của bào thai…

Sau lần đó, tôi suy sụp rất nhiều. Tôi về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian, chồng không hề gọi điện hỏi thăm, không hề thúc giục tôi về lại nhà.

Nộp đơn xin nghỉ việc mong níu kéo chồng, bất ngờ nhận được lời ưu ái từ sếp như thế này, tôi kinh ngạc nhưng cũng bối rối vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và nửa tháng trước anh lại đề nghị ly hôn. Lần này thì tôi biết anh rất quyết tâm nhưng thực sự tôi không muốn mất anh. Tôi cầu xin anh cho tôi một cơ hội nữa, lần này tôi sẽ nghỉ việc và chỉ ở nhà nội trợ chăm lo cho anh. Sức khỏe tôi ổn định rồi, tôi có thể tiếp tục mang thai. Anh nghe có vẻ cũng xuôi vì anh biết tôi hi sinh sự nghiệp để chọn gia đình nên anh lại xé tờ đơn ly hôn.

Nhưng khi tôi nộp đơn thôi việc, tổng giám đốc rất muốn giữ tôi ở lại. Ông ấy nói sẽ giảm bớt lượng công việc cho tôi, bổ nhiệm tôi lên làm giám đốc và mức lương của tôi cũng cao hơn các giám đốc đồng chức khác. Đây là một ưu ái khó có thể tìm thấy nhưng lời hứa với chồng thì tôi cũng vừa mới nói khỏi miệng mấy ngày trước. Giờ tôi không biết mình nên tiếp tục từ chức hay cố gắng thuyết phục chồng? Mà thuyết phục anh như thế nào đây hả mọi người?

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 47 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 0 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 12 giờ 8 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 12 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường