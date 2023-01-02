Đêm nào vợ cũng nói chuyện điện thoại với mẹ, một lần tôi đẩy cửa vào thì choáng váng phát hiện 'sự thật động trời'

Nhưng càng ngày Tùng càng thấy kỳ quái, dù là nói chuyện phiếm với mẹ vợ thì cũng không thể mỗi ngày đều tán gẫu không biết trời đất. Dù trong lòng hoài nghi nhưng Tùng cũng không biết làm thế nào.

Tùng đã kết hôn được 5 năm. Trong 5 năm này, tình cảm của vợ chồng anh luôn rất ổn định. Tùng có một công việc tốt, thu nhập ổn định, đủ chu cấp cho sinh hoạt của cả gia đình. Bởi vậy dù sau khi kết hôn, vợ Tùng không muốn đi làm, anh cũng sẵn lòng để cô ấy nghỉ ngơi ở nhà, làm bà nội trợ toàn thời gian. Có thể nói, Tùng phụ trách việc lăn lộn ngoài xã hội để kiếm tiền còn vợ anh có nghĩa vụ giữ vẻ ngoài xinh đẹp như hoa và điều phối 1 số công việc nhà. Từ lúc kết hôn, Tùng luôn cố gắng hết sức để chăm sóc vợ. Vợ đòi trang sức đắt tiền, mỹ phẩm xịn, quần áo hàng hiệu hay đồ công nghệ xa xỉ… Tùng sẽ đều mua cho cô ấy mà không so đo. Đáng buồn là vợ Tùng luôn đòi hỏi như vậy nhưng về căn bản không bao giờ biết chồng phải vất vả thế nào để kiếm ra đồng tiền.

Kể cả chuyện con cái, Tùng cũng chưa từng trách vợ. Bố mẹ Tùng luôn muốn vợ chồng anh sớm sinh cho ông bà một đứa cháu để bế bồng nhưng vợ Tùng luôn nói cô ấy còn trẻ, chưa muốn dính vào chuyện con cái vội, Tùng cũng nghe theo. Tùng quan niệm thôi thì thuận theo tự nhiên, lúc nào vợ muốn sinh con thì sinh. Nhưng gần đây chẳng hiểu sao vợ Tùng mỗi buổi đêm đều lén lén lút trong phòng làm việc video call. Khi Tùng hỏi nói chuyện với ai mà không thể cho chồng nhìn thấy thì vợ đáp là nói chuyện với mẹ vợ, nội dung riêng tư nên không để cho chồng nghe được. Vợ đã nói vậy thì Tùng cũng không thắc mắc gì thêm nữa.

Ảnh minh họa: Internet Nhưng càng ngày Tùng càng thấy kỳ quái, dù là nói chuyện phiếm với mẹ vợ thì cũng không thể mỗi ngày đều tán gẫu không biết trời đất. Dù trong lòng hoài nghi nhưng Tùng cũng không biết làm thế nào. Cho đến 1 tối, vợ lại video call với mẹ vợ như thường lệ nhưng chưa được mấy chốc thì chuông cửa reo. Tùng ra mở cửa đón khách thì trợn tròn mắt khi đó là mẹ vợ! Ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, Tùng chộp lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa phòng làm việc thì trước mắt anh là cảnh vợ đang video call với một người đàn ông xa lạ. Tức mình, Tùng xông tới giật lấy điện thoại của vợ đập nát, đồng thời cho vợ một cái tát. Sau đó, vợ Tùng giải thích rằng chì vì ở nhà quá nhàm chán nên cô ấy mới lên mạng xã hội để tìm bạn, sau đó quen 1 số người thú vị trên group facebook, thi thoảng nói chuyện cho vui, chẳng ngờ thành “nghiện”. Nhưng tất cả đều là những cuộc nói chuyện bình thường, không hơn không kém. Trò chuyện bình thường? Video call với nhau mà là bình thường? Dù vợ nói cô ấy không làm bất cứ điều gì có lỗi với Tùng nhưng Tùng vẫn không thể ngừng nghĩ đến việc vợ lén lút ngoại tình. Ngay cả khi chỉ là trong tư tưởng thì ngoại tình vẫn là ngoại tình, điều này cho thấy cô ấy không chung thủy, không tôn trọng chồng. Tùng chưa từng cảm thấy bản thân không làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng. Mọi việc là lo chu toàn kinh tế gia đình đến yêu thương, chiều chuộng vợ, anh đều hoàn thành tốt, vì sao vợ vẫn nỡ làm điều không phải với anh? Tùng thực sự thấy buồn, không biết làm gì cho đúng: Ly hôn thì có phải quá bồng bột nhưng nếu bỏ qua thì là ôm ấm ức không thể tiêu tan trong lòng!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-nao-vo-cung-noi-chuyen-dien-thoai-voi-me-mot-lan-toi-day-cua-vao-thi-choang-vang-phat-hien-su-that-dong-troi-541716.html