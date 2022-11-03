Đẩy cửa ra, mùi ôi thiu của mâm cỗ xộc thẳng vào mũi và cảnh bừa bộn làm tôi lo sợ

Sau 4 năm nghỉ việc, tôi không còn thiết tha với công việc kế toán, làm nhiều lương thấp nữa. Tôi quyết định đi buôn bán hàng, lấy tận gốc bán tận ngọn. Lúc đầu thua lỗ rất đậm, sau tôi rút ra kinh nghiệm và nỗ lực hơn nữa, cuối cùng đã thành công.

Thu nhập của chồng tôi mỗi tháng có hơn 10 triệu, không đủ tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Thiếu tiền, vợ chồng cãi lộn nhau cả ngày. Khi sinh đứa con thứ hai được vài tháng, tôi đã gửi con cho bà ngoại, còn bản thân đi kiếm tiền.

Sau khi bà ngoại mất, các con tôi cũng đã học cấp 1 nên chúng có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi đón con về nhà và giao cho chồng chăm sóc con , hàng tháng tôi đưa cho anh 15 triệu, còn tiền chồng làm được bao nhiêu tôi không quan tâm. Chồng rất hài lòng với sự hào phóng của tôi.

Thu nhập của tôi ngày càng tăng, có tháng tôi kiếm được 50 triệu, có tháng cả 100 triệu. Kiếm được nhiều tiền, tôi càng ham hơn.

Những tháng đầu, chồng chăm sóc con rất tốt nhưng một tháng nay tôi thấy chồng bỏ bê, không quan tâm đến con, thích vui vẻ tụ tập với bạn bè hơn.

Ngày hôm qua, sau nửa tháng đi làm xa về, tưởng sẽ được quây quần bên mâm cơm gia đình. Nào ngờ vừa mở cửa ra, tôi đã phải bịt vội mũi bởi mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi, một mâm cỗ ăn xong từ lâu chưa được dọn. Thức ăn thừa thãi mốc meo, chuột chạy tán loạn, thậm chí còn có cả dòi nữa.

Trong nhà như một bãi chiến trường, đồ chơi, đồ ăn vương vãi khắp nơi. Dưới bếp có bao nhiêu cái nồi cái bát đều mang ra sử dụng hết mà chưa rửa. Nhìn vào ngôi nhà như không có người sống cả năm nay vậy.

Gọi khắp nhà không thấy chồng con, tôi hốt hoảng gọi điện thì chồng nói đang ở nhờ nhà người bạn. Khi tôi đến nơi thì thấy chồng đang chén chú chén bác với 6 người nữa. Hai đứa con thì mắt dán chặt vào điện thoại.

Tức chịu không nổi nữa, không còn tâm trạng nào giữ thể diện cho chồng, tôi xông vào trong mâm cơm kéo chồng về nhà. Tôi thật sự đau đầu khi hai con thay nhau tố tội của bố. Ngày 2 bữa cho con ăn mì tôm, xem điện thoại cả ngày, ngày nào bố cũng đi nhậu với bạn. Một tuần nay 3 bố con sống vạ vật ở nhà những người bạn, vì nhà quá bẩn không dám về.

Tôi có thể thuê người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa nhưng đi làm xa tôi không quản được chồng con. Cứ lao vào kiếm tiền rồi chồng con hư hỏng lúc nào cũng không hay biết. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

(lethao...@gmail.com)