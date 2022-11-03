Đẩy cửa ra, mùi ôi thiu của mâm cỗ xộc thẳng vào mũi và cảnh bừa bộn làm tôi lo sợ

Tâm sự 03/11/2022 02:51

Không hiểu chồng con tôi đang ở đâu nữa?

Thu nhập của chồng tôi mỗi tháng có hơn 10 triệu, không đủ tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Thiếu tiền, vợ chồng cãi lộn nhau cả ngày. Khi sinh đứa con thứ hai được vài tháng, tôi đã gửi con cho bà ngoại, còn bản thân đi kiếm tiền.

Sau 4 năm nghỉ việc, tôi không còn thiết tha với công việc kế toán, làm nhiều lương thấp nữa. Tôi quyết định đi buôn bán hàng, lấy tận gốc bán tận ngọn. Lúc đầu thua lỗ rất đậm, sau tôi rút ra kinh nghiệm và nỗ lực hơn nữa, cuối cùng đã thành công.

Thu nhập của tôi ngày càng tăng, có tháng tôi kiếm được 50 triệu, có tháng cả 100 triệu. Kiếm được nhiều tiền, tôi càng ham hơn.

Sau khi bà ngoại mất, các con tôi cũng đã học cấp 1 nên chúng có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi đón con về nhà và giao cho chồng chăm sóc con, hàng tháng tôi đưa cho anh 15 triệu, còn tiền chồng làm được bao nhiêu tôi không quan tâm. Chồng rất hài lòng với sự hào phóng của tôi.

Những tháng đầu, chồng chăm sóc con rất tốt nhưng một tháng nay tôi thấy chồng bỏ bê, không quan tâm đến con, thích vui vẻ tụ tập với bạn bè hơn.

Ngày hôm qua, sau nửa tháng đi làm xa về, tưởng sẽ được quây quần bên mâm cơm gia đình. Nào ngờ vừa mở cửa ra, tôi đã phải bịt vội mũi bởi mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi, một mâm cỗ ăn xong từ lâu chưa được dọn. Thức ăn thừa thãi mốc meo, chuột chạy tán loạn, thậm chí còn có cả dòi nữa.

Trong nhà như một bãi chiến trường, đồ chơi, đồ ăn vương vãi khắp nơi. Dưới bếp có bao nhiêu cái nồi cái bát đều mang ra sử dụng hết mà chưa rửa. Nhìn vào ngôi nhà như không có người sống cả năm nay vậy.

Gọi khắp nhà không thấy chồng con, tôi hốt hoảng gọi điện thì chồng nói đang ở nhờ nhà người bạn. Khi tôi đến nơi thì thấy chồng đang chén chú chén bác với 6 người nữa. Hai đứa con thì mắt dán chặt vào điện thoại.

Tức chịu không nổi nữa, không còn tâm trạng nào giữ thể diện cho chồng, tôi xông vào trong mâm cơm kéo chồng về nhà. Tôi thật sự đau đầu khi hai con thay nhau tố tội của bố. Ngày 2 bữa cho con ăn mì tôm, xem điện thoại cả ngày, ngày nào bố cũng đi nhậu với bạn. Một tuần nay 3 bố con sống vạ vật ở nhà những người bạn, vì nhà quá bẩn không dám về.

Tôi có thể thuê người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa nhưng đi làm xa tôi không quản được chồng con. Cứ lao vào kiếm tiền rồi chồng con hư hỏng lúc nào cũng không hay biết. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

(lethao...@gmail.com)

Người yêu biết tôi bị buồng trứng đa nang liền kiếm cớ chia tay, 3 năm sau gặp lại anh ta "hóa đá" khi thấy tôi tay dắt con, tay đỡ bụng bầu

Người yêu biết tôi bị buồng trứng đa nang liền kiếm cớ chia tay, 3 năm sau gặp lại anh ta "hóa đá" khi thấy tôi tay dắt con, tay đỡ bụng bầu

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức trợn trừng kinh hãi, lắp bắp không thốt nổi lời nào. Tôi nhìn lại hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm cửa kính của siêu thị mà cũng bật cười.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự chuyện gia đình chuyện hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 40 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ