Đúng là không phải con đẻ thì dù có tốt sao thì cũng bị đối xử ghẻ lạnh. Tôi đau xót trong chính câu chuyện cuộc đời mình.

Nhà chồng mình có 3 anh em, 2 anh trai 1 em gái, cũng đều trưởng thành hết rồi, mình là dâu thứ, trên mình có 1 chị dâu cả, cô em gái cũng đã lấy chồng. Mình rất thương chị dâu cả, vì công việc của chị rất bận rộn nhưng lại gánh vác nhiều thứ trong gia đình. Anh chồng chỉ lo công việc, ngoài ra chẳng bao giờ quan tâm đến việc nhà. Ảnh minh họa: Internet Vì đều sống chung với ông bà nên mình cũng cố gắng đỡ đần chị dâu, nhưng nhiều lúc khó, vì mẹ chồng mình bảo việc này chỉ được dâu cả làm, không ai được phép làm vì xía vào là vượt quyền chị dâu, chị cũng biết ý nên hay từ chối mình giúp đỡ.

Đợt này chị dâu có bầu bé thứ 2, chị ốm nghén rất nặng, hầu như không ăn uống được gì, mà công việc vẫn phải lo, việc nhà vẫn phải làm. Anh chồng thì chỉ đưa thêm tiền cho vợ bảo tự đi mua sữa hay vitamin gì đấy mà uống, ngoài ra cũng chẳng quan tâm, bố mẹ chồng biết tin cũng chỉ vui vì sắp có thêm cháu mà không hỏi han chị lấy một lời. Có những hôm đang ăn cơm, chị lên cơn nghén chạy vào nhà vệ sinh nôn, bố chồng ném đũa xuống mâm bảo là mất cả ngon. Có lần mình không chịu được, mình hỏi cả nhà: "Sao không có ai hỏi han chị lấy một lời? Chửa đẻ ốm nghén có phải dễ dàng đâu?". Mẹ chồng bảo mình thì biết cái gì, ai chẳng chửa ai chẳng đẻ, bảo chị dâu mình bày trò. Chồng mình nói đỡ cho chị dâu vài câu, còn anh chồng thì dửng dưng ngồi bấm điện thoại.

Ảnh minh họa: Internet Cùng đợt này, cô em chồng chửa, không nghén ngẩm gì, bố mẹ chồng mua cho bao nhiêu hoa quả nhập khẩu đắt tiền gửi sang cho con gái. Thấy khay nho chị dâu cả mua để trong tủ lạnh cũng lấy ra mang đi cho con gái. Hỏi chị ấy là dùng sữa gì, thuốc gì thì mua thêm để mang sang cho em chồng, còn bắt chị đi làm về thì nấu cơm mang sang cho em chồng. Chị ấy ấm ức làm một trận um lên rồi bỏ về nhà, bố mẹ chồng kiểu: mày bỏ về thì kệ mày, miễn là có cháu nhà tao sang bế về là được. Nghe bảo chị đang làm thủ tục li hôn và đòi quyền nuôi đứa con trai và đứa bé trong bụng. Mình thấy rất buồn và thất vọng. Phụ nữ họ phải mang nặng đẻ đau, không mong được cung phụng, chỉ cần quan tâm hỏi han một chút cũng đủ ấm lòng. Tại sao phải giày vò nhau như thế? Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng mình sau vụ này cũng đang tính toán ra ở riêng, mình may mắn hơn chị ở chỗ chồng mình tâm lý và có kinh tế vững vàng. Mong rằng sau này chị sẽ có được hạnh phúc riêng cho mình. Gửi gắm đến các anh chồng, đừng để sự vô tâm của mình phá hoại thứ mà đáng lẽ các anh cần bảo vệ và vun đắp nhé! Theo NEU Confession

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