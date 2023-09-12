Đàn bà chọn im lặng trái tim tổn thương đến tột cùng, trong lòng đã có quá nhiều vết cắt không thể xóa nhòa

Chị lấy phải một người chồng biết lo nghĩ nên cuộc sống khá mệt mỏi. Anh không học đến nơi đến chốn nên suy nghĩ khá nông cạn. Làm gì cũng không suy trước tính sau nên kinh doanh thất bại, mang nợ nhiều.

Hồi mới cưới nhau được hơn một năm, chị nói không ngớt lời. Chỉ cần anh ở bẩn một chút, vứt đồ không đúng nơi, hoặc đi làm về không đúng giờ, chị đã càm ràm không thôi. Nhưng giờ đây, cạy miệng, chị cũng chẳng than phiền nửa lời.

Chị càng khuyên anh càng bỏ ngoài tai nên vì vậy chị chẳng còn muốn nói nữa. Chị không muốn bản thân mình trở thành nơi để anh trút giận. Chị không muốn nghe những lời cay nghiến đến rợn người của anh. Bây giờ anh muốn làm gì thì làm, chị chẳng quản nữa.

Mỗi lần chị đều khuyên anh nên cẩn thận tính toán lại từ đầu. Thay vì tiếp thu ý kiến của vợ, anh lại phản bác, nói chị dạy đời anh. Rất nhiều lần vợ chồng chị cãi nhau to vì chuyện này.

Chị đã quá mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại chỉ một chuyện. Nhưng anh lại dửng dưng chẳng quan tâm, chẳng để ý đến những điều chị nói. Tất cả chỉ vì muốn tốt hơn cho anh, nhưng anh lại không cảm nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ khi trong lòng đã đủ tổn thương, đàn bà sẽ chọn cách im lặng. Trong hôn nhân hay tình yêu, đàn bà thường nói khá nhiều, mục đích chỉ muốn người đàn ông của mình tốt hơn. Thật ra họ chỉ muốn những lời của mình được đàn ông ghi nhận chứ chẳng phải là dạy đời, dạy khôn. Nhưng đàn ông mấy ai hiểu được những điều đó. Vì vậy mà đàn ông thường chê vợ lắm lời nên thích tìm những cô gái khác ngoan hiền, im lặng hơn.

Phụ nữ trong hôn nhân có quá nhiều thứ phải lo nên trở thành bà cô lắm lời. Đàn ông đừng trách oan phụ nữ thường nói những chuyện không đâu. Những điều họ nói đều có chủ đích hết cả, chẳng qua là các anh thường phớt lờ đi mà thôi.

Có nhiều người nói, đàn ông nghe lời vợ là hèn. Nhưng vợ nói đúng thì phải nghe, chứ chẳng hèn hạ gì. Đàn ông biết nghe lời vợ đúng lúc, đúng hoàn cảnh là người khôn ngoan chứ chẳng ngu ngốc chút nào.

Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ, đàn ông càng biết lắng nghe những điều vợ nói càng thành công hơn và ít gặp rủi ro trong công việc. Thế nên đàn ông nào có vợ nói nhiều, đừng vội than vãn mà hãy thầm vui mừng vì những điều đó.

Trong gia đình, vợ càng nói nhiều càng mang vượng khí cho gia đình. Đàn ông chỉ nên sợ khi cô ấy chẳng chịu nói gì cả. Vì vậy đừng để người đàn bà của mình bị tổn thương, đừng để họ rơi nước mắt. Bởi khi đó họ sẽ im lặng, lạnh nhạt với cuộc hôn nhân này.