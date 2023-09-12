Chọn cách sống bên chồng chỉ vì con là một quyết định sai lầm. Bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu cố gắng người đau đớn nhất vẫn là đàn bà.

Cách đây 5 năm, chị đã viết đơn ly hôn cả chục lần rồi sau đó lại đau đớn xé đi. Nhìn đứa con thơ ngây đang ngủ ngon giấc, chị rùng mình khi nghĩ đến tương lai con. Nếu cha mẹ ly hôn, con chị sẽ lớn lên thế nào đây? Mặc cảm cha mẹ ly hôn sẽ ám ảnh con cả đời. Đọc báo, xem tin tức thấy bao đứa trẻ lầm lạc, hỏng cả tương lai vì cha mẹ chia tay khiến chị chùn bước. Chị sợ, nỗi đau gia đình chia ly sẽ ảnh hưởng đến con. Chị viết, rồi xé đơn cuối cùng chị chọn phương án nín nhịn để cho con có một gia đình trọn vẹn. Ảnh minh họa: Internet Chị đã trằn trọc, day dứt mất ngủ hàng tháng trời trước khi ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng. Chị bảo, từ bây giờ sẽ không quan tâm chuyện anh có nhân tình bên ngoài. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu trận cãi vã như vậy đủ rồi. Tâm chị đã chết, chị không mong gì ở anh nhưng với con hãy cứ tỏ ra là một người cha tử tế. Con rất ngưỡng mộ cha, chỉ cần anh vẫn thương yêu con chị chấp nhận chuyện anh có bồ nhí. Sẽ không đánh ghen, không khóc lóc, không cãi vã, chỉ cần căn nhà này trọn vẹn cho con lớn lên, chị không cần điều gì khác.

Bao nhiêu năm đã qua khi chị nói điều đó với chồng, cay đắng hơn là anh chấp nhận sống coi như chị như cái bóng lặng lẽ. Những lần chị nói dối con là cha bận công tác, bận họp không về kịp là lúc anh ở một căn nhà khác với nhân tình. Đêm đêm khóc sưng mắt, cay đắng tủi phận nhưng trong mâm cơm với chồng chị vẫn vui vẻ tươi cười. Rồi thỉnh thoảng gia đình họ lại dắt nhau ra ngoài ăn. Những bức hình chị chụp đưa lên Facebook đều rạng rỡ, vui tươi. Ảnh minh họa: Internet Chị chăm chỉ làm việc kiếm tiền, bao nhiêu vun vén, hi sinh với một mục đích duy nhất là cho con được hạnh phúc. Nhiều lúc, mệt mỏi đến không thở nổi khi đêm hôm chồng mở cửa vào nhà khi vừa đi với nhân tình về, chị định gào lên nhưng nhìn con chị lại câm lặng. Chị tự nhủ con hạnh phúc, con vui vẻ chị sẽ vượt qua hết.

Nhưng vở kịch của chị, thằng bé cảm nhận được. Con chị học lớp 10, đủ khôn lớn để nhận ra sự gượng gạo, khập khiễng trong gia đình mình. Những lúc cha mẹ mặt nặng mày nhẹ, chẳng thèm nhìn mặt nhau nhưng khi có sự xuất hiện của nó, mẹ liền cười nói. Nhiều lần, nó thấy mẹ khóc. Nhiều lần thấy mẹ nấu ăn mà nước mắt ào ào chảy… Chị sai khi nghĩ rằng con mình sẽ hạnh phúc nếu mình cho con một gia đình đầy đủ. Một hôm, thằng bé nói với chị rằng: “Mẹ đừng cố nữa, con biết hết rồi. Hôm qua con thấy ba ôm hôn người đàn bà đó…”. Chị như ngã quỵ, vậy là bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu chịu đựng của chị đều vô nghĩa. Thằng bé ôm lấy chị bảo rằng, con sẽ không bao giờ vui được khi sống trong một căn nhà mà ai cũng giả dối! Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, chọn cách sống bên chồng chỉ vì con là một quyết định sai lầm. Bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu cố gắng người đau đớn nhất vẫn là đàn bà. Còn con cái, chúng có hạnh phúc có tin yêu khi biết rằng gia đình hạnh phúc đã đổ nát từ lâu? Một người mẹ hạnh phúc sẽ tạo ra những đứa con hạnh phúc. Đàn bà khi sống với chồng tệ bạc hãy mạnh mẽ buông tay để dắt con đi trên một con đường khác hạnh phúc hơn!

Đi làm về sớm, tôi tá hỏa khi tận mắt chứng kiến vợ nằm trên sofa tận hưởng ‘sung sướng’ còn bố tôi hì hục, mồ hôi chảy ròng ròng làm đều ‘xấu hổ’ này Ở trước mặt anh, cô tỏ vẻ rất quan tâm đến bố chồng. Nhưng khi không có chồng ở nhà, cô lại thể hiện một bộ mặt khác. Hôm đó, Hùng bất ngờ đi làm về sớm thì bắt gặp cảnh tượng bố chồng con dâu gây choáng.

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