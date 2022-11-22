Ngày chị phát hiện ra anh ngoại tình, con gái lớn của chị chuẩn bị vào đại học. Chị không làm ầm ĩ vì muốn để con bé tập trung cho tương lai. Chị nhìn anh mắt ngấn nước: "Anh yêu cô ta chứ?". Anh trả lời: "Không, tất cả chỉ là cám dỗ, anh xin lỗi. Cho anh thời gian".

Tôi gặp chị khi chị vừa kết thúc cuộc hôn nhân dài 20 năm với 1 người đàn ông mà ai cũng ngưỡng mộ. Mất quá nhiều thứ, mất chồng, mất bạn, mất niềm tin nhưng cho đến giờ này, chị không hối hận với quyết định ấy.

15 ngày trôi qua, anh có về nhà sớm hơn, chơi với thằng bé nhiều hơn chút nhưng cảm xúc anh dành cho chị vẫn nhạt nhòa. Rồi 1 ngày anh báo ở lại công ty muộn chị đã nhận ra, thời hạn 1 tháng kia chỉ là trò đùa.

Chị lại hỏi: "Bao lâu?". Anh đáp chắc nịch: "1 tháng, đúng 1 tháng thôi". Chị cười chao chát, phải cần những 1 tháng để anh quên đi mối quan hệ mà anh cho là "vui chơi" sao?

"Anh không quên được cô ta? Anh đã yêu thật sự, anh yêu cô ta mấy phần?", chị vẫn cố chấp với những câu hỏi mà đáp án nhận về luôn là sự dối trá.

"Em và con về đi, đừng đến công ty anh nữa, mọi người nhìn thấy không hay", anh khó chịu gọi lại cho chị. Hóa ra cô ta đang bên cạnh anh, vỗ về và ve vuốt những tâm hồn anh. Mặc cho chị nói con cần bố, mặc cho chị nói chờ anh, anh tàn nhẫn đến mức gọi bảo vệ để "đuổi khéo" chị về.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm ấy anh thú nhận tất cả, để được ly hôn, anh mặc kệ chị đau đớn thế nào, con cái sau này ra sao: "Anh yêu cô ấy... 10 phần mất rồi. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em". Chị khóc nghẹn, đau đến khó thở. Chị đồng ý ly hôn nhưng với điều kiện căn nhà chia đôi, tiền tiết kiệm để cho 2 đứa con và chờ con thi xong mới công bố.

Cứ như thế, anh chị ly thân hơn 1 năm trời vì con bé lớn vừa thi xong thì thằng cu lại bị tai nạn, chị không muốn chúng vì bố mẹ mà chịu tổn thương thêm nữa.

Ngày kỉ niệm thành lập công ty, anh đề nghị chị lên đó cùng trong cương vị vợ của giám đốc. Dù sao cô nhân tình kia đang trong diện bị các phòng ban soi xét, để lộ chuyện ngoại tình ra sẽ khó khăn cho cả hai.

Buổi tiệc có khoảng 20 người tham gia, đa phần là nhân viên công ty anh bao gồm cả cô ả ấy. Anh muốn chị nói gì đó để bản thân được "mát mặt" nên có giới thiệu chị lên sân khấu. Cũng nhân dịp này anh củng cố lại hình tượng đẹp nhằm có lợi cho những dự án sắp tới.

Nhưng đáp lại nụ hôn và cái ôm cảm ơn của anh, chị thẳng tay tát chồng giữa sân khấu. Cả khán phòng ồ lên. Ngăn không cho nước mắt rơi, chị gằn từng tiếng: "Đây là cái tát không hề nằm trong kế hoạch nhưng vì anh nói những lời quá giả tạo ấy nên tôi phải làm cho anh tỉnh. Năm ấy, anh nói anh yêu cô ta 10 phần và cô ta cũng yêu anh nhiều như vậy, anh xin tôi giải thoát cho anh. Sau đó anh coi tôi như 1 bóng ma trong nhà để đi hú hí với nhân tình.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã từng yêu anh 10 phần, thậm chí còn hơn thế nữa đấy. Nhưng lấy anh rồi cùng anh gây dựng sự nghiệp, hi sinh thanh xuân để sinh con, chăm sóc gia đình, đi làm trong những ngày anh gặp khó khăn thì 10 phần ấy vơi đi rồi. Tôi còn phải dành 2 phần cho con, 2 phần cho bố mẹ chồng, 2 phần cho tất cả người thân ruột thịt của anh và rất nhiều phần khác cho những người liên quan đến anh trong cuộc đời tôi.

Tôi phải làm quá nhiều thứ để anh ngồi vững trên chiếc ghế này nhưng thay vì bù đắp 10 phần ấy cho tôi anh lại trao cho người đàn bà khác - kẻ trơ trẽn nhân danh bạn mà tôi đã xin cho cô ta vào đây làm. Giờ thì hết rồi, chúc anh thành công với những tham vọng được xây nên bằng sự giả dối và bội bạc".

Chị quay sang nhìn nhân tình của anh cười nhẹ nhàng: "Người chồng tồi này, tôi tặng cho cô".