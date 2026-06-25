Cuộc gặp với chồng cũ đã thay đổi cuộc đời tôi theo cách tồi tệ nhất

Cuộc hôn nhân đầu tiên của chị rất vội vàng. Họ kết hôn chỉ sau mấy tháng quen nhau. Một năm sau khi sống chung, hai vợ chồng luôn luôn xích mích, “cơm không lành, canh không ngọt”. Rồi không chịu nổi, họ dắt nhau ra tòa ly hôn. Việc ly hôn cũng nhanh chóng và dễ dàng như cái cách họ đến với nhau.

Việc đàn bà ngoại tình bây giờ chẳng hiếm nhưng trường hợp của chị lại là ngoại tình với chồng cũ . Người đàn ông đó đã từng khiến chị rơi nước mắt, dằn vặt rất nhiều cho đến khi ly hôn. Thế nhưng, gặp lại chồng cũ trong tâm thế của người đàn bà đang đau khổ cùng cực, chị lại ngã vào lòng anh ta để mong được xoa dịu, được an ủi.

Còn rất trẻ nên sau khi ly hôn cả hai người nhanh chóng có người mới. Một năm sau, anh đi lấy vợ khác. Ba năm sau, chị cũng có chồng. Trải qua một lần đổ vỡ, chị cũng chín chắn và sâu sắc hơn rất nhiều khi lựa chọn người đàn ông của đời mình. Chồng mới chị trái ngược hoàn toàn với chồng cũ. Anh rất điền đạm, chỉn chu. Anh kiếm tiền giỏi, chăm lo cho chị từng chút.

Chị thừa nhận rằng, chị bị ngộ nhận. Chị bị cái hào hoa, đẹp đẽ của anh che lấp. Chị sợ mất anh nên vội vã kết hôn. Nhưng sống chung rồi bao nhiêu cái xấu lộ ra hết. Anh đẹp trai thật đấy, nhìn lãng tử thật đấy nhưng chỉ có thế thôi. Anh suốt ngày la cà, bù khú cà phê, nhậu nhẹt với bạn mà không chí thú làm ăn. Mâu thuẫn trong cả cách sống, quan điểm nên hai vợ chồng cãi nhau liên tục. Chịu không nổi nên ly hôn, dù sao cả hai chưa có con chung.

Thời gian đầu chị rất hạnh phúc. Nhưng dần dần sau vài năm kết hôn, chị cảm thấy tình cảm vợ chồng cứ nhạt nhẽo dần dần. chồng chị là dân làm ăn, chị chỉ nghe loáng thoáng là công việc kinh doanh của anh không tốt lắm. Anh dạo này thường xuyên về trễ, có hôm còn nhậu nhẹt say khướt. Anh buồn chuyện kinh doanh thất bại, không biết trút buồn vào đâu anh quay sang trút giận lên chị. Trong một buổi tối say xỉn, anh nói chị là người đàn bà chỉ biết hưởng thụ, biết ăn sung mặc sướng mà không biết khó khăn vất vả của chồng. Tệ hơn nữa, anh đem chuyện quá khứ ra nói, bảo rằng chị sống tệ nên chồng cũ mới bỏ, còn anh chẳng khác nào kẻ đi ăn đồ thừa của người khác… Chị đau khổ vô cùng.



Đau khổ vì cuộc hôn nhân thứ 2, chị ngoại tình với chồng cũ - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tình cờ đi đám cưới bạn, chị gặp lại chồng cũ. Vài năm trôi qua, anh cũng thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ lãng tử, hào hoa mà thay vào đó là vẻ điềm đạm của một người đàn ông từng trải. Sau bữa tiệc, anh ngỏ ý mời chị đi uống cà phê nói chuyện. Anh bảo mọi chuyện qua rồi thì hãy xem như bạn. Sau lần ấy, hai người thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện. Chuyện buồn với chồng, chị cũng đem ra tâm sự với anh. “Tình cũ không rủ cũng tới”, chị một lần nữa lại ngã vào lòng anh ta. Và chuyện gì đến cũng đến, hai người dắt nhau đi nhà nghỉ. Cảm xúc quen thuộc khi ân ái với chồng cũ trỗi dậy trong chị. Chồng cũ cũng đã có gia đình, cũng đã có với vợ sau một đứa con. Họ bất chấp mà lao vào nhau trong sự thèm khát và thiếu vắng lâu ngày.

“Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Thấy chị thường xuyên đi vắng nên chồng sinh nghi và theo dõi. Phát hiện chị ngoại tình mà người ấy lại là chồng cũ, anh cảm thấy vừa nhục nhã vừa căm hờn. Anh sẽ không đau thế này nếu người ấy không phải chồng cũ. Anh ngồi trầm ngâm, đợi chị về. Công ty anh đang trên bờ vực phá sản, chị không những không động viên mà còn ngoại tình sau lưng. Nửa đêm, chị về nhà thấy chồng mà không thèm nói một câu. Hai người cãi nhau rất to, anh ta đã đánh chị. Cuộc hôn nhân chẳng thể cứu vãn được, chị viết đơn ly hôn.

Chị run run thu dọn hành lý. Ừ thì thôi, mọi chuyện đã như vậy thì cố níu kéo làm gì. Bây giờ chị cũng không còn tình cảm gì với chồng. Chị tự trấn an rằng mình đã có chồng cũ, có lẽ anh sẽ dang tay bảo bọc chị. Khi chị nhắn tin bảo chồng cũ ra khách sạn thì anh ta nhắn rằng bây giờ anh phải ở nhà với vợ con của mình. Chị cũng đừng nhắn tin và hạn chế gọi điện kẻo bị vợ anh ta phát hiện. Chị chua chát nhận ra rằng, chồng cũ lên giường với mình chỉ là thỏa mãn những cảm xúc nhất thời và anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ để đến với chị. Bây giờ chị tay trắng, mất tất cả. Đàn bà ngoại tình đã sai, ngoại tình với chồng cũ như chị càng sai gấp vạn lần!