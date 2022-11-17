Chứng kiến thư ký quyến rũ chồng, vợ 'cao tay' bỏ thứ này vào túi cô ta, nửa tháng sau 'trà xanh' tự động xin nghỉ việc

Anh là một người đàn ông tài giỏi, hiện giữ chức vụ trưởng phòng nhân sự cho một công ty tài chính khá có tiếng. Thành công, đẹp trai, vây quanh anh có biết bao nhiêu cám dỗ nhưng anh vẫn một mực trách nhiệm với vợ con cho đến dạo gần đây.

Chị và anh tính từ lúc yêu tới lúc cưới cũng có 10 năm bên nhau. Tình yêu của anh chị trải qua rất nhiều sóng gió mới có được bến đỗ hạnh phúc. Hiện tại, anh chị đang có 2 tiểu công chúa vô cùng dễ thương. Chị chỉ ở nhà làm nội trợ và bán hàng đồ ăn online để làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Hương trẻ trung, sôi nổi, nóng bỏng và nhất là, lần đầu tiên Hương gặp anh đã muốn được chiếm hữu dù biết anh có gia đình. Với Hương, chỉ cần được yêu anh cô sẵn sàng chấp nhận tất cả.

Công ty anh mới nhận thêm một đội ngũ thực tập sinh, chủ yếu là các em sinh viên năm cuối trong đó có Hương.

Ảnh minh họa: Internet

Hương được nhận vào làm thư ký cho anh, lúc nào đến công ty, người ta cũng thấy Hương ăn mặc vô cùng quyến rũ, không ngắn dưới thì lại hở trên có khi cả hai. Có bất cứ việc gì mà cần chữ ký của anh, Hương cũng cố tình tạo ra các tình huống va chạm cơ thể khiến anh nhiều lần vô cùng đỏ mặt.

Vài lần đến đưa cơm cho chồng, chị đã chứng kiến tất cả. Dù trong lòng tức tối lắm nhưng chị không phải người thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, càng không thích mấy kiểu khích bác ghen tuông vì chị tin tưởng chồng mình. Nhưng nếu cứ để tình trạng đó diễn ra, chắc chắn một ngày, anh nhà chị cũng sẽ bị sa ngã mất thôi. Nghĩ thế, chị liền tìm cách dằn mặt Hương.

Chị lên mạng đọc đủ mọi chiêu trò và cũng tìm ra một kế. Trước tiên, chị nhờ người theo dõi Hương để biết về cuộc sống của cô. Hương là con nhà khá điều kiện nhưng bố mẹ đều là người trọng sĩ diện và có máu mặt, nếu biết con gái họ đang cố tình "thả thính" đàn ông đã có vợ chắc chắn họ sẽ không để yên cho Hương.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, nhân lúc cô ta không để ý, chị lén bỏ vào túi xách của Hương bức ảnh một người phụ nữ bị đánh đến thâm tím mặt mày với lời nhắn "Đây là cô gái từng có ý định cướp chồng chị trước đây, cô ta cũng xinh đẹp và nóng bỏng như em vậy, 2 năm rồi mặt cô ta vẫn không thể được như xưa. Bố mẹ em cũng sẽ không vui khi em cướp chồng chị. Chị nghĩ, em thông minh hơn cô ta nhiều đó".

Làm xong, chị hồi hộp chờ đợi. Quả nhiên hiệu quả bất ngờ. Từ hôm sau Hương không còn ăn mặc hở hang nữa, vào xin chữ ký chồng chị rồi xin về làm việc luôn. Chưa đầy nửa tháng sau, Hương cũng nhanh chóng kết thúc đợt thực tập. Dù công ty anh giữ lại vì nhận thấy Hương làm khá tốt nhưng cô ta vẫn một mực từ chối khéo.

Chị lấy làm hả hê lắm, không nghĩ cách âm thầm đó của chị lại hiệu quả đến vậy. Dẫu sau này không biết chị sẽ phải đối mặt với bao nhiêu cô gái như Hương nữa nhưng hiện tại, chồng vẫn yêu thương chị và các con thì chị cứ tận hưởng hạnh phúc đó thôi.