Chứng kiến chồng vào nhà nghỉ ‘cháy hết đêm’ với người tình, vợ thản nhiên đợi đúng lúc anh ta chuẩn bị ‘lâm trận’ liền gửi 1 tin nhắn khiến anh ta chạy thục mạng

Có thể nói, cuộc sống của vợ chồng Hồng khá êm đềm, hạnh phúc cho tới ngày cô sinh đứa con thứ 2. Việc sinh liền 2 con khiến sức khỏe của cô bị suy giảm, ngoại hình xấu xí, bơ phờ vì lúc nào cũng ngập ngụa trong bỉm sữa. Thậm chí vì 2 con ốm đau liên tục nên cô buộc phải nghỉ làm để ở nhà chăm con. Đó cũng là thời điểm khiến Phú bắt đầu có những suy nghĩ thay lòng đổi dạ.

Thay vì đến nơi đánh ghen ầm ĩ, chỉ một chút sắp xếp, Hồng khiến chồng kinh hãi khi nhận được món quà mình gửi tới, vội vã chạy tục mạng về nhà xin lỗi vợ.

Và rồi, việc gì đến cũng phải đến, Phú có bồ. Không khó và cũng không mất quá nhiều thời gian để Hồng nhận ra điều đó. Cô là người hiểu chồng mình có nhu cầu chuyện ấy khá cao. Vậy mà suốt 2 tháng nay anh chẳng ngó ngàng gì đến vợ, tối nào về cũng leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Ngay lập tức, Hồng thuê người theo dõi và phát hiện ra chồng đang cặp với một em mới về làm cùng cơ quan.

Ở tuổi 35, Phú đẹp trai, phong độ ngời ngời. Mỗi lần anh đi đâu, mặc bộ vest lên người thì ối em… xin chết vì dáng vẻ chẳng những đẹp mà còn đầy lịch lãm. Trong khi đó, Hồng thì đầu bù tóc rối xoay vần với các con. Cô biết việc phải giữ gìn hình ảnh mình trong mắt chồng nhưng khổ nỗi hai con thi nhau ốm đau dặt dẹo, bố mẹ đôi bên lại không hỗ trợ được nên một mình cô phải lo hết thành ra chẳng còn thời gian mà chăm chút, làm đẹp cho bản thân.

Hồng khá bình tĩnh trước việc chồng ngoại tình. Những người đàn ông có chút nhan sắc, tiền bạc trong người như chồng cô dĩ nhiên có cố gắng chung thủy thì gái cũng “bâu” lấy. Đã vậy thời gian qua, bản thân cô cũng không còn đủ sức hấp dẫn với chồng nên chuyện anh rơi vào lưới tình của gái trẻ là điều không thể tránh khỏi. Tới lúc này, cô cảm thấy không thể im lặng để cho kẻ khác cướp chồng được nữa mà phải hành động.

Cô điều tra thì biết chồng và ả kia phải lòng nhau, lúc nào cũng nhìn nhau tình tứ như cặp đôi mới lớn mê nhau. Cô ả cũng rất biết cách khiến Phú phải nhung nhớ thay vì việc dễ dãi để anh ta mau chán. Biết đối thủ của mình không phải dạng vừa, Hồng quyết định phải “chiến đấu” lại một cách bài bản.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, vô tình đọc trộm được tin nhắn của chồng với ả kia do anh mải tắm để quên bên ngoài, ngay lập tức, Hồng đã lên kế hoạch. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Hồng trở về nhà, lên giường nằm chờ kết quả…

Phú ăn vận bảnh bao, vờ lấy lí do đi gặp khách để ra khỏi nhà vào buổi tối. Nhìn cái cách mà anh xịt nước hoa thơm phức, chải đầu bóng bẩy thì dù không nói ai là phụ nữ cũng phải nghi ngờ chuyện chồng có bồ.

Đúng như kế hoạch, Phú tới chỗ hẹn trước. Anh vào căn phòng đã đặt sẵn, bấm máy gọi cho người tình. Cô ả đến sau để khiến người đàn ông si mê mình phải chờ đợi. Trong lúc nằm chờ em tình nhân bé nhỏ đến để có một đêm đầu tiên bên nhau “cháy hết mình”, Phú vô tình làm rơi chiếc gối… Đằng sau đó là hàng loạt những tấm ảnh được rơi ra. Trên hình không ai khác là tấm thân của cô nhân tình đang quấn lấy trai. Không chỉ có 1 tấm mà có rất nhiều, càng không phải chỉ có 1 người mà có vô số những anh chàng đã lên giường cùng cô gái xinh đẹp này.

Phú bủn rủn chân tay… Vừa hay lúc đó, anh nhận được tin nhắn của vợ:

- “Trong túi xách của anh, em có để hộp bao cao su. Dù có vui tới đâu thì cũng nhớ giữ mình. Nghe đâu người mà cô ta vừa chia tay gần đây nhất bị nghiện đấy, chẳng biết có nhiễm bệnh gì không và cô ta có lấy không. Anh không muốn chết sớm thì nên tự bảo vệ mình”.

Vừa bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, vừa nghĩ tới sự dơ dáy của cô bạn gái mới quen, Phú rùng mình sợ hãi. Anh mở vội cửa toan chạy về nhà thì đụng trúng lúc cô ả tới. Nàng nhõng nhẹo một chút, đổ gục vào anh, ngay lập tức Phú hất ra, ném cho ả cái nhìn cay nghiệt rồi rời đi, bỏ lại sau lưng cô gái đó.

Phú chạy vội về nhà cầu xin vợ tha thứ. Hồng nằm trên giường ôm con nhỏ. Cô không muốn gia đình này ly tán nhưng cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho chồng. Hồng ra điều kiện để anh phải phụ tùng mình. Phải rất lâu sau Hồng mới quyết định bỏ qua sai lầm của chồng và cùng anh vun vén mọi thứ. Hồng ngần ngại bỏ tiền ra thuê hẳn tới 2 giúp việc để đỡ mình chuyện trông nhà và chăm con. Quãng thời gian rảnh cô đi spa, tập thể dục, tập gym theo một chế độ nghiêm ngặt nhất để lấy lại vóc dáng.

Thật may, cuối cùng bình yên đã trở lại trong căn nhà nhỏ của Hồng!